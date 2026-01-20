A magyar férfi kézilabda-válogatott egy botrányoktól sem mentes, de mindenképpen drámai végjátékot hozó mérkőzésen egyetlen góllal, 24-23-ra kikapott Izlandtól. A mieink ugyan így is továbbjutottak a csoportból, viszont nem visznek magukkal pontot a kézilabda-Eb középdöntőjébe.

Járt a taps a kézilabda-Eb-n drámai meccset játszó magyar válogatottnak

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A lefújás után Chema Rodríguez szövetségi kapitány, és a csapat játékosai nyilatkoztak.

„Nagyon nehéz mit mondani, de az első, amit mondanom, kell, hogy

nagyon büszke vagyok a csapatra, mert úgy harcoltak, mint az oroszlánok. Mindkét csapat nyerhetett volna, ez most Izlandnak sikerült. Nem kezdtük rosszul a második félidőt, fantasztikusan védekeztünk, szinte hihetetlen, hogy Izland csak 24 gólt szerzett.

A kapusuk sajnos kivédte a szemünket, mi pedig elkezdtünk bátortalanul támadni, próbálkoztunk két irányítóval, de semmi sem sikerült. Bodó Ricsi lőtt néhány szép gólt távolról, de többet kell próbálkoznunk kilenc méterről, ha meg akarjuk nyerni az ilyen meccseket” – mondta a kapitány.

Viktor Hallgrímsson valósággal megbabonázta a magyar játékosokat a második félidőben

Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT News Agency

Az irányító Fazekas Gergő is azzal kezdte a nyilatkozatát, hogy nagyon büszke a társakra, de szerinte Hallgrímsson bravúrjai mellett a kihagyott ziccerek vették el a magyar válogatottól a győzelem esélyét.

A csapat védő specialistája, Sipos Adrián szerint is büszkék lehetnek magukra a játékosok.

„Nehéz szavakat találni, mert nagyon szoros meccset játszottunk, és egy ilyen izlandi csapatot 24 gólon tartani, az egészen extra.

Úgy érzem, hogy maradt még bennünk, pedig a világ legjobbjai ellen játszottunk. Az, hogy ilyen stabilan tudtunk végig játszani ellenük, és, ha nincs a kapusuk extrája, akkor szerintem akár több góllal is nyerhettünk.

Én is nagyon büszke vagyok a csapatra, és szerintem mindenki az kell, hogy legyen egy ilyen meccs után” – mondta a kőkemény beálló.

Hasonló véleményen volt az utolsó negyedórában több bombagólt is szerző balátlövő, Bodó Richárd is.

„Nagyon nehéz volt ellenük 60 percen át védekezni. A Bundesligából hozzák a nagyon jó egy-egyezéseket, és ezzel egy kicsit felőröltek bennünket. Összeségében ilyen meccsre számítottunk. Végig nagyon küzdöttünk egymásért, és ma egy szinten voltunk Izlanddal. Sajnálom, hogy a végén nem sikerült nyernünk, pedig a taktikai dolgaink támadásban és védekezésben is játszottuk, amit megbeszéltünk.”