A dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Eb csoportkörének utolsó mérkőzésén igazi rangadó várt a magyar válogatottra. A csoportból a lengyelek és az olaszok elleni két győzelemmel már biztosan továbbjutó magyar és izlandi csapat számra is csak egy kérdés maradt: az egymás elleni meccs végeztével hány pontot vihet magával a középdöntőbe?

Az olaszok megnehezítették Fazekas Gergőék dolgát, és a kézilabda-Eb utolsó csoportmeccse sem ígérkezett könnyűnek

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Bár az emlékek és a statisztikák is azt mutatják, hogy nem kellett megijednünk Izlandtól, az első két fordulóban mutatott játéku(n)k alapján nem a mieink számítottak a kedd esti kristianstadi meccs esélyesésnek.

Nem cserélt Chema Rodríguez

A magyar válogatott szövetségi kapitánya ugyanazt a 14 játékost nevezte a mérkőzésre, mint az olaszok elleni vasárnapi mérkőzésen, azaz a Szeged fiatal jobbszélsője, Szilágyi Benjámin mellett, poszttársa, Pedro Rodríguez, a beálló Papp Tamás és a kapus Andó Arián maradt ki. Főleg Papp Tamás kimaradása jelzésértékű: azt jelenti, hogy Rosta Miklós sérült hüvelykujja még bírja a strapát, illetve a kapitány úgy látta a hasfalsérüléséből a kézilabda-Eb rajtjára meggyógyuló Imre Bence bírni fogja a strapát egyedüli jobbszélsőként.

Kemény védekezéssel kezdtük a meccset

A magyar kapuban a lengyelek ellen parádézó Palasics Kristóf kezdett, neki lőtte a meccs első gólját a Szeged irányítója Janus Dadi Smárason, amit Ilics Zorán egyenlített ki. Az izlandi kezdőben helyet kapott a mieinket szintén jól ismerő veszprémi Bjarki Már Elísson is, de ez nem segített rajtuk, mert Bóka könnyű góljával már nálunk volt az előny. Első labdavesztésünk után Rikhardsson lőtt a háta mögött gólt Palasicsna, amire Bóka válaszolt a túloldalon egy csodaszép szélső góllal (3-2).

Sipos Adrián fogja le Gísli Kristjánsson, Ligetvári Patrik beavatkozásra készen vár: a magyar csapat ezúttal sem ment a szomszédba a gyilkos védekezésért

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Gísli Kristjánsson maradt lent, ami után vagy két percig tanakodtak a bírók és a zsűri, hogy mi legyen, a végén nem lett semmi. Az izlandiak első hetesét majdnem megfogta Palasics, Elísson szélső ziccerét viszont már gyönyörűen védte.

Bénáztak a rendezők

A 10. percben újabb közjáték szakította meg a meccset, miután előbb az eredményjelzőre nem sikerült helyesen felírni az eredményt, majd az óra nem a megfelő időt mutatta. Az izlandi kapitány meg is jegyezte a zsűriasztalnál, hogy kicsit komolyabban vehetnék magukat...