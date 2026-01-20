A dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Eb csoportkörének utolsó mérkőzésén igazi rangadó várt a magyar válogatottra. A csoportból a lengyelek és az olaszok elleni két győzelemmel már biztosan továbbjutó magyar és izlandi csapat számra is csak egy kérdés maradt: az egymás elleni meccs végeztével hány pontot vihet magával a középdöntőbe?
Bár az emlékek és a statisztikák is azt mutatják, hogy nem kellett megijednünk Izlandtól, az első két fordulóban mutatott játéku(n)k alapján nem a mieink számítottak a kedd esti kristianstadi meccs esélyesésnek.
Nem cserélt Chema Rodríguez
A magyar válogatott szövetségi kapitánya ugyanazt a 14 játékost nevezte a mérkőzésre, mint az olaszok elleni vasárnapi mérkőzésen, azaz a Szeged fiatal jobbszélsője, Szilágyi Benjámin mellett, poszttársa, Pedro Rodríguez, a beálló Papp Tamás és a kapus Andó Arián maradt ki. Főleg Papp Tamás kimaradása jelzésértékű: azt jelenti, hogy Rosta Miklós sérült hüvelykujja még bírja a strapát, illetve a kapitány úgy látta a hasfalsérüléséből a kézilabda-Eb rajtjára meggyógyuló Imre Bence bírni fogja a strapát egyedüli jobbszélsőként.
Kemény védekezéssel kezdtük a meccset
A magyar kapuban a lengyelek ellen parádézó Palasics Kristóf kezdett, neki lőtte a meccs első gólját a Szeged irányítója Janus Dadi Smárason, amit Ilics Zorán egyenlített ki. Az izlandi kezdőben helyet kapott a mieinket szintén jól ismerő veszprémi Bjarki Már Elísson is, de ez nem segített rajtuk, mert Bóka könnyű góljával már nálunk volt az előny. Első labdavesztésünk után Rikhardsson lőtt a háta mögött gólt Palasicsna, amire Bóka válaszolt a túloldalon egy csodaszép szélső góllal (3-2).
Gísli Kristjánsson maradt lent, ami után vagy két percig tanakodtak a bírók és a zsűri, hogy mi legyen, a végén nem lett semmi. Az izlandiak első hetesét majdnem megfogta Palasics, Elísson szélső ziccerét viszont már gyönyörűen védte.
Bénáztak a rendezők
A 10. percben újabb közjáték szakította meg a meccset, miután előbb az eredményjelzőre nem sikerült helyesen felírni az eredményt, majd az óra nem a megfelő időt mutatta. Az izlandi kapitány meg is jegyezte a zsűriasztalnál, hogy kicsit komolyabban vehetnék magukat...
Mindkét oldalon kőkemény volt a védekezés, ami Szitát nem nagyon zavarta abban, hogy lőjön egy óriási bombagólt. A magyar kapu előtt viszont labdaszerzést ért a jó védekezés, sőt a meglépni próbáló Imre Bence visszahúzásáért még egy két percet is kaptak az Izlandiak.
A Bodó által kiharcolt hetest Imre Bence lőtte be, ezzel először vezettünk két góllal (6-4),
utána viszont éppen a szegedi átlövő két hibáját kihasználva egyenlítettek ki az izlandiak, majd Ilics kiállítása miatt ők kerültek emberelőnybe, és Gísli Kristjánsson góljával át is vették a vezetést (6-7).
Rákapcsolt Izland, de tartottuk a lépést
Imre Bence a második hetesét is belőtte, Fazekas gyönyörű egyéni akció végén talált be, de ez mindig csak az egyenlítésre volt elég. Ahogy Bodó bombája is, csakhogy után a szegedi átlövő rányúlt Gísli Kristjánsson lövő karjára, a videózás után után örülhettünk, hogy „megúszta” két perccel és egy hetessel. A büntetés jogos volt, az viszont érthetetlen volt, hogy az izlandiak miért mentek oda a magyar kapitányhoz, és miért provokálták.
Az pedig már csak hab volt a tortán, hogy a nagy kijelző lefagyott, így a csapatok és a stábok egy aprócska órán figyelhették a meccsből és a kiállításból hátra lévő időt.
Rosta Miklós is meglőtte az első gólját, amivel viszont már nem egyenlítettünk, hanem a két gólos különbséget tartottuk. 10-12-nél Palasics újra ziccert védett, Imre Bence pedig „büntetett” a túloldalon, majd ki is egyenlített, sőt Gísli Kristjánsson még egy két perces büntetést is kidumált magának.
Tizenegy másodperccel a félidő vége előtt Chema kért időt, és Bodóba szuggerált bele egy jó lövést, aki teljesítette is a kapitány kérését, így 14-14-el mehettek szünetre a csapatok.
Nem sportszerűségből vizsgáztak jelesre az Izlandiak
Hallgrímsson védésével és Thorkelsson góljával indult a második félidő, de Fazekas betalált, akit aztán orrba csapott Gíslasson, amiért piros lapot kapott az izlandi beálló. A csarnokot elárasztó drukkereik persze tüntettek, majd még a szokásosnál is jobban megünnepelték Hallgrímsson újabb védését. Az izlandi kapitány, Snorri Gudjónsson sárga lapja miatt visszakaptuk a labdát, de a Barcelona kapusa Imre Bence lövését is védte. Az Eb első két meccsén alig volt védése, erre föl ma...
Hat perc némaság után végül Izland lépett el a 16-16-os állásról, Chema pedig időt kért, mert 12 perc alatt mindössze két gólt lőtt a magyar válogatott.
A 43. percben hátulról történő lökésért Ónodi-Jánoskúti Mátét pirosozták ki a bírók, és Izland még a hetest is bőlette, így megint kettővel vezettek (16-18).
De Ilics végre betalált – tíz perc után lőttünk újra akciógólt. A 45. percben megpróbálkoztunk a beálló nélküli játékkal, amire Izland egy hét a hat elleni formációval válaszolt. Bodó lőtt óriási gólt a kispadról befutva, majd Bartucz védett hetest, a kipattanó is kimaradt, Bodó pedig egy újabb bombát helyezett el Hallgrímsson kapujában, és máris 19-19 volt az állás. Bodó megint egyenlített, majd azt láthattuk, ahogy az egyik macedón játékvezető leütközi az egyik izlandi szélsőt.
Az 55. percben Sipost küldték ki vitatható körülmények között: egy olyan szabálytalanságért büntették két perccel, amit az észre nem vett izlandi időkérés után követett el. 24-22-es izlandi vezetésnél 72 másodperccel a vége előtt Chema időt kért, hét a hat ellen támadtunk, de Hallgrímsson védte Bodó jobb alsó sarokba tartó lövését. Az izlandiak egy időkérés után még támadhattak, labdát szereztünk, így legalább az utolsó gól a miénk lett.
A magyar kézilabda-válogatott a malmői középdöntőben sorrendben Svájccal, Szlovéniával, valamint Svédországgal vagy Horvátországgal találkozik.
- Eredmény, csoportkör, 3. forduló:
Magyarország–Izland 23-24 (14-14)
Kristinstad, v.: Mitrevszki, Todorovszki (észak-macedónok)
a magyar válogatott gólszerzői: Imre B. 7, Bodó 4, Fazekas 4, Bóka 3, Ilics 3, Szita 1, Rosta 1