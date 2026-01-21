A mieink 24-23-as vereségével Izland csoportelsőként, Magyarország pedig pont nélkül jutott tovább a középdöntőbe a kézilabda Eb-n, ám a meccs utóélete megdöbbentő dolgokról szól.

A magyar válogatott vereséget szenvedett Izland ellen a kézilabda Eb-n Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT News Agency

„Ez volt az egyik leggyengébb magyar válogatott, amit valaha láttunk” – az izlandi Visir.is sportportál már az első sorokban nekiment a magyar csapatnak. A szerző szerint ha a játékvezetők nem „avatkoznak közbe”, a meccs akár sima izlandi siker is lehetett volna.

„A katasztrofális macedón bírók visszasegítették a magyarokat a meccsbe. Hihetetlen, hogy 2026-ban, egy világversenyen ilyen brutálisan gyenge bíráskodást kell elviselni” – fakadt ki a lap.

Az izlandiak szerint Elvar Örn sérülése, majd Ýmir vitatott piros lapja is tovább nehezítette a dolgukat – ennek ellenére győztek, de szerintük sokkal nagyobb áron, mint kellett volna.

A magyar válogatottat szörnyként ábrázolják

Izland egyik hőse Viktor Gísli Hallgrímsson, a kapus, akit szinte piedesztálra emeltek. A Visir.is szerint élete meccsét játszotta, és történelmi teljesítményt nyújtott – mindezt úgy, hogy az elmúlt napokban még betegséggel küzdött.

A lap azonban nem állt meg a dicséretnél, hanem egészen bizarr hasonlattal élt:

Hallgrímsson „álomba ringatta a magyar Grylát.

A Gryla egy izlandi mitológiai rémalak, egy félelmetes boszorkányszerű szörny, akivel a rossz gyerekeket ijesztgetik. Az izlandi újságíró szerint a magyar válogatott testesítette meg ezt a szörnyet – egészen mostanáig.

Morbid hasonlat a kézilabda Eb-n: eltemették a magyarokat

A cikk zárása pedig már nem is sportszakmai, hanem egyenesen hátborzongató:

Ez a győzelem nemcsak jó volt, hanem édes is. Nagyon édes. A magyar Grylát végre eltemették. Nyugodjon békében – legalább a következő évtizedekben.

Az izlandiak külön örömként említik, hogy mindez éppen ott történt, ahol három éve szerintük a magyarok „tőrt döftek Izland szívébe”.