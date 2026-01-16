Pénteken este a magyar válogatott is megkezdte szereplését a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Eb-n. Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában a mieink első ellenfele Lengyelország volt.
Az már a kiutazás előtt eldőlt, hogy a magyar kézilabda-válogatott csapatkapitánya, Bánhidi Bence sérülése miatt nem tarthat az együttessel, helyettes mindkét poszton, azaz az első számú beálló és a csapatkapitány szerepkörében is, a német Melsungen játékosa, Sipos Adrián lett.
A lengyelek ugyancsak egy spanyol edzővel és az előző világbajnokság szégyenteljes 25. helye után átalakított kerettel, és a mieinkhez hasonlóan nagy reményekkel vágtak neki a tornának.
Chema Rodríguez szövetségi kapitány az első mérkőzésre a kapus Andó Ariánt, az irányító Pergel Andrejt, a beálló Papp Tamást és a jobbszélső Szilágyi Benjámint nem nevezte be. A magyar válogatott megújulását jól jelzi, hogy a 2023-ban junior vb-ezüstérmes csapatból összesen kilencen vannak ott Kristianstadban.
A magyar csapatban három lengyelországi légiós is ott volt: Fazekas Gergő, Zoran Ilic és Szita Zoltán is a BL-szereplő Wisla Plock játékosa.
Az első pillantásra látható volt, hogy bár nálunk is van egy-két nagyra nőtt legény, de a lengyeleknél feltűnően sok volt a két méter körüli vagy annál is magasabb játékos.
A magyar kapuban Palasics Kristóf kezdett az első gólt pedig a lengyelek lőtték Widomski révén. Rosta Miklós ziccerét védte Skrzyniarz, Maciej Gebala pedig megszerezte a második lengyel gólt.
Hátrányból komoly előny
Aztán viszont Rosta javított, Palasics védett egy ziccert, majd a beálló által kiharcolt hétméteresből Imre Bence egyenlített ki (2-2). A mindkét csuklóján vaskos kötéssel játszó Sipos vezérletével egy másfél perces lengyel támadást védekezett ki a magyar csapat, amit Szita Zoltán bombagólja tett igazán értékessé. Imre Bence a második magyar hetest is belőtte, így 0-2 után 4-0-s sorozatban volt a magyar válogatott.
Jedraszczyk góljára Pedro válaszolt a jobbszélről, majd a lengyel játékos meglőtte a másodikat is Rosta újabb kimaradt ziccere után. Az újabb lehetőségét már gólra váltotta a beállónk, majd remekül blokkolt, és egy
kivédkezett lengyel támadás után Fazekas szép egyéni akcióval először növelt három gólra a magyar előnyt (7-4).
Jota González azonnal ki is kérte az első idejét, és 7-6 ellen küldte vissza támadásban az övéit.
Kapusgól és biztos magyar vezetés
Ki is harcoltak egy hetest, de Palasics megfogta Czaplinski büntetőjét, majd egy ziccert is védett a lengyel szélsőnek, így pedig 7-5 helyett 8-4 lett, mert Rosta nem hibázott a hatosról. Siposé volt az első magyar két perc, Palasics pedig hiába védte ki Moryto hetesét is, a kipattanóból már nem hibázott a lengyel klasszis.
A lengyel kapu előtt Rosta harcolt ki hetest és két percet, a büntetőt ismét Imre Bence váltotta gólra (9-5). Palasics Olejniczaknak is fogott egy ziccert, a magyar kapus 58 százalékos hatákonysággal fogta a labdákat (7/12). A Szita helyére érkező Bodó Richárd is lőtt egy bombagólt Hanusz Egon passza után. Palasics a bravúros védései után egy üres kapus gólt is lőtt, a lengyel kapitány pedig a 23. perc végén másodszor is időt kellett, hogy kérjen. Gólváltás után egy sérülés szomorította a lengyeleket:
a kapujába visszafutó Skrzyniarz elcsúszott a hatoson belül, úgy kellett letámogatni a pályáról.
A pár perces magyar gólcsendet gólokkal büntették a lengyelek, akik 12-9-re zárkóztak fel, Chema Rodríguez pedi látva ezt időt kért. A végül öt góltalan percet Pedro, az első félidőt pedig Hanusz zseniális gólja zárta le, így 14-10-es magyar előnnyel mehettek szünetre a csapatok.
Második félidő
Ilics Zorán góljával kezdődött a második félidő, majd Bóka Bendegúz növelt hat gólra az előnyt (16-10), a lengyelek pedig rögtön 7 a 6-ra váltottak, amiből Moryto be is talált.
Jankowski is betalált, ő viszont Rosta orrára mért egy hatalmas ütést, nem is volt kérdés, hogy piros lapot fog kapni a lengyel beálló.
Az emberelőnyünket 2-1-re a lengyelek nyerték. Fazekas lőtt gólt a balszélről, majd Sipost küldték ki két percre, kivédekeztünk egy hét az ötöt, de aztán Tomász Gebala betuszkolt egy gólt. Nagyon kellett Fazekas gólja, amit 210 centi körül Tomász Gebala mellett-fölött eresztett el, majd a magyar keret legfiatalabb játékosa egy labdaszerzés után az üres kapuba is betalált.
Palasics egy harmadik lengyel lövőnek is védett egy hetest, majd Hanusz gólja után úgy kaptunk egyet mi is, hogy Ilics nem tudott visszafutni, miután Tomász Gebala rátartott a lövő kezére...
21-17-es vezetéssel futottunk neki az utolsó negyedórának, Chema pedig időt kért, hogy egy kicsit rendbe tegye a támadójátékot.
Óriási győzelemmel indult a kézilabda-Eb
De a kulcs továbbra is a védekezés volt, 22-18 után két támadás során is hibára kényszerítettük a lengyeleket, és mindkét hibából könnyű gólt szereztünk. 24-18-án Jota González az utolsó idejét is kikérte. Lőttek egy gólt a lengyelek, de Maciej Gebala ziccerénél Palasics bemutatta a 12. védését, majd Ónodi-Jánoskúti Máté és Ligetvári Patrik is lőtt egy gólt, Bodó üres kapus találatával pedig már 27-19-re vezettünk, a magyar szurkolók pedig „játszik a csapat” rigmussal köszönték meg a remek játékot.
Az utolsó percekben még világverseny újoncot is avattunk az irányító Lukács Péter személyében, aki rögtön ki is harcolt egy hetest, amit Imre Bence ismét belőtt. Chema időkérése után a magyar válogatott egy 7-3-as rohamot tett le a pályára. Zárásként Palasics a negyedik lengyel lövő hetesét is megfogta, így egyértelmű volt, hogy ő kapja a meccs embere elismerést.
A mieink következő ellenfele Olaszország lesz vasárnap 20.30-tól.
- Eredmény, csoportkör, 1. forduló:
Magyarország–Lengyelország (14-10)
Kristianstad (Svédország), v.: Schulze, Tonnes
a magyar válogatott gólszerzői: Fazekas 4, Bodó 5, Rosta 4, Imre B. 4, Pedro 2, Hanusz 2, Ilics 2, Bóka 1, Ónodi-Jánoskúti 2, Ligetvári 1, Szita 1, Palasics 1,
a csoport másik mérkőzésén:
Izland–Olaszország 39-26 (21-12)