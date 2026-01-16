Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sorban hívják a világ vezetői Putyint – mi történhetett?

Fontos

Megszűnik Ukrajna – a volt ukrán miniszterelnök hihetetlen kijelentést tett

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar férfi kézilabda-válogatott Lengyelország legyőzéséve kezdte meg szereplését a dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon. Chema Rodríguez csapata az első félidőben Palasics Kristóf bravúrjaira alapozva épített ki magabiztos előnyt, majd a folytatásban Bodó Richárd góljaival valósággal kiütöttük a lengyeleket. A kézilabda-Eb csoportkörének második fordulójában Olaszország lesz a mieink ellenfele.

Pénteken este a magyar válogatott is megkezdte szereplését a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Eb-n. Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában a mieink első ellenfele Lengyelország volt.

Bánhidi Bence (pirosban) pótlása az egyik legnehezebb feladat lesz a kézilabda-Eb-n
Bánhidi Bence (pirosban) pótlása az egyik legnehezebb feladat lesz a kézilabda-Eb-n
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az már a kiutazás előtt eldőlt, hogy a magyar kézilabda-válogatott csapatkapitánya, Bánhidi Bence sérülése miatt nem tarthat az együttessel, helyettes mindkét poszton, azaz az első számú beálló és a csapatkapitány szerepkörében is, a német Melsungen játékosa, Sipos Adrián lett.

A lengyelek ugyancsak egy spanyol edzővel és az előző világbajnokság szégyenteljes 25. helye után átalakított kerettel, és a mieinkhez hasonlóan nagy reményekkel vágtak neki a tornának.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány az első mérkőzésre a kapus Andó Ariánt, az irányító Pergel Andrejt, a beálló Papp Tamást és a jobbszélső Szilágyi Benjámint nem nevezte be. A magyar válogatott megújulását jól jelzi, hogy a 2023-ban junior vb-ezüstérmes csapatból összesen kilencen vannak ott Kristianstadban.

A magyar csapatban három lengyelországi légiós is ott volt: Fazekas Gergő, Zoran Ilic és Szita Zoltán is a BL-szereplő Wisla Plock játékosa.

Az első pillantásra látható volt, hogy bár nálunk is van egy-két nagyra nőtt legény, de a lengyeleknél feltűnően sok volt a két méter körüli vagy annál is magasabb játékos.

A magyar kapuban Palasics Kristóf kezdett az első gólt pedig a lengyelek lőtték Widomski révén. Rosta Miklós ziccerét védte Skrzyniarz, Maciej Gebala pedig megszerezte a második lengyel gólt. 

Hátrányból komoly előny

Aztán viszont Rosta javított, Palasics védett egy ziccert, majd a beálló által kiharcolt hétméteresből Imre Bence egyenlített ki (2-2). A mindkét csuklóján vaskos kötéssel játszó Sipos vezérletével egy másfél perces lengyel támadást védekezett ki a magyar csapat, amit Szita Zoltán bombagólja tett igazán értékessé. Imre Bence a második magyar hetest is belőtte, így 0-2 után 4-0-s sorozatban volt a magyar válogatott.

Jedraszczyk góljára Pedro válaszolt a jobbszélről, majd a lengyel játékos meglőtte a másodikat is Rosta újabb kimaradt ziccere után. Az újabb lehetőségét már gólra váltotta a beállónk, majd remekül blokkolt, és egy 

kivédkezett lengyel támadás után Fazekas szép egyéni akcióval először növelt három gólra a magyar előnyt (7-4).

 Jota González azonnal ki is kérte az első idejét, és 7-6 ellen küldte vissza támadásban az övéit.

Kapusgól és biztos magyar vezetés

Ki is harcoltak egy hetest, de Palasics megfogta Czaplinski büntetőjét, majd egy ziccert is védett a lengyel szélsőnek, így pedig 7-5 helyett 8-4 lett, mert Rosta nem hibázott a hatosról. Siposé volt az első magyar két perc, Palasics pedig hiába védte ki Moryto hetesét is, a kipattanóból már nem hibázott a lengyel klasszis.

Kristianstad, 2026. január 16. Rosta Miklós (k) és a lengyel Andrzej Widomski a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Lengyelország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Rosta Miklós mindkét hatos előterében nagyon hasznosan játszott
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A lengyel kapu előtt Rosta harcolt ki hetest és két percet, a büntetőt ismét Imre Bence váltotta gólra (9-5). Palasics Olejniczaknak is fogott egy ziccert, a magyar kapus 58 százalékos hatákonysággal fogta a labdákat (7/12). A Szita helyére érkező Bodó Richárd is lőtt egy bombagólt Hanusz Egon passza után. Palasics a bravúros védései után egy üres kapus gólt is lőtt, a lengyel kapitány pedig a 23. perc végén másodszor is időt kellett, hogy kérjen. Gólváltás után egy sérülés szomorította a lengyeleket: 

a kapujába visszafutó Skrzyniarz elcsúszott a hatoson belül, úgy kellett letámogatni a pályáról.

A pár perces magyar gólcsendet gólokkal büntették a lengyelek, akik 12-9-re zárkóztak fel, Chema Rodríguez pedi látva ezt időt kért. A végül öt góltalan percet Pedro, az első félidőt pedig Hanusz zseniális gólja zárta le, így 14-10-es magyar előnnyel mehettek szünetre a csapatok.

Második félidő

Ilics Zorán góljával kezdődött a második félidő, majd Bóka Bendegúz növelt hat gólra az előnyt (16-10), a lengyelek pedig rögtön 7 a 6-ra váltottak, amiből Moryto be is talált. 

Jankowski is betalált, ő viszont Rosta orrára mért egy hatalmas ütést, nem is volt kérdés, hogy piros lapot fog kapni a lengyel beálló.

Az emberelőnyünket 2-1-re a lengyelek nyerték. Fazekas lőtt gólt a balszélről, majd Sipost küldték ki két percre, kivédekeztünk egy hét az ötöt, de aztán Tomász Gebala betuszkolt egy gólt. Nagyon kellett Fazekas gólja, amit 210 centi körül Tomász Gebala mellett-fölött eresztett el, majd a magyar keret legfiatalabb játékosa egy labdaszerzés után az üres kapuba is betalált.

Kristianstad, 2026. január 16. Hanusz Egon (j) és Ónodi - Jánoskúti Máté (b2), valamint Maciej Gebala (b), valamint a lengyel Marek Marciniak (j2) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Lengyelország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Hanusz Egon nagyon fontos gólokat lőtt
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Palasics egy harmadik lengyel lövőnek is védett egy hetest, majd Hanusz gólja után úgy kaptunk egyet mi is, hogy Ilics nem tudott visszafutni, miután Tomász Gebala rátartott a lövő kezére...

21-17-es vezetéssel futottunk neki az utolsó negyedórának, Chema pedig időt kért, hogy egy kicsit rendbe tegye a támadójátékot.

Óriási győzelemmel indult a kézilabda-Eb

De a kulcs továbbra is a védekezés volt, 22-18 után két támadás során is hibára kényszerítettük a lengyeleket, és mindkét hibából könnyű gólt szereztünk. 24-18-án Jota González az utolsó idejét is kikérte. Lőttek egy gólt a lengyelek, de Maciej Gebala ziccerénél Palasics bemutatta a 12. védését, majd Ónodi-Jánoskúti Máté és Ligetvári Patrik is lőtt egy gólt, Bodó üres kapus találatával pedig már 27-19-re vezettünk, a magyar szurkolók pedig „játszik a csapat” rigmussal köszönték meg a remek játékot.

Az utolsó percekben még világverseny újoncot is avattunk az irányító Lukács Péter személyében, aki rögtön ki is harcolt egy hetest, amit Imre Bence ismét belőtt. Chema időkérése után a magyar válogatott egy 7-3-as rohamot tett le a pályára. Zárásként Palasics a negyedik lengyel lövő hetesét is megfogta, így egyértelmű volt, hogy ő kapja a meccs embere elismerést.

A mieink következő ellenfele Olaszország lesz vasárnap 20.30-tól.

  • Eredmény, csoportkör, 1. forduló:
    Magyarország–Lengyelország (14-10)
    Kristianstad (Svédország), v.: Schulze, Tonnes
    a magyar válogatott gólszerzői: Fazekas 4, Bodó 5, Rosta 4, Imre B. 4, Pedro 2, Hanusz 2, Ilics 2, Bóka 1, Ónodi-Jánoskúti 2, Ligetvári 1, Szita 1, Palasics 1, 

a csoport másik mérkőzésén:
Izland–Olaszország 39-26 (21-12)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!