Pénteken este a magyar válogatott is megkezdte szereplését a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Eb-n. Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában a mieink első ellenfele Lengyelország volt.

Bánhidi Bence (pirosban) pótlása az egyik legnehezebb feladat lesz a kézilabda-Eb-n

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az már a kiutazás előtt eldőlt, hogy a magyar kézilabda-válogatott csapatkapitánya, Bánhidi Bence sérülése miatt nem tarthat az együttessel, helyettes mindkét poszton, azaz az első számú beálló és a csapatkapitány szerepkörében is, a német Melsungen játékosa, Sipos Adrián lett.

A lengyelek ugyancsak egy spanyol edzővel és az előző világbajnokság szégyenteljes 25. helye után átalakított kerettel, és a mieinkhez hasonlóan nagy reményekkel vágtak neki a tornának.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány az első mérkőzésre a kapus Andó Ariánt, az irányító Pergel Andrejt, a beálló Papp Tamást és a jobbszélső Szilágyi Benjámint nem nevezte be. A magyar válogatott megújulását jól jelzi, hogy a 2023-ban junior vb-ezüstérmes csapatból összesen kilencen vannak ott Kristianstadban.

A magyar csapatban három lengyelországi légiós is ott volt: Fazekas Gergő, Zoran Ilic és Szita Zoltán is a BL-szereplő Wisla Plock játékosa.

Az első pillantásra látható volt, hogy bár nálunk is van egy-két nagyra nőtt legény, de a lengyeleknél feltűnően sok volt a két méter körüli vagy annál is magasabb játékos.

A magyar kapuban Palasics Kristóf kezdett az első gólt pedig a lengyelek lőtték Widomski révén. Rosta Miklós ziccerét védte Skrzyniarz, Maciej Gebala pedig megszerezte a második lengyel gólt.

Hátrányból komoly előny

Aztán viszont Rosta javított, Palasics védett egy ziccert, majd a beálló által kiharcolt hétméteresből Imre Bence egyenlített ki (2-2). A mindkét csuklóján vaskos kötéssel játszó Sipos vezérletével egy másfél perces lengyel támadást védekezett ki a magyar csapat, amit Szita Zoltán bombagólja tett igazán értékessé. Imre Bence a második magyar hetest is belőtte, így 0-2 után 4-0-s sorozatban volt a magyar válogatott.

Jedraszczyk góljára Pedro válaszolt a jobbszélről, majd a lengyel játékos meglőtte a másodikat is Rosta újabb kimaradt ziccere után. Az újabb lehetőségét már gólra váltotta a beállónk, majd remekül blokkolt, és egy

kivédkezett lengyel támadás után Fazekas szép egyéni akcióval először növelt három gólra a magyar előnyt (7-4).

Jota González azonnal ki is kérte az első idejét, és 7-6 ellen küldte vissza támadásban az övéit.