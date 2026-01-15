Bánhidi Bence távollétében a német MT Melsungen beállója, Sipos Adrián lesz a magyar válogatott csapatkapitánya a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Eb-n. Az újdonsült csapatkapitány már a mieink csoportmeccseinek otthont adó svédországi Kristianstadban beszélt arról, hogy a válogatottságot a közelmúltban lemondók közül Lékai Máté tudása, Ancsin Gábor remek átlövőteljesítménye és a kapus Mikler Roland hátulról érkező támogatása egyaránt fontos volt, ráadásul a megújult keret egyik oszlopa, a sérült Bánhidi Bence is hiányzik.

Sipos Adrián lesz a mieink csapatkapitánya a kézilabda-Eb-n, míg a válogatottságtól visszavonult Lékai Máté (labdával) már csak itthonról követi az eseményeket

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

„Ezeket biztosan megérzi a csapat, mert fontos alappillérek estek ki, de azért van itt a sok tehetséges játékos, hogy megmutassák a tudásukat, felvegyék a versenyt, és játsszanak egy jó tornát” – nyilatkozta.

A fiatalok nagy lehetősége a kézilabda-Eb

A 2023-as junior világbajnokságon ezüstérmes magyar együttes kilenc játékosa szerepel a kontinensbajnokság rajtjára készülő húszfős keretben. Sipos úgy vélekedett: meg kell adni a lehetőséget a fiataloknak, és bízni abban, hogy tudnak előrelépni, hiszen ez a torna az ő pályafutásukban óriási lehetőség.

Az utóbbi időben nagyon jó és pozitív játékot mutattunk. Szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy higgyünk magunkban, és abban a munkában, amit elvégeztünk az elmúlt években

– mondta Sipos.

A rutinos beálló hangsúlyozta: óriási megtiszteltetésnek tartja a csapatkapitányi tisztséget, de egyrészt sajnálja, hogy Bánhidi sérülése miatt kapta meg a posztot, másrészt mindig is próbálta sok kommunikációval segíteni a fiatalokat, a csapattársakat, és most kapitányként ugyanezt teszi.

Reményei szerint a pályán taktikailag nem módosul jelentősen a feladatköre, valószínűleg a lerohanások, a felfutások és a létszámfölényes támadójáték során kell nagyobb szerepet vállalnia – ezekben a klubcsapatában is rendszerint számítanak rá –, de elsősorban továbbra is a védekezésre szeretne összpontosítani. Hozzáfűzte: Rosta Miklós veszi át Bánhidi helyét, ő lesz az első számú beálló, és rajta kívül Papp Tamás is szerepet kaphat.