A magyar kézilabda-válogatott január 27-én 32–32-es döntetlent játszott a társházigazda Svédországgal Malmőben, ám a pont nem volt elegendő: ezzel eldőlt, hogy Chema Rodríguez csapata nem jut be a legjobb nyolc közé. A találkozó utolsó percei után azonban nem az eredmény, hanem a bíráskodás lett a fő téma: a magyarok utolsó támadásánál videózás után sem ítéltek hétméterest, ami azonnal hatalmas indulatokat váltott ki.

Botrányos döntés elszenvedője lett a magyar csapat a kézilabda-Eb-n

Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

A nemzetközi visszhang sem maradt el: a Handball Planet úgy fogalmazott, hogy a játékvezetők a videófelvétel visszanézése után sem változtattak az eredeti döntésükön, a jelenetet pedig a torna egyik legnagyobb bírói vitájaként emlegették.

Bíróküldés: nem kérnek a német páros munkájából a kézilabda-Eb-

Az EHF pénteken közzétett kijelölései szerint az 5. helyért rendezett Portugália–Svédország mérkőzést az izlandi Jónas Elíasson – Anton Pálsson vezeti, a Németország–Horvátország elődöntőt a szlovén Bojan Lah – David Sok kapta, a Dánia–Izland elődöntőn a norvég Lars Jørum – Håvard Kleven bíráskodik, a bronzmérkőzést a spanyol Andreú Marín – Ignacio García dirigálja, a döntőt pedig a montenegrói Ivan Pavičević – Miloš Ražnatović vezeti.

Az EHF nem tett közzé külön közleményt arról, miért nem szerepel a német páros neve a hátralévő küldésekben; a hivatalos listák mindössze azt rögzítik, hogy a döntő hétvégére más játékvezetőket jelöltek. Talán nem véletlenül.