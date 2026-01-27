„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Az elmúlt években talán ez az első olyan alkalom, amikor a torna utolsó szakaszába úgy jutunk el, hogy nincs már lehetőségünk és ezt most nehéz elfogadni. A meccs előtt beszéltünk arról, hogy magyarok vagyunk, mindennap küzdenünk kell és tapasztalatot kell szereznünk, de meg kell próbálunk harcolni az utolsó pillanatig” – kezdte értékelését Chema Rodríguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a svédek elleni 32-32-es döntetlent követően, ami után eldőlt, hogy a csapat nem teljesíti Európa-bajnoki célkitűzését, vagyis a legjobb nyolc közé kerülést.

Chema Rodríguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya büszke a játékosaira

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Chema Rodríguez büszke a kézilabda-válogatottra

Az Európa-bajnokságon társházigazda svédek elleni pontszerzés nem kis bravúr, hiszen a két csapat 45. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar és 23 svéd siker mellett ötödször született döntetlen.

„Mindenki nagyon jól játszott és remek munkát végzett mind támadásban, mind védekezésben. Pontosan azt csináltuk, amire készültünk. Nagyon büszke vagyok mindenkire, mert egy nagyon nehéz ellenfél ellen sikerült megmutatnunk, hogy olyan csapat vagyunk, amely harcol minden egyes nap” – tette hozzá.

Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk minden mérkőzésen és senki sem mehet biztosra ellenünk. Ez a mi országunk, magyarok vagyunk, már csak a szurkolóink miatt is ki kell adnunk magunkból a legtöbbet, ezen kívül az ellenfeleink tiszteletét is kiharcoltuk, hiszen mindenki úgy beszél rólunk, hogy bár nincs már célunk, mégis csak harcolunk a végéig

– mondta a kapitány, aki a horvátok elleni szerda mérkőzésen kissé statikusabb játékot vár csapatától és azt sem tartja kizártnak, hogy lesz változás a csapatban.

A győzelemmel felérő döntetlen ellenére Magyarország már nem juthat tovább az Európa-bajnokságon

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

„Nagyon nehéz mérkőzés volt. Amit az edző kért tőlünk azt szerintem maximálisan teljesítettük és ez lett az eredménye. Egymásért, mindenkiért küzdöttünk végig 60 percen keresztül. Mindenki, aki bejött a padról hozzá tudott tenni. Pala (Palasics Kristóf) megint szenzációsan védett, fontos pillanatokban voltak bravúrjai” – kezdte értékelését Szita Zoltán, hozzátéve: „Nagy hangsúlyt fektettünk a visszarendeződésre, habár becsúszott így is egy-két hiba. Próbáljuk a legjobbunkat nyújtani és a lehető legtöbbet kihozni az összes mérkőzésből”.