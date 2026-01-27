Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-32-es döntetlent ért el a házigazda svéd csapat ellen az Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, így már biztosan nem juthat be a legjobb nyolc közé. A találkozó után Chema Rodríguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya elmondta, ugyan a célkitűzést nem sikerült teljesíteni, a küzdeni akarás miatt mindenkire büszke.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Az elmúlt években talán ez az első olyan alkalom, amikor a torna utolsó szakaszába úgy jutunk el, hogy nincs már lehetőségünk és ezt most nehéz elfogadni. A meccs előtt beszéltünk arról, hogy magyarok vagyunk, mindennap küzdenünk kell és tapasztalatot kell szereznünk, de meg kell próbálunk harcolni az utolsó pillanatig” – kezdte értékelését Chema Rodríguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a svédek elleni 32-32-es döntetlent követően, ami után eldőlt, hogy a csapat nem teljesíti Európa-bajnoki célkitűzését, vagyis a legjobb nyolc közé kerülést.

Chema Rodríguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Chema Rodríguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya büszke a játékosaira
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Chema Rodríguez büszke a kézilabda-válogatottra

Az Európa-bajnokságon társházigazda svédek elleni pontszerzés nem kis bravúr, hiszen a két csapat 45. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar és 23 svéd siker mellett ötödször született döntetlen.

„Mindenki nagyon jól játszott és remek munkát végzett mind támadásban, mind védekezésben. Pontosan azt csináltuk, amire készültünk. Nagyon büszke vagyok mindenkire, mert egy nagyon nehéz ellenfél ellen sikerült megmutatnunk, hogy olyan csapat vagyunk, amely harcol minden egyes nap” – tette hozzá.

Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk minden mérkőzésen és senki sem mehet biztosra ellenünk. Ez a mi országunk, magyarok vagyunk, már csak a szurkolóink miatt is ki kell adnunk magunkból a legtöbbet, ezen kívül az ellenfeleink tiszteletét is kiharcoltuk, hiszen mindenki úgy beszél rólunk, hogy bár nincs már célunk, mégis csak harcolunk a végéig

 – mondta a kapitány, aki a horvátok elleni szerda mérkőzésen kissé statikusabb játékot vár csapatától és azt sem tartja kizártnak, hogy lesz változás a csapatban.

Malmö, 2026. január 27. Sipos Adrián (elöl) és Bodó Richárd a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában, a II. csoportban játszott Svédország - Magyarország mérkőzés után a svédországi Malmö Arénában 2026. január 27-én. A végeredmény 32-32. MTI/Hegedüs Róbert
A győzelemmel felérő döntetlen ellenére Magyarország már nem juthat tovább az Európa-bajnokságon
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

„Nagyon nehéz mérkőzés volt. Amit az edző kért tőlünk azt szerintem maximálisan teljesítettük és ez lett az eredménye. Egymásért, mindenkiért küzdöttünk végig 60 percen keresztül. Mindenki, aki bejött a padról hozzá tudott tenni. Pala (Palasics Kristóf) megint szenzációsan védett, fontos pillanatokban voltak bravúrjai” – kezdte értékelését Szita Zoltán, hozzátéve: „Nagy hangsúlyt fektettünk a visszarendeződésre, habár becsúszott így is egy-két hiba. Próbáljuk a legjobbunkat nyújtani és a lehető legtöbbet kihozni az összes mérkőzésből”.

A magyar válogatott két győzelemmel és egy döntetlennel jutott tovább a csoportkörből a malmői középdöntőbe, ahol a svédek elleni bravúros pontszerzés előtt előbb döntetlent játszott Svájccal, majd 35-32-re kikapott Szlovéniától. Chema Rodríguez együttesére legközelebb szerdán 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátország vár. A csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

„Amíg itt vagyunk az Eb-n küzdeni fogunk és harcolunk az utolsó percig. Ha az ötödik helyre még elég lehet a horvátok elleni győzelem, akkor azért küzdünk teljes szívünkből és minden erőnket az utolsó cseppig bele fogjuk tenni azért, hogy nyerjünk” – fogadkozott a mérkőzésen nyolc gólt szerző Rosta Miklós.

  • Kapcsolódó cikkek:
A magyarok ellen fújt a bíró a legvégén, szertefoszlottak az álmaink a kézi-Eb-n
Kiderült: magyar játékos a kézilabda-Eb legnagyobb bombázója
Retteghetnek a magyar kézisek? A Veszprém svéd sztárja meglepő vallomást tett
Palasics Kristóf nem számolgat, győzni akar a svédek ellen

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!