A dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Eb csoportkörének második fordulójában máris a továbbjutás volt a tét a magyar válogatottnak. És emberi számítás szerint nem is okozhatott ez gondot, hiszen Chema Rodríguez csapatára az európai középmezőny aljához tartozó olaszok vártak. A magyar férfi kézilabda-válogatott középdöntős szerepléséhez már „csak” arra volt szükség, hogy a kora estei meccsen Izland elverje a lengyelekt, úgy, ahogy azt mi tettük pénteken. Ez meg is történt, hiszen az északiak 31-23-ra nyertek, így a mieinken volt a sor.
Lévén, hogy – papíron – az F csoport leggyengébb csapata ellen lépett pályára a magyar válogatott, míg kedden vérbeli rangadót játszik majd Izland ellen, kissé meglepő volt, hogy a lengyelek ellen a lelátón ülő fiatalok közül csak Pergel Andrej kapott szerepet, aki jobbszélső Pedro Rodríguez helyett került be.
Az olasz keretbe négy érkeztek a német Bundesligából, de a francia és a spanyol élvonal is ad három, illetve kettő játékost – azaz egyáltalán nem egy kutyaütő csapat volt az ellenfél! A meccset az a Mads Hansen, Jesper Madsen dán páros dirigálta, amelynek utóbbi tagja tavaly februárban a pályán lett rosszul a One Veszprém–Sporting BL-meccsen.
Nem tudtuk leszakítani az olaszokat
A magyar kapuban a lengyelek elleni meccs legjobbja, Palasics Kristóf kezdet, aki rögtön védte is Marco Mengon ziccerét, Savini lövésével szemben azonban már tehetetlen volt. Az olaszok nyitott védekezését először Szita Zoltán törte fel, ő lőtte az első magyar gólt, Palasics pedig egy újabb, ezúttal szélső ziccert védett. Fazekas góljával már nálunk volt az előny, amit egy újabb Palasics bravúrral tartottunk meg, amíg Marco Mengon ki nem egyenlített. Imre Bence is meglőtte első akciógólját az Eb-n, majd a labdszerzése után egy gólpasszt is kiosztott Rosta Miklósnak.
A Fazekast fejbe vágó Tommaso Romei kapott két percet, amit először Marco Mengonnak osztottak ki, és el is indították az órát, miközben a kiállított még pályán volt.
Egy perc aggyozás után sikerült beállítani a kiállítást mérő órát, Ilics Zorán pedig az ötödik, majd a hatodik gólunkat is meglőtte. Kétszer adtuk el nekik ugyanazt a figurát,
ők viszont két rontott lövésünk után villámgyorsan kiegyenlítettek (6-6).
Imre Bence hetesével vettük vissza a vezetést, majd két remek védekezés – mindkétszer Ligetvári Patrik volt az elkövető – után Bóka Bendegúz dobott két gólt (9-6). Szita lőtte a tizediket, utána viszont kettőt kaptunk, ráadásul az olaszok kapusa, Domenico Ebner sorra fogta a magyar lövéseket. Ónodi-Jánoskútiét éppen nem, viszont aztán kiállították Sipost, az olaszok pedig a 24. percben 12-12-nél kiegyenlítettek, Chema pedig időt is kért. Rosta lőtt gólt, majd
Imre Bence hetesét fogta meg Ebner, sőt még az ismétlést is védte a Hannover kapusa.
Giacomo Savini könyökkel betörte Bodó Richárd orrát, érdekes módon megúszta két perccel, de fontosabb volt, hogy Hanusz Egon lőtt egy gólt, így, ha egyetlen góllal is, de előnnyel mehettünk szünetre (14-13).
Második félidő
Jó hír volt, hogy Bodó vissza tudott térni a pályára, rossz hír pedig, hogy két támadást is elhibáztunk, Rosta pedig kapott egy két percet. Fazekas szerzett labdát, és be is vágta a ziccert – ez most nagyon kellett! Ahogy a következő gólja és Imre Bence lerohanása is, így 18-15-re vezettünk, az olasz kapitány rögtön időt is kért, de Imre negyedik góljával ismét közé tettük a négyet (20-16). Fazekast verte orrba Parisin, amit a bírók tovább engedtek, és csak a megállító faultunk után nézték vissza, ki is szórták az olaszt két percre.
A szívós olaszokat azonban ezúttal sem lehetett leszakítani, a kapuban Ebner megint elkezdett bravúrokat bemutatni, a legjobbkor jött Hanusz gólja (24-21). De az olaszok is előhúztak egy újabb ászt: Gianluca Dapiran egymás után lőtte a gólokat a balszélről. Rosta lőtt egy szenzációs gólt, amivel még egy két percet is kiharcolt, a 48. percben pedig jött az első magyar védés a második félidőben, Bartucz fogott ziccert, ami után Hanusz lőtt gólt. Aztán megcsinálta a helyzetet Imre Bencének, aki nem hibázott a szélről, és ismét négy góllal vezettünk (27-23). Ez meg is ért egy olasz időkérést.
Továbbjutott a magyar válogatott kézilabda-Eb-n
Sipost kiállították két percre, Bartucz viszont újabb ziccert védett, Ilics pedig passzívnál lőtt óriási gólt 11 méterről. Bartucz újabb ziccert védett, így 1-0-ra megnyertük az emberhátrányt, és már csak nyolc perc volt hátra.
Ilics kiállítása miatt ismét hátrányba kerültünk, de Bartucz sorozatban az ötödik védését mutatta be alig hat percen belül! Az olaszok 15 méterig kijöttek védekezni, amit úgy oldottunk meg, hogy Imre Bence hetest harcolt ki, mi több be is lőtte (29-23), és még Dapirant is kiküldték két percre. Bartucz újabb védése, majd egy olasz gólra Hanusz válaszolt, Imre Bence elcsípett egy olasz passzt, amivel az 57. perc végére tulajdonképpen eldöntötte a meccset.
A magyar válogatott kedden 20.30-tól a másik továbbjutó, Izland ellen zárja a csoportkört. Azt követően január 23-án már a malmői középdöntőben lép pályára a csapat.
- Eredmény, férfi kézilabda-Eb, csoportkör, 2. forduló:
Magyarország–Olaszország 32-26 (14-13)
Kristianstad, v.: Hansen, Madsen (dánok)
a magyar válogatott gólszerzői: Imre B. 9, Rosta M. 6, Fazekas 4, Hanusz 4, Ilics 3, Bóka 3, Szita 2, Ónodi-Jánoskúti 1,
- a csoport másik mérkőzésén:
Izland–Lengyelország 31-23 (13-10)