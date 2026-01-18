A dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Eb csoportkörének második fordulójában máris a továbbjutás volt a tét a magyar válogatottnak. És emberi számítás szerint nem is okozhatott ez gondot, hiszen Chema Rodríguez csapatára az európai középmezőny aljához tartozó olaszok vártak. A magyar férfi kézilabda-válogatott középdöntős szerepléséhez már „csak” arra volt szükség, hogy a kora estei meccsen Izland elverje a lengyelekt, úgy, ahogy azt mi tettük pénteken. Ez meg is történt, hiszen az északiak 31-23-ra nyertek, így a mieinken volt a sor.

A lengyelek elleni siker megadta a lendületet a mieinknek a kézilabda-Eb-n

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Lévén, hogy – papíron – az F csoport leggyengébb csapata ellen lépett pályára a magyar válogatott, míg kedden vérbeli rangadót játszik majd Izland ellen, kissé meglepő volt, hogy a lengyelek ellen a lelátón ülő fiatalok közül csak Pergel Andrej kapott szerepet, aki jobbszélső Pedro Rodríguez helyett került be.

Az olasz keretbe négy érkeztek a német Bundesligából, de a francia és a spanyol élvonal is ad három, illetve kettő játékost – azaz egyáltalán nem egy kutyaütő csapat volt az ellenfél! A meccset az a Mads Hansen, Jesper Madsen dán páros dirigálta, amelynek utóbbi tagja tavaly februárban a pályán lett rosszul a One Veszprém–Sporting BL-meccsen.

Nem tudtuk leszakítani az olaszokat

A magyar kapuban a lengyelek elleni meccs legjobbja, Palasics Kristóf kezdet, aki rögtön védte is Marco Mengon ziccerét, Savini lövésével szemben azonban már tehetetlen volt. Az olaszok nyitott védekezését először Szita Zoltán törte fel, ő lőtte az első magyar gólt, Palasics pedig egy újabb, ezúttal szélső ziccert védett. Fazekas góljával már nálunk volt az előny, amit egy újabb Palasics bravúrral tartottunk meg, amíg Marco Mengon ki nem egyenlített. Imre Bence is meglőtte első akciógólját az Eb-n, majd a labdszerzése után egy gólpasszt is kiosztott Rosta Miklósnak.

Szita Zoltán lőtte az első magyar gólt az olaszok ellen

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Fazekast fejbe vágó Tommaso Romei kapott két percet, amit először Marco Mengonnak osztottak ki, és el is indították az órát, miközben a kiállított még pályán volt.

Egy perc aggyozás után sikerült beállítani a kiállítást mérő órát, Ilics Zorán pedig az ötödik, majd a hatodik gólunkat is meglőtte. Kétszer adtuk el nekik ugyanazt a figurát,

ők viszont két rontott lövésünk után villámgyorsan kiegyenlítettek (6-6).