„Az első nyolc hely valamelyikének megszerzése a hivatalos célkitűzés, az elvárás pedig az, hogy a csapat jusson tovább a csoportkörből, és utána a középdöntőben minél jobban szerepeljen” – idézi az MTI a kézilabda szövetség elnökét, aki Győrben tartott sajtótájékoztatót a kontinenstorna előtt.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Ilyés Ferenc hozzátette, hogy nagyon nagy dolog lenne, ha a magyar válogatott eljutna a döntő hétvégére, vagyis a legjobb hat közé, az pedig csoda kategória lenne, ha elődöntőt játszhatna.

Rendkívül erős mezőny lesz a kézilabda Eb-n

„Nagyon szurkolunk a srácoknak és bízunk bennük. Az előző években megmutatták, hogy az élmezőnyhöz tartoznak. Bízom benne, hogy ez is egy sikeres Európa-bajnokság lesz” – nyilatkozta a korábbi 229-szeres válogatott, kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő.

Nagy László, az MKSZ elnökségi tagja, a válogatott csapatvezetője hangsúlyozta: az Európa-bajnokság a legerősebb világverseny a férfi kézilabdában, idén is nagyon erős a mezőny, ennek ellenére a középdöntőben is legalább két győzelemmel szeretnének számolni.

A hetek óta sérüléssel küszködő Imre Bencéről és Bánhidi Bencéről a korábbi világklasszis jobbátlövő annyit mondott: továbbra is kezeléseket kapnak, és remélhetőleg a csapat rendelkezésére fognak majd állni.

Imre Bence a férfi kéziválogatott egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Federico Gambarini/ dpa Picture-Alliance via AFP

A dán-svéd-norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában a magyar együttes jövő pénteken Lengyelországgal, vasárnap Olaszországgal, január 20-án pedig Izlanddal találkozik egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Az idei lesz a 17. férfi Európa-bajnokság, és a 15., amelyen a magyar válogatott is részt vesz. Az eddigi legjobb szereplése a legutóbbi, 2024-es ötödik helyezés volt, a legrosszabb pedig a 2022-es 15. hely, amikor a csapat hazai pályán, a budapesti MVM Dome-ban nem tudott továbbjutni a csoportkörből.