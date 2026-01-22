A magyar kézilabda-válogatott - amelynek a legjobb nyolc közé kerülés a célja - pénteken Lengyelországot 29-21-re, vasárnap Olaszországot 32-26-ra legyőzte, majd kedden 24-23-ra kikapott Izlandtól, így a kristianstadi csoport második helyén végzett, és nem vitt magával pontot a malmői középdöntőbe.

A magyar kézilabda-válogatott legközelebb pénteken Svájc ellen lép pályára a malmői középdöntőben

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A magyar válogatotté a legkevesebb gól a kézilabda Eb-n

Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttesének azonban így is van mire büszkének lennie a csoportkörben a legkevesebb gólt kapta. Az európai szövetség honlapja szerint a 71 kapott gól olyan remek teljesítmény, amit csak Izland (72), valamint az olimpiai és világbajnok, társházigazda Dánia (79) tudott megközelíteni. A legtöbb gólt a C csoport utolsó helyén végzett Ukrajna kapta (123), a legtöbbet pedig a címvédő Franciaország lőtte (126). Előbbi csapaté volt a legrosszabb, utóbbié pedig a legjobb gólkülönbség (-46, illetve 38).

Az MTI által szemlézett kimutatás szerint a legpontosabban a szlovénok céloznak: 151 kísérletből 109 góljuk lett, ami 72,2 százalékos hatékonyságot jelent. A magyar együttes 144 lövésből érte el 84 gólját (58,3 százalék). Palasics Kristóf harmadik lett a csoportkör kapusrangsorában. A német MT Melsungen játékosa 91 lövésből 32-t védett, ennél több hárítással csak a norvég Torbjörn Bergerud (98/34), valamint a feröeri Pauli Jacobsen (108/33) büszkélkedhet.

A svájci Mathieu Seravalli 27 lövésből 12-t védett, ami 44,44 százalékos hatékonyságot jelent. Ebben a rangsorban a dánok kapusa, Kevin Möller a második (49/19, 38,78 százalék), Palasics pedig a harmadik 35,16 százalékkal.

A legtöbb büntetőt - ötöt - a magyar kapus védte ki.

Bartucz László 17/7-es mutatóval áll, így a magyar kapuspáros a leghatékonyabb az egész mezőnyben, hiszen a 108-ból kivédett 39 lövés 36,11 százalékot jelent.

Bartucz László is rendkívül hatékonyan véd az Eb-n

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A legeredményesebb magyar játékos Imre Bence volt, aki 27 kísérletből húsz alkalommal talált a hálóba, ezzel a góllövőlista 12. helyén áll. A német THW Kiel jobbszélsője holtversenyben a legeredményesebb büntetőlövő, ugyanis eddig 12 gólja van hétméteresből.