A magyar férfi kézilabda-válogatott svédek elleni mérkőzése botrányos bírói ítélettel ért véget. A kézilabda-Eb középdöntőjében lejátszott meccs után a Szita Zoltánnal történtekről olyan felvétel került nyilvánosságra, amely bizonyítja, hogy súlyos bírói tévedés történt.

A társházigazda svédek elleni mérkőzés 32-32-es döntetlennel ért véget a kézilabda-Eb középdöntőjének harmadik fordulójában, ám az utolsó percben Szita Zoltán gólt szerezhetett volna. Az ellenfél védője, Hampus Wanne a magyar játékos elé futott a büntetőterületen belül, a játékvezetők viszont hétméteres helyett belemenést ítéltek, tehát Szitát látták szabálytalannak.

Botrányos döntés elszenvedője lett a magyar csapat a kézilabda-Eb-n
Botrányos döntés elszenvedője lett a magyar csapat a kézilabda-Eb-n
Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

Csalás a magyarok ellen a kézilabda-Eb-n?

Az esetről készült egy videó, amelyen tisztán látható, hogy pontosan mi történt – számolt be róla a Magyar Nemzet. Wanne a hatoson belül védekezett, a szabályok értelmében büntetőnek kellett volna következnie a magyar válogatott javára.

Íme, az M4 Sport videója az ominózus esetről:

A magyar válogatott szerdán 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárja szereplését a kézilabda-Eb-n, mivel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthat tovább.

