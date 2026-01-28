A társházigazda svédek elleni mérkőzés 32-32-es döntetlennel ért véget a kézilabda-Eb középdöntőjének harmadik fordulójában, ám az utolsó percben Szita Zoltán gólt szerezhetett volna. Az ellenfél védője, Hampus Wanne a magyar játékos elé futott a büntetőterületen belül, a játékvezetők viszont hétméteres helyett belemenést ítéltek, tehát Szitát látták szabálytalannak.

Botrányos döntés elszenvedője lett a magyar csapat a kézilabda-Eb-n

Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

Csalás a magyarok ellen a kézilabda-Eb-n?

Az esetről készült egy videó, amelyen tisztán látható, hogy pontosan mi történt – számolt be róla a Magyar Nemzet. Wanne a hatoson belül védekezett, a szabályok értelmében büntetőnek kellett volna következnie a magyar válogatott javára.

Íme, az M4 Sport videója az ominózus esetről:

A magyar válogatott szerdán 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárja szereplését a kézilabda-Eb-n, mivel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthat tovább.

Kapcsolódó cikkek