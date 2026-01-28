Live
Közel voltak a mieink a bravúrhoz. A magyar férfi kézilabda-válogatott a szünetben még két góllal vezetett, végül 27-25-re kikapott a világbajnoki ezüstérmes Horvátországtól az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján, Malmőben.

A magyarok két győzelemmel és egy vereséggel zártak a kézilabda-Eb-n csoportkörében, ahonnan pont nélkül jutottak tovább. A középdöntőben 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, 35-32-re kikaptak Szlovéniától, majd 32-32-es döntetlent értek el Svédországgal szemben. Szerdán aztán a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárták szereplésüket a mieink. Már a mérkőzés előtt tudni lehetett: az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak el a herningi döntő hétvégére, és nem érhetik el céljukat, a legjobb nyolc közé kerülést.

Malmö, 2026. január 28. A magyar és horvát csapat tagjai a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzés kezdete előtt a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Remek hangulat fogadta a feleket a kézilabda-Eb utolsó középdöntős meccsén
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

„Talán ez az első alkalom, hogy nem tudunk a kitűzött célunkért küzdeni a torna végén. A mérkőzés előtt megbeszéltük, hogy mi a magyar nemzetet képviseljük, nekünk a soron következő meccsen céltól függetlenül is ugyanúgy kell küzdenünk” — mondta Chema Rodríguez a horvátok elleni meccs előtt.

A mieink egy parádés Szita-góllal kezdték a meccset, majd rossz csere miatt Fazekast kiállították két percre. A magyarok remek formában játszottak, Bóka, Szita, Imre és Ligetvári is könnyű gólt szerzett, utóbbi meghökkentő módon a balszélről volt eredményes.

A horvátoknak ez nagyon nem tetszett, időt kértek, és kapust is cseréltek 6-2-es magyar vezetésnél.

Malmö, 2026. január 28. Fazekas Gergő (j) és a horvát David Mandic a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fazekas Gergő (j) és David Mandic csatája
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A magyar kaput ekkor nem Palasics, hanem Bartucz védte, és az első hét percben be is mutatott két remek védést.

Kézilabda-Eb: Imre Bence parádézott a horvátok ellen

Imre Bence az egész Eb-n remekelt, szerda este is, a saját helyéről, jobbszélről megszerezte a saját harmadik gólját (3-6).

Lucin egészpályás, 120 km/órás góllal kozmetikázott az eredményen, Imre Bence azonban gyorsan reagált, 7-4 ide. Ez már a mai ötödik szélről szerzett magyar gól volt.

Bóka gondoskodott arról, hogy a horvát gól után megmaradjon a háromgólos különbség. Egy távoli Lucin-gól után Szita labdát vesztett, de nem lett belőle újabb horvát gól, Fazekas aztán 9-6-ra módosította az állást.  

Malmö, 2026. január 28. Bóka Bendegúz a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Bóka bombája
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Szerencsére állandósult a háromgólos különbség, Ilic góljára ennek megfelelően nagy tapssal reagált Nagy László és Ilyés Ferenc a lelátón.

A meccs legjobbja eddig egyértelműen Imre Bence volt, aki Ligetvári no-look passzát jobbról simán gólra váltotta, 11-7 ide.

11-8-nál hideg zuhany, kettős magyar kiállítás. És ami hihetetlen: Ilic még így is gólt tudott szerezni távolról, 12-8 ide. Egy gólt csak bedobtak, de lehoztuk 1-1-gyel a kettős emberhátrányt.

Ezután 12-11-re feljöttek a horvátok, majd amikor lefogták Rosta kezeit, hetest kaptunk, Imre pedig nem hibázott. Az Eb legjobb büntetőzője, 23 kísérletéből a huszadikat váltotta gólra.

De Imre Bence sem tökéletes, a következő szélről megeresztett lövését Kuzmanovic hárította, az állás ekkor 13-11 volt ide.

Aztán magyar leindítás után Imre megmutatta, hogyan kell cunderezni, igaz, rögtön jött rá a horvát válasz, hogy aztán Pergel egy parádés betörés után háromra növelje az előnyünket.

Malmö, 2026. január 28. Magyar szurkolók a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Volt mit ünnepelni az első játékrészben
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A szünetre végül kétgólos előnnyel vonulhattunk, ami megfelelt a játék képének, és az első 30 percben mutatott játékért abszolút dicséret illette a Rodríguez-válogatottat.

Második félidő

Parádésan kezdődött magyar szempontból a második félidő: Fazekas gyönyörű góljára még jött egy horvát válasz, de a szemfüles Ligetvári félpályán túlról remek gólt szerzett, 17-14 ide.

Bartucz védései is nagyon kellettek ahhoz, hogy megmaradjon a magyar előny.

A magyar csapat jolly-jokere, Ligetvári beállóból is betalált, Martinovic azonban reagált rá, majd Ilic góljával már négy góllal vezettek a mieink. 

Ekkor, többször sem igazán jött be a 7 a 6 elleni próbálkozás, támadásban is beesett pár hiba, fel is jött Horvátország 19-17-re.

Óriási volt a küzdelem és rengeteg a hiba, 4-5 percen keresztül egyetlen gól sem esett, Szita kapufája borzolta a leginkább a kedélyeket.

Már a 42. percben jártunk, amikor Sostaric hetesből betalált, majd Ilic lövése a kapus lába mellett csúszott a kapuba.

Ezzel egy hatperces magyar gólcsend ért véget.

A vezetés (20-19) azonban még nálunk volt. Csakhogy Sipos szabálytalanságáért hétméterest kaptak a horvátok: Sostaric bevágta Palasics mellett a bal alsóba (20-20).

Ezzel újra döntetlen, 9 perc alatt egy gólt lőttünk, így nem csoda, hogy Chema Rodríguez időt kért.

A 46. percben a beállós Nacinovic nem kímélte a magyar kapust, Imre viszont igen, minthogy a másik oldalon Kuzmanovicba lőtte a hetesét.

Aztán végre Ilic túljárt a horvátok eszén, mint ahogy Krakovszki is, de sajnos a horvátok támadásban továbbra is remekeltek, így maradt a kétgólos előny, 24-22 oda.

Malmö, 2026. január 28. Sipos Adrián a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Hanusz egészpályás indítását Pergel gólra váltotta, de most sem lehetett sokáig ünnepelni, mert Martinovic reagálni tudott. Aki aztán kapott egy kétperces kiállítást, ez visszahozta a magyar reményeket 25-23-as horvát vezetésnél.

Az 55. percben jártunk, amikor Imre Bence kiharcolt, majd be is lőtt egy hetest a horvát kapus feje felett. A horvátok időt kértek.

Sostaric újabb hetest váltott gólra, nagyon magabiztosan ezúttal is.

Aztán jött a második félidő legszebb gólja, Pergel egy felugrás után kilőtte a bal felsőt (26-25 oda).

Palasics remek védése jól jött, az már nem, hogy Ilic átlövését kivédte a másik oldalon Kuzmanovic.

Következett az utolsó másfél perc, Sipost pedig leküldték, így emberhátrányban kellett nekifutni a hajrának.

Malmö, 2026. január 28. Hanusz Egon (k), valamint a horvát Marko Mamic (b) és Luka Lovre Klarica a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Martinovic betörése után Palasics a meccs legnagyobb védését bemutatva megadta az esélyt Magyarországnak az egyenlítésre.

Ilic utolsó dobásánál mintha belül védekezés lett volna, de - csakúgy, mint kedden - támadó hibát fújtak, így elszálltak az esélyek. Ilic fogta a fejét, a horvátok pedig még egy góllal beállították a 27-25-ös végeredményt.

Ezzel Horvátország elődöntőbe jutott, a mérkőzést a helyszínen követő svéd drukkerek pedig sírtak, hiszen ez az eredmény azt jelenti, hogy az északiak nem jutottak be a négy közé.

Eredmény, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, II. csoport:
Horvátország-Magyarország 27-25 (13-15)
Malmö, v.: Jörum, Kleven (norvégok)
Magyarország: Bartucz - Imre 7, Ilic 5, Sipos, Ligetvári 3, Szita 2, Fazekas 2, cserék: Bóka 2, Rosta, Hanusz, Pergel 3, Krakovszki B. 1, Palasics
lövések/gólok: 46/27, illetve 42/25
gólok hétméteresből: 4/4, illetve 3/2
kiállítások: 6, illetve 8 perc

A két csapat 38. egymás elleni mérkőzésén 11 magyar győzelem és öt döntetlen mellett a 22. horvát siker született. Mivel a mieink nem jutottak az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszaniuk, hogy kijussanak a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

Malmö, 2026. január 28. A magyar csapat tagjai a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzés után a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. A magyar válogatott 27-25-re kikapott. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

További eredmény:
Izland-Szlovénia 39-31 (18-16)

A csoport első két helyezettje - a horvát és az izlandi csapat - jutott az elődöntőbe, a harmadik svédek pedig az ötödik helyért játszhatnak.

  • Még több cikk
