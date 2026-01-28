A magyarok két győzelemmel és egy vereséggel zártak a kézilabda-Eb-n csoportkörében, ahonnan pont nélkül jutottak tovább. A középdöntőben 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, 35-32-re kikaptak Szlovéniától, majd 32-32-es döntetlent értek el Svédországgal szemben. Szerdán aztán a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárták szereplésüket a mieink. Már a mérkőzés előtt tudni lehetett: az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak el a herningi döntő hétvégére, és nem érhetik el céljukat, a legjobb nyolc közé kerülést.

Remek hangulat fogadta a feleket a kézilabda-Eb utolsó középdöntős meccsén

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

„Talán ez az első alkalom, hogy nem tudunk a kitűzött célunkért küzdeni a torna végén. A mérkőzés előtt megbeszéltük, hogy mi a magyar nemzetet képviseljük, nekünk a soron következő meccsen céltól függetlenül is ugyanúgy kell küzdenünk” — mondta Chema Rodríguez a horvátok elleni meccs előtt.

A mieink egy parádés Szita-góllal kezdték a meccset, majd rossz csere miatt Fazekast kiállították két percre. A magyarok remek formában játszottak, Bóka, Szita, Imre és Ligetvári is könnyű gólt szerzett, utóbbi meghökkentő módon a balszélről volt eredményes.

A horvátoknak ez nagyon nem tetszett, időt kértek, és kapust is cseréltek 6-2-es magyar vezetésnél.

Fazekas Gergő (j) és David Mandic csatája

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A magyar kaput ekkor nem Palasics, hanem Bartucz védte, és az első hét percben be is mutatott két remek védést.

Kézilabda-Eb: Imre Bence parádézott a horvátok ellen

Imre Bence az egész Eb-n remekelt, szerda este is, a saját helyéről, jobbszélről megszerezte a saját harmadik gólját (3-6).

Lucin egészpályás, 120 km/órás góllal kozmetikázott az eredményen, Imre Bence azonban gyorsan reagált, 7-4 ide. Ez már a mai ötödik szélről szerzett magyar gól volt.

Bóka gondoskodott arról, hogy a horvát gól után megmaradjon a háromgólos különbség. Egy távoli Lucin-gól után Szita labdát vesztett, de nem lett belőle újabb horvát gól, Fazekas aztán 9-6-ra módosította az állást.

Bóka bombája

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Szerencsére állandósult a háromgólos különbség, Ilic góljára ennek megfelelően nagy tapssal reagált Nagy László és Ilyés Ferenc a lelátón.

A meccs legjobbja eddig egyértelműen Imre Bence volt, aki Ligetvári no-look passzát jobbról simán gólra váltotta, 11-7 ide.

11-8-nál hideg zuhany, kettős magyar kiállítás. És ami hihetetlen: Ilic még így is gólt tudott szerezni távolról, 12-8 ide. Egy gólt csak bedobtak, de lehoztuk 1-1-gyel a kettős emberhátrányt.