A magyarok két győzelemmel és egy vereséggel zártak a kézilabda-Eb-n csoportkörében, ahonnan pont nélkül jutottak tovább. A középdöntőben 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, 35-32-re kikaptak Szlovéniától, majd 32-32-es döntetlent értek el Svédországgal szemben. Szerdán aztán a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárták szereplésüket a mieink. Már a mérkőzés előtt tudni lehetett: az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak el a herningi döntő hétvégére, és nem érhetik el céljukat, a legjobb nyolc közé kerülést.
„Talán ez az első alkalom, hogy nem tudunk a kitűzött célunkért küzdeni a torna végén. A mérkőzés előtt megbeszéltük, hogy mi a magyar nemzetet képviseljük, nekünk a soron következő meccsen céltól függetlenül is ugyanúgy kell küzdenünk” — mondta Chema Rodríguez a horvátok elleni meccs előtt.
A mieink egy parádés Szita-góllal kezdték a meccset, majd rossz csere miatt Fazekast kiállították két percre. A magyarok remek formában játszottak, Bóka, Szita, Imre és Ligetvári is könnyű gólt szerzett, utóbbi meghökkentő módon a balszélről volt eredményes.
A horvátoknak ez nagyon nem tetszett, időt kértek, és kapust is cseréltek 6-2-es magyar vezetésnél.
A magyar kaput ekkor nem Palasics, hanem Bartucz védte, és az első hét percben be is mutatott két remek védést.
Kézilabda-Eb: Imre Bence parádézott a horvátok ellen
Imre Bence az egész Eb-n remekelt, szerda este is, a saját helyéről, jobbszélről megszerezte a saját harmadik gólját (3-6).
Lucin egészpályás, 120 km/órás góllal kozmetikázott az eredményen, Imre Bence azonban gyorsan reagált, 7-4 ide. Ez már a mai ötödik szélről szerzett magyar gól volt.
Bóka gondoskodott arról, hogy a horvát gól után megmaradjon a háromgólos különbség. Egy távoli Lucin-gól után Szita labdát vesztett, de nem lett belőle újabb horvát gól, Fazekas aztán 9-6-ra módosította az állást.
Szerencsére állandósult a háromgólos különbség, Ilic góljára ennek megfelelően nagy tapssal reagált Nagy László és Ilyés Ferenc a lelátón.
A meccs legjobbja eddig egyértelműen Imre Bence volt, aki Ligetvári no-look passzát jobbról simán gólra váltotta, 11-7 ide.
11-8-nál hideg zuhany, kettős magyar kiállítás. És ami hihetetlen: Ilic még így is gólt tudott szerezni távolról, 12-8 ide. Egy gólt csak bedobtak, de lehoztuk 1-1-gyel a kettős emberhátrányt.
Ezután 12-11-re feljöttek a horvátok, majd amikor lefogták Rosta kezeit, hetest kaptunk, Imre pedig nem hibázott. Az Eb legjobb büntetőzője, 23 kísérletéből a huszadikat váltotta gólra.
De Imre Bence sem tökéletes, a következő szélről megeresztett lövését Kuzmanovic hárította, az állás ekkor 13-11 volt ide.
Aztán magyar leindítás után Imre megmutatta, hogyan kell cunderezni, igaz, rögtön jött rá a horvát válasz, hogy aztán Pergel egy parádés betörés után háromra növelje az előnyünket.
A szünetre végül kétgólos előnnyel vonulhattunk, ami megfelelt a játék képének, és az első 30 percben mutatott játékért abszolút dicséret illette a Rodríguez-válogatottat.
Második félidő
Parádésan kezdődött magyar szempontból a második félidő: Fazekas gyönyörű góljára még jött egy horvát válasz, de a szemfüles Ligetvári félpályán túlról remek gólt szerzett, 17-14 ide.
Bartucz védései is nagyon kellettek ahhoz, hogy megmaradjon a magyar előny.
A magyar csapat jolly-jokere, Ligetvári beállóból is betalált, Martinovic azonban reagált rá, majd Ilic góljával már négy góllal vezettek a mieink.
Ekkor, többször sem igazán jött be a 7 a 6 elleni próbálkozás, támadásban is beesett pár hiba, fel is jött Horvátország 19-17-re.
Óriási volt a küzdelem és rengeteg a hiba, 4-5 percen keresztül egyetlen gól sem esett, Szita kapufája borzolta a leginkább a kedélyeket.
Már a 42. percben jártunk, amikor Sostaric hetesből betalált, majd Ilic lövése a kapus lába mellett csúszott a kapuba.
Ezzel egy hatperces magyar gólcsend ért véget.
A vezetés (20-19) azonban még nálunk volt. Csakhogy Sipos szabálytalanságáért hétméterest kaptak a horvátok: Sostaric bevágta Palasics mellett a bal alsóba (20-20).
Ezzel újra döntetlen, 9 perc alatt egy gólt lőttünk, így nem csoda, hogy Chema Rodríguez időt kért.
A 46. percben a beállós Nacinovic nem kímélte a magyar kapust, Imre viszont igen, minthogy a másik oldalon Kuzmanovicba lőtte a hetesét.
Aztán végre Ilic túljárt a horvátok eszén, mint ahogy Krakovszki is, de sajnos a horvátok támadásban továbbra is remekeltek, így maradt a kétgólos előny, 24-22 oda.
Hanusz egészpályás indítását Pergel gólra váltotta, de most sem lehetett sokáig ünnepelni, mert Martinovic reagálni tudott. Aki aztán kapott egy kétperces kiállítást, ez visszahozta a magyar reményeket 25-23-as horvát vezetésnél.
Az 55. percben jártunk, amikor Imre Bence kiharcolt, majd be is lőtt egy hetest a horvát kapus feje felett. A horvátok időt kértek.
Sostaric újabb hetest váltott gólra, nagyon magabiztosan ezúttal is.
Aztán jött a második félidő legszebb gólja, Pergel egy felugrás után kilőtte a bal felsőt (26-25 oda).
Palasics remek védése jól jött, az már nem, hogy Ilic átlövését kivédte a másik oldalon Kuzmanovic.
Következett az utolsó másfél perc, Sipost pedig leküldték, így emberhátrányban kellett nekifutni a hajrának.
Martinovic betörése után Palasics a meccs legnagyobb védését bemutatva megadta az esélyt Magyarországnak az egyenlítésre.
Ilic utolsó dobásánál mintha belül védekezés lett volna, de - csakúgy, mint kedden - támadó hibát fújtak, így elszálltak az esélyek. Ilic fogta a fejét, a horvátok pedig még egy góllal beállították a 27-25-ös végeredményt.
Ezzel Horvátország elődöntőbe jutott, a mérkőzést a helyszínen követő svéd drukkerek pedig sírtak, hiszen ez az eredmény azt jelenti, hogy az északiak nem jutottak be a négy közé.
Eredmény, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, II. csoport:
Horvátország-Magyarország 27-25 (13-15)
Malmö, v.: Jörum, Kleven (norvégok)
Magyarország: Bartucz - Imre 7, Ilic 5, Sipos, Ligetvári 3, Szita 2, Fazekas 2, cserék: Bóka 2, Rosta, Hanusz, Pergel 3, Krakovszki B. 1, Palasics
lövések/gólok: 46/27, illetve 42/25
gólok hétméteresből: 4/4, illetve 3/2
kiállítások: 6, illetve 8 perc
A két csapat 38. egymás elleni mérkőzésén 11 magyar győzelem és öt döntetlen mellett a 22. horvát siker született. Mivel a mieink nem jutottak az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszaniuk, hogy kijussanak a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
További eredmény:
Izland-Szlovénia 39-31 (18-16)
A csoport első két helyezettje - a horvát és az izlandi csapat - jutott az elődöntőbe, a harmadik svédek pedig az ötödik helyért játszhatnak.
