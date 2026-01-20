Live
Az ugyan nem ördögtől való, hogy a szurkolók némi ital mellett élvezzenek egy nagyobb sporteseményt, de azért ilyenkor sem árt tisztában lenni a mértékkel, különben bajba kerülhet az ember fia. Nos, a kézilabda-Eb-n két izlandi szurkoló lőtt túl a célon alkoholos befolyásoltság alatt, emiatt pedig egy éjszakára börtönbe is kerültek.

A Magyar Nemzet számolt be egy rendkívül érdekes és tanulságos történetről a férfi kézilabda-Eb kapcsán. Egészen szombat késő estig kell visszautaznunk gondolatban az időben, amikor is a svédországi Kristianstad belvárosában egy izlandi drukker meccsnap híján is okozott némi botrányt. Egy étteremben szólalkozott össze a szurkoló a hely portásával, a probléma az volt, hogy a részeg izlandi drukker szintén ittas családtagjai úgy akartak bemenni, hogy az étteremben már nem volt szabad hely. Ez a helyzet pedig hamar eszkalálódott és a vendéglátós nem látott más megodást, mint kihívni a rendőrséget.

Az izlandi szurkolók a férfi kézilabda-Eb-n
Az izlandi szurkolók a férfi kézilabda-Eb-n
Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

Kellemetlen emléket szerzett a kézilabda-Eb-n a szurkoló

Végül a rend őrei két izlandit vittek el a helyszínről és egy éjszakára a helyi kapitányság fogdájában helyezték el őket, hogy másnapra kijózanodjanak. Ez végül meg is történt és valószínűleg a két jómadár sűrű elnézés kérések közepette hagyhatta el ideiglenes szállását vasárnap délelőtt, így a kedd esti Magyarország-Izland csoportrangadón ott lehetnek majd a lelátón.

 

