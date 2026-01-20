Live
Két meccs, két győzelem, de nincs elégedettség. Két sikerrel kezdte a férfi kézilabda Európa-bajnokságot a magyar válogatott, ám Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint a továbbjutás ellenére sem lehetnek maradéktalanul elégedettek. A szakvezető kiegyensúlyozottabb játékot vár csapatától a csoportkör keddi zárásán, Izland ellen.

A magyarok pénteken 29–21-re verték Lengyelországot, vasárnap pedig 32–26-ra győzték le Olaszországot, ezzel már biztosították helyüket a malmői középdöntőben. A keddi, 20.30-kor kezdődő kézilabda Eb-találkozó tétje az lesz, hogy melyik csapat hány pontot visz tovább.

Kristianstad, 2026. január 18. Chema Rodríguez szövetségi kapitány (b5) ünnepel a szurkolókkal a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzés után a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 18-án. A magyar válogatott 32-26-ra győzött. MTI/Hegedüs Róbert
Remélhetőleg az izlandiak elleni kézilabdameccs után is ilyen hangulatban lesznek a szurkolók és Chema Rodríguez
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Kézilabda-Eb: Izland az esélyes a magyarok ellen

„Nagyon büszke vagyok a csapatomra. Megnyertük az első két mérkőzést, szilárdan, jól védekeztünk két nehéz ellenféllel szemben. A kapusaink jó formában vannak, támadásban is jól teljesítünk” – értékelt Chema Rodríguez, majd hozzátette: eddig kissé hullámzó volt a játékuk, ezen mindenképpen javítani szeretnének.

A spanyol kapitány szerint az Izland elleni mérkőzés lesz eddig a legnehezebb feladat, ráadásul papíron az északi szigetország csapata számít esélyesnek. Úgy véli, az izlandi válogatott az éremért is harcban lehet az Európa-bajnokságon.

Minden poszton két nagyon jó játékosuk van, akik a világ legjobb klubcsapataiban szerepelnek

 – hangsúlyozta Rodríguez.

Gyors támadások, kemény védekezés, könyörtelen szélsők

A magyar kapitány részletesen is elemezte a riválist: „Fantasztikus csapat, amely gyorsan támad, keményen védekezik, sokat foglalkoztatja a beállókat, sokat egy-egyezik, a szélsőik pedig kiszorított helyzetből is képesek betalálni.”

Kristianstad, 2026. január 18. Chema Rodríguez szövetségi kapitány (j2) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 18-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A két válogatott az elmúlt hat évben négyszer találkozott egymással, ebből háromszor Magyarország, egyszer Izland nyert. Rodríguez mindegyik alkalommal a magyar szakmai stáb tagja volt. „Papíron nagyon jól néznek ki, de ezt a pályán is bizonyítaniuk kell. Ha a legjobb formánkat hozzuk, nehéz legyőzni minket” – fogalmazott.

Pergel: Extra teljesítményre lesz szükség

A játékosok közül Pergel Andrej is nehéz mérkőzésre számít. A balátlövő szerint Izland ellen védekezésben és támadásban is extrát kell nyújtania a magyar csapatnak.

Nagyon jól egy-egyeznek, jól járatják a labdát, mindkét szélen és a kapuban is kiváló játékosaik vannak. Biztosan szükség lesz egy-két extra egyéni teljesítményre

 – mondta.

Nagykanizsa, 2025. május 11. Pergel Andrej (j) és a finn Kalle Kankaanpaa a férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező, 2. csoportjának 6. fordulójában játszott Magyarország-Finnország mérkőzésen a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. május 11-én. MTI/Katona Tibor
Pergel Andrej
Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Pergel szerint az egymás elleni jó mérleg önbizalmat adhat, ugyanakkor hangsúlyozta: a győzelem most különösen fontos lenne, mert két ponttal juthatnának tovább a középdöntőbe. A fiatal játékos örül annak, hogy szerepet kapott, és kiemelte: az idősebbek és a korábbi juniorválogatott-társak is sokat segítik őket.

A magyar válogatott célja továbbra is a legjobb nyolc közé jutás, az Izland elleni rangadó pedig kulcsszerepet játszhat abban, milyen pozícióból folytathatja szereplését a malmői középdöntőben - jelentette az MTI.

