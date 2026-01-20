A magyarok pénteken 29–21-re verték Lengyelországot, vasárnap pedig 32–26-ra győzték le Olaszországot, ezzel már biztosították helyüket a malmői középdöntőben. A keddi, 20.30-kor kezdődő kézilabda Eb-találkozó tétje az lesz, hogy melyik csapat hány pontot visz tovább.
Kézilabda-Eb: Izland az esélyes a magyarok ellen
„Nagyon büszke vagyok a csapatomra. Megnyertük az első két mérkőzést, szilárdan, jól védekeztünk két nehéz ellenféllel szemben. A kapusaink jó formában vannak, támadásban is jól teljesítünk” – értékelt Chema Rodríguez, majd hozzátette: eddig kissé hullámzó volt a játékuk, ezen mindenképpen javítani szeretnének.
A spanyol kapitány szerint az Izland elleni mérkőzés lesz eddig a legnehezebb feladat, ráadásul papíron az északi szigetország csapata számít esélyesnek. Úgy véli, az izlandi válogatott az éremért is harcban lehet az Európa-bajnokságon.
Minden poszton két nagyon jó játékosuk van, akik a világ legjobb klubcsapataiban szerepelnek
– hangsúlyozta Rodríguez.
Gyors támadások, kemény védekezés, könyörtelen szélsők
A magyar kapitány részletesen is elemezte a riválist: „Fantasztikus csapat, amely gyorsan támad, keményen védekezik, sokat foglalkoztatja a beállókat, sokat egy-egyezik, a szélsőik pedig kiszorított helyzetből is képesek betalálni.”
A két válogatott az elmúlt hat évben négyszer találkozott egymással, ebből háromszor Magyarország, egyszer Izland nyert. Rodríguez mindegyik alkalommal a magyar szakmai stáb tagja volt. „Papíron nagyon jól néznek ki, de ezt a pályán is bizonyítaniuk kell. Ha a legjobb formánkat hozzuk, nehéz legyőzni minket” – fogalmazott.
Pergel: Extra teljesítményre lesz szükség
A játékosok közül Pergel Andrej is nehéz mérkőzésre számít. A balátlövő szerint Izland ellen védekezésben és támadásban is extrát kell nyújtania a magyar csapatnak.
Nagyon jól egy-egyeznek, jól járatják a labdát, mindkét szélen és a kapuban is kiváló játékosaik vannak. Biztosan szükség lesz egy-két extra egyéni teljesítményre
– mondta.
Pergel szerint az egymás elleni jó mérleg önbizalmat adhat, ugyanakkor hangsúlyozta: a győzelem most különösen fontos lenne, mert két ponttal juthatnának tovább a középdöntőbe. A fiatal játékos örül annak, hogy szerepet kapott, és kiemelte: az idősebbek és a korábbi juniorválogatott-társak is sokat segítik őket.
A magyar válogatott célja továbbra is a legjobb nyolc közé jutás, az Izland elleni rangadó pedig kulcsszerepet játszhat abban, milyen pozícióból folytathatja szereplését a malmői középdöntőben - jelentette az MTI.
- Még több cikk