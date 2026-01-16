Péntek este a Lengyelország elleni csoportmérkőzéssel kezdi meg szereplését a magyar-férfikézilabda válogatott az idei Európa-bajnokságon. A nem minden gond nélküli felkészülés ellenére a magyarok komoly tervekkel érkeztek a kézilabda Eb "magyaros" csoportmeccseienek helyszínére, a svédországi Kristianstadba,

Mindenidők legjobb magyar kézilabda Eb -szereplésében bízik Sipos Adrián Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A lejobb magyar kézilabda Eb szereplés lenne a négybe jutás

Merész, de nem a földtől elrugaszkodott kijelentést tett a Magyar Nemzet újságírójának Sipos Adrián, a magyar férfi kézilabda-válogatott csapatkapitánya. A védekező specialista a csapat csütörtöki sajtófélóráján elmondta, hogy sportolóként nem is tenné alacsonyabbra a lécet.

Sportoló vagyok, sportolói fejjel nézem, ezért olykor a normalitásnál és a realitásnál is többről álmodom. Nekem az a vágyam, hogy az első négy közé jussunk

– jelentette ki a német Melsungen játékosa. A dicséretes hozzáállás egyáltalán nem alaptalan, miután a válogatott két éve az Eb-n minden idők legjobb magyar eredményével az ötödik helyen zárt, tavaly pedig a világbajnokságot fejezte be szintén ötödik helyen. Mindkétszer egy hajszálra volt a legjobb négytől.

A legjobb négybe jutás a legutóbbi Eb-szereplést felúlmúlva a legsikeresebb magyar szereplés lenne.

A Magyar Kézilabda Szövetség ehhez mérten a legjobb nyolc közé kerülést tűzte ki célul a kontinenstornára, de a szövetség elnöke, Ilyés Ferenc hozzátette, hogy nagyon nagy dolog lenne, ha a magyar válogatott eljutna a döntő hétvégére, vagyis a legjobb hat közé, az pedig csoda kategória lenne, ha elődöntőt játszhatna.

Lengyelek ellen nemcsak a jó kezdés a tét

A csoportból való továbbjutás elvárható a csapattól. Még akkor is, ha az egyik legjobb játékost, Bánhidi Bencét sérülés miatt nélkülözniük kell. Az első ellenfél ma este Lengyelország lesz (tv: M4, 20.30), akiknél a papírforma szerint esélyesebb a magyar csapat. Ugyanakkor a pontokat nem papírforma alapján osztják, és az európai középmezőnybe visszakapaszkodni akaró lengyelek a kapitányváltás után cseppet sem lesznek könnyű ellenfelek.

Nehéz a papírformáról beszélni, mert mindig az adott nap számít, és az, hogy a csapat hogy teljesít a mérkőzésen. Ugyanakkor én bízom benne, hogy azt lehet mondani, hogy mi jobbak vagyunk

– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban Hanusz Egon.