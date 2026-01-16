Péntek este a Lengyelország elleni csoportmérkőzéssel kezdi meg szereplését a magyar-férfikézilabda válogatott az idei Európa-bajnokságon. A nem minden gond nélküli felkészülés ellenére a magyarok komoly tervekkel érkeztek a kézilabda Eb "magyaros" csoportmeccseienek helyszínére, a svédországi Kristianstadba,
A lejobb magyar kézilabda Eb szereplés lenne a négybe jutás
Merész, de nem a földtől elrugaszkodott kijelentést tett a Magyar Nemzet újságírójának Sipos Adrián, a magyar férfi kézilabda-válogatott csapatkapitánya. A védekező specialista a csapat csütörtöki sajtófélóráján elmondta, hogy sportolóként nem is tenné alacsonyabbra a lécet.
Sportoló vagyok, sportolói fejjel nézem, ezért olykor a normalitásnál és a realitásnál is többről álmodom. Nekem az a vágyam, hogy az első négy közé jussunk
– jelentette ki a német Melsungen játékosa. A dicséretes hozzáállás egyáltalán nem alaptalan, miután a válogatott két éve az Eb-n minden idők legjobb magyar eredményével az ötödik helyen zárt, tavaly pedig a világbajnokságot fejezte be szintén ötödik helyen. Mindkétszer egy hajszálra volt a legjobb négytől.
A legjobb négybe jutás a legutóbbi Eb-szereplést felúlmúlva a legsikeresebb magyar szereplés lenne.
A Magyar Kézilabda Szövetség ehhez mérten a legjobb nyolc közé kerülést tűzte ki célul a kontinenstornára, de a szövetség elnöke, Ilyés Ferenc hozzátette, hogy nagyon nagy dolog lenne, ha a magyar válogatott eljutna a döntő hétvégére, vagyis a legjobb hat közé, az pedig csoda kategória lenne, ha elődöntőt játszhatna.
Lengyelek ellen nemcsak a jó kezdés a tét
A csoportból való továbbjutás elvárható a csapattól. Még akkor is, ha az egyik legjobb játékost, Bánhidi Bencét sérülés miatt nélkülözniük kell. Az első ellenfél ma este Lengyelország lesz (tv: M4, 20.30), akiknél a papírforma szerint esélyesebb a magyar csapat. Ugyanakkor a pontokat nem papírforma alapján osztják, és az európai középmezőnybe visszakapaszkodni akaró lengyelek a kapitányváltás után cseppet sem lesznek könnyű ellenfelek.
Nehéz a papírformáról beszélni, mert mindig az adott nap számít, és az, hogy a csapat hogy teljesít a mérkőzésen. Ugyanakkor én bízom benne, hogy azt lehet mondani, hogy mi jobbak vagyunk
– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban Hanusz Egon.
Bánhidi Bence helyett Rosta Miklós a fókuszban
Aki Chema Rodríguezt látta tegnap a magyarok sajtófélóráján, az nem biztos, hogy megmondta volna, hogy a magyar válogatott egy nappal van egy Eb-rajt előtt. A magyar szövetségi kapitány fesztelen volt, mosolygósan adta sorban az interjúkat. Optimista, ugyanakkor kellően óvatos volt.
Mindig vannak elvárások, aztán meglátjuk, mi történik a meccsen. Ez mindig így van: az első mérkőzés mindig nehéz. Küzdeni kell, mint az őrültek, meg kell próbálni megnyerni a meccset, mert ha megnyered az elsőt, utána minden sokkal könnyebb. Nehéz mérkőzés lesz
– szögezte le.
A spanyol szakember a lapunknak adott videóinterjúban külön kitért arra, hogy a válogatott egyik alapembere, Bánhidi Bence kiesése természetesen nem érintette jól a csapatot. Ugyanakkor azt kiemelte, hogy készültek erre az eshetőségre is, gyakorolták a szegedi beálló nélkül is a játékot. Ráadásul a pótlására kijelölt Rosta Miklósról azt mondta: nagyon jó formában várja a tornát.
Persze nehéz, ha az egyik legjobb játékosodra nem számíthatsz. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy van egy másik elképesztő beállónk is, Rosta Miki. Nagyon jó formában van, remekül játszik, kiválóan edz, mindent nagyon jól csinál. Sokszor kicsit megfeledkezünk róla, mert Bence mindig ott van, de a valóság az, hogy Miki a világ egyik legjobbja. Ugyanúgy fogunk vele dolgozni, mint Bencével, mert ugyanolyan jó.
– mondta a szövetségi kapitány.
A magyar válogatott este fél 9-kor lép pályára Kristianstadban Lengyelország ellen, a mieink meccse előtt a csoport másik két csapata, Olaszország és Izland játszik egymás ellen este 6 órától. Válogatottunk a folytatatásban vasárnap az olaszok, majd kedden Izland ellen lép pályára a csoportból, ahonnan az első két helyezett jut a Malmői középdöntőbe, ahol további két csoportelsővel harcolhat meg a herningi döntő hétvégére jutásért.
