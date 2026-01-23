Magyarország kézilabda-válogatottja az Eb csoportkörében Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzte, majd 24-23-ra kikapott Izlandtól, így a kristianstadi csoport második helyén végzett. Svájc a csoportkörben végül pontosan akkora különbségű győzelmet aratott, amekkorára a továbbjutáshoz szüksége volt: Montenegrót 43-26-ra verte, vagyis 17 góllal nyert, és ezzel az utolsó fordulóban harcolta ki a továbbjutást. Előtte 28-28-as döntetlent játszott a Feröer-szigetekkel, majd 38-35-re kikapott Szlovéniától egy szoros meccsen. A középdöntőbe egyik csapat sem vitt pontot magával.
Kézilabda-Eb: Magyarország számított esélyesebbnek
Chema Rodríguez szövetségi kapitány a Svájc elleni mérkőzés előtt azt mondta: mindent jól kell csinálnia a magyar férfi kézilabda-válogatottnak, ha le szeretné győzni Svájcot az Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában. Ez egyszerűen hangzik, de tényleg ez volt a legfontosabb tennivaló.
A magyarok 1-0-ra, majd 2-1-re is vezettek, majd hetesből egyenlített, aztán fordított is az ellenfél, sőt 4-2-re elhúzott. Gino Steenaerts megsérült, és sántikálva kellett elhagynia a pályát. A mieink Pedro szélről belőtt remek góljával szépítettek, de Palasics egyelőre nem indította be a bravúrhengert (3-5), de Krakovszki szép átlövésgóljával újra feljöttünk emberelőnyben egy gólra.
A svájciak 7 a 6 ellen jöttek a nyolcadik percben, és bejött a húzás (6-4), ráadásul emberelőnybe került az ellenfél, Schlumpf egy egyéni betörés után növelte a svájci előnyt (4-7).
A lövési hatékonyságot tekintve 70 százalékkal dobtak a svájciak, 40-nel a mieink, ez érzékelhető is volt. 7-5-nél felzúgott a lelátóról a „Ria, Ria, Hungária", de ez sem segített, a háromgólos svájci fór miatt szomorkodhattak a magyar drukkerek.
Portner remekelt a svájci kapuban, Rosta tartotta a lelket a mieinkben
És miközben Palasics nem védte ki Laube ziccerét, Portner remekel a rivális kapujában. Rosta azért túljárt az eszén a 12. percben 10-6.
Miközben a magyar válogatott a meccs előtt az Eb legjobban védekező csapatának mondhatta magát, most ez nem igazán volt látható. Bodó bombagólja ezzel együtt óriási tapsot érdemelt (7-10).
A mieinkben a beállós Rosta tartotta a lelket, Svájc azonban szinte minden lövéséből gólt szerzett, sorra dolgozta és használta ki a ziccereit. A 16. percben már 13-9 volt oda.
Ekkor Rosta szépített, négy kísérletéből mint a négyet gólra váltotta (10-13).
Miközben nagyon nem ment a védekezés, még egy eladott labdával is sikerült rontani az összképen a mieinknek. Ennek ellenére Svájc kért időt.
Chema Rodríguez csapata a 18. percben már nyolc elpuskázott helyzetnél járt. Pedro a jobb szélről szépített, de még mindig az ellenfél vezetett 13-11-re. Aztán jött a meccs gólja, Fazekas feladta a labdát az érkező Ónodinak, aki kínai figurából, bal kézzel elképesztő gólt zúdított a svájci kapuba.
16-12-nél már néggyel mentek a piros mezesek, és aki ekkor reménykedett, rosszul tette, mert 4 perccel a félidő vége előtt 18-13 volt oda. A védekezésünk szétesett (bár talán össze sem állt), Chema Rodríguez időt is kért. Ez ugyanaz a magyar csapat lenne, mint az eddigi?
A mieinknek szorító nézők jól érezték, hogy be kell kiabálni azt, hogy „védekezz!".
Egy remek bejátszás után Meister mesteri gólt lőtt (14-19), Hanusz kísérlete kimaradt, majd a következő magyar támadásnál megint csak őt megállították a védők.
Túl sok jót a játékrész végéről sem lehet írni, hiszen Andy Schmiddel szövetségi kapitány csapata még egyet bezúdított, 20-14, ez igencsak alulmúlja a várakozásokat.
Második félidő: elképesztő feltámadás
Lesz-e csodás feltámadás a pocsék első játékrész után? – ez volt a második 30 perc nagy kérdése. Miközben Bóka és Sipos góljainál csettinthettünk, a pirosak két góljánál nem, akkor meg pláne nem, amikor 22-16-nál a riválisát földre juttató Sipos kapott két percet.
A balátlövő, Rubin brutális erővel meglőtt góllal büntetett, de szerencsére Szita is megmutatta, hogy kell a bal alsóba bombázni (17-23).
A magyar csapat csöppet sem volt összeszedettebb a második játékrész elején, míg a mieink rendre hibáztak elöl és hátul egyaránt, addig Svájc élvezte a játékot. Így fordulhatott elő, hogy 24-17-re is elhúztak.
Imre Bence a jobb szélről szépített, Rubin azonban azonnal válaszolt. Aztán Szita másodpercei következtek, egy gól után remek védekezéssel megakadályozta a riválist a gólszerzésben (19-25).
A meccs kétharmadánál aztán újra lehetett reménykedni, előbb Imre, majd Rosta, aztán Bóka talált be, ez három gól, és közben újra a megszokott, éppen optimálisan agresszív védekezést láthattuk, és Palasics is kezdett formába lendülni.
Fazekas nem igazán játszott jól, de a 44. percben, a legjobbkor lőtt hét méterről remek gólt, ezzel már 25-23, azaz csak kétgólos volt Svájc előnye.
A 45. percben a meccs védést mutatta be Palasics, Küttel ziccerét elképesztő reflexszel hárította, így a svájciak végképp beragadtak 25 gólon.
Ha pedig egy üzlet beindul, Fazekas egy remek csel után mattolta a svájci kapus emberelőnyben, ezzel már 25-24 volt csak oda.
Mintegy 7 perces svájci gólcsend után aztán újra betalált az ellenfél egy szerencsés góllal, de semmi nem volt veszve (26-24).
Miközben Svájc vezetett, abszolút benne volt a levegőben a magyar fordítás, védekezésben és támadásban egyaránt 180 fokos fordulatot vett a magyarok játéka.
Sipos kapott az orrára egy óriási ütést, Rubin továbblendülő keze landolt Adriánon. Földre került a védekezésünk bástyája, ez minden szempontból óriási probléma, Chema Rodríguez üveges szemekkel figyelte a történteket.
Bodó zicceres kapufája nagyon rosszkor jött, jó ideig nem dobott gólt egyik csapat sem.
Ezek a közjátékok megzavarták Magyarországot, Rubin 15 lövéséből a hetedik gólját is bedobta, szerencsére Bodó azonnal reagált rá (25-28).
Bóka ziccere kimaradt, majd ugyanő nem sokkal később javítani tudott, aztán Imre Bence hetesből 28-27-re felhozta a mieinket (Rubint le is küldték két percre), ez fantasztikus széria.
Sipos pedig visszatért, mit neki egy orrsérülés! 55:42-nél aztán csoda történt: Fazekas Gergő kiegyenlített (28-28)!
Svájc ekkor már hat perce nem szerzett gólt, és Bodó labdaszerzése után Ligetvári majdnem egész pályás, üres kapus góljával átvettük a vezetést.
Megtört a svájci jég, egyenlítettek, Bóka jobb kézzel jobbról nem tudott gólt szerezni, így döntetlenről indultak neki a felek az utolsó két percnek.
Palasics védett egy nagyot (a tizennegyediket a meccs során), a másik oldalon elvesztettük a labdát. 7 a 6 ellen támadtak, Sipos megint kapott egy nagyot, de kétkezes lökés miatt Ónodit kiküldték. Ekkor 24 másodperc volt hátra.
Belemenés miatt hozzánk került a labda, időt kért Chema Rodríguez, négy másodpercünk maradt a győzelem kiharcolására. De az első passzunkat elütötték, a labda visszakerült, Bóka még dobott egyet távolról, de a lövését könnyedén blokkolták.
A vége így 29-29 lett, az egyik szemünk sír, a másik nevet. Ami megdöbbentő: az első félidőben 20, a másodikban 9 gólt kapott a magyar válogatott. A meccs legjobbjának a mieink kapusát, Palasicsot választották.
Eredmény, középdöntő, 1. forduló, II. csoport:
Magyarország - Svájc 29-29 (14-20)
Malmö, v.: D. Accoto Martins, R. Accoto Martins (portugálok)
Magyarország: Palasics - Rodríguez 2, Ilic, Rosta 5, Fazekas 3, Szita 3, Krakovszki B. 2, cserék: Sipos 1, Ligetvári 1, Bodó 3, Ónodi-Jánoskúti 3, Hanusz, Bóka 3, Imre 3, Bartucz
lövések/gólok: 50/29, illetve 51/29
gólok hétméteresből: 1/1, illetve 3/3
kiállítások: 4, illetve 8 perc
A két csapat negyvenedik egymás elleni meccsén 12 svájci és 25 magyar siker mellett ez volt a harmadik döntetlen.
Jöhet Szlovénia vasárnap
Magyarország ellenfele vasárnap Szlovénia, kedden a társházigazda Svédország, szerdán pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország lesz. A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.
- Még több cikk