Úgy tűnt, eldőlt, aztán mégsem. Megszerezte első pontját a középdöntőben a magyar férfi kézilabda-válogatott, miután Malmőben 29-29-et játszott Svájccal. A rivális már hét góllal is vezetett, sikerült fordítani, a végén aztán elmaradt az extázis, hiszen csak egy pontot sikerült szerezni a papíron gyengébb svájciak ellen.

Magyarország kézilabda-válogatottja az Eb csoportkörében Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzte, majd 24-23-ra kikapott Izlandtól, így a kristianstadi csoport második helyén végzett. Svájc a csoportkörben végül pontosan akkora különbségű győzelmet aratott, amekkorára a továbbjutáshoz szüksége volt: Montenegrót 43-26-ra verte, vagyis 17 góllal nyert, és ezzel az utolsó fordulóban harcolta ki a továbbjutást. Előtte 28-28-as döntetlent játszott a Feröer-szigetekkel, majd 38-35-re kikapott Szlovéniától egy szoros meccsen. A középdöntőbe egyik csapat sem vitt pontot magával.

Ónodi szerezte a meccs talán legszebb gólját kínai figurából a kézilabda-Eb középdöntőjében Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NEWS AGENCY
Ónodi szerezte a meccs talán legszebb gólját kínai figurából a kézilabda-Eb középdöntőjében
Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NEWS AGENCY

Kézilabda-Eb: Magyarország számított esélyesebbnek

Chema Rodríguez szövetségi kapitány a Svájc elleni mérkőzés előtt azt mondta: mindent jól kell csinálnia a magyar férfi kézilabda-válogatottnak, ha le szeretné győzni Svájcot az Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában. Ez egyszerűen hangzik, de tényleg ez volt a legfontosabb tennivaló.

A magyarok 1-0-ra, majd 2-1-re is vezettek, majd hetesből egyenlített, aztán fordított is az ellenfél, sőt 4-2-re elhúzott. Gino Steenaerts megsérült, és sántikálva kellett elhagynia a pályát. A mieink Pedro szélről belőtt remek góljával szépítettek, de Palasics egyelőre nem indította be a bravúrhengert (3-5), de Krakovszki szép átlövésgóljával újra feljöttünk emberelőnyben egy gólra. 

A svájciak 7 a 6 ellen jöttek a nyolcadik percben, és bejött a húzás (6-4), ráadásul emberelőnybe került az ellenfél, Schlumpf egy egyéni betörés után növelte a svájci előnyt (4-7).

A lövési hatékonyságot tekintve 70 százalékkal dobtak a svájciak, 40-nel a mieink, ez érzékelhető is volt.  7-5-nél felzúgott a lelátóról a „Ria, Ria, Hungária", de ez sem segített, a háromgólos svájci fór miatt szomorkodhattak a magyar drukkerek. 

Portner remekelt a svájci kapuban, Rosta tartotta a lelket a mieinkben

És miközben Palasics nem védte ki Laube ziccerét, Portner remekel a rivális kapujában. Rosta azért túljárt az eszén a 12. percben 10-6.

Miközben a magyar válogatott a meccs előtt az Eb legjobban védekező csapatának mondhatta magát, most ez nem igazán volt látható. Bodó bombagólja ezzel együtt óriási tapsot érdemelt (7-10).

Switzerland's Mehdi Ben Romdhane and Hungary's Adrian Sipos in action during the 2026 EHF European Men's Handball Championship (the EHF Euro 2026) match between Switzerland and Hungary, at Malmo Arena in Malmo, Sweden, on January 23, 2026. Photo: Andreas Hillergren / TT / Code 10600 (Photo by ANDREAS HILLERGREN / TT News Agency via AFP)
Sipos Adrián komoly orrsérülése után még visszatért a pályára 
Fotó: ANDREAS HILLERGREN / TT NEWS AGENCY

A mieinkben a beállós Rosta tartotta a lelket, Svájc azonban szinte minden lövéséből gólt szerzett, sorra dolgozta és használta ki a ziccereit. A 16. percben már 13-9 volt oda.

Ekkor Rosta szépített, négy kísérletéből mint a négyet gólra váltotta (10-13).

Miközben nagyon nem ment a védekezés, még egy eladott labdával is sikerült rontani az összképen a mieinknek. Ennek ellenére Svájc kért időt.

Chema Rodríguez csapata a 18. percben már nyolc elpuskázott helyzetnél járt. Pedro a jobb szélről szépített, de még mindig az ellenfél vezetett 13-11-re. Aztán jött a meccs gólja, Fazekas feladta a labdát az érkező Ónodinak, aki kínai figurából, bal kézzel elképesztő gólt zúdított a svájci kapuba.

16-12-nél már néggyel mentek a piros mezesek, és aki ekkor reménykedett, rosszul tette, mert 4 perccel a félidő vége előtt 18-13 volt oda. A védekezésünk szétesett (bár talán össze sem állt), Chema Rodríguez időt is kért. Ez ugyanaz a magyar csapat lenne, mint az eddigi? 

A mieinknek szorító nézők jól érezték, hogy be kell kiabálni azt, hogy „védekezz!".

Egy remek bejátszás után Meister mesteri gólt lőtt (14-19), Hanusz kísérlete kimaradt, majd a következő magyar támadásnál megint csak őt megállították a védők.

Túl sok jót a játékrész végéről sem lehet írni, hiszen Andy Schmiddel szövetségi kapitány csapata még egyet bezúdított, 20-14, ez igencsak alulmúlja a várakozásokat.

Második félidő: elképesztő feltámadás

Lesz-e csodás feltámadás a pocsék első játékrész után? – ez volt a második 30 perc nagy kérdése. Miközben Bóka és Sipos góljainál csettinthettünk, a pirosak két góljánál nem, akkor meg pláne nem, amikor 22-16-nál a riválisát földre juttató Sipos kapott két percet.

A balátlövő, Rubin brutális erővel meglőtt góllal büntetett, de szerencsére Szita is megmutatta, hogy kell a bal alsóba bombázni (17-23).

A magyar csapat csöppet sem volt összeszedettebb a második játékrész elején, míg a mieink rendre hibáztak elöl és hátul egyaránt, addig Svájc élvezte a játékot. Így fordulhatott elő, hogy 24-17-re is elhúztak.

Imre Bence a jobb szélről szépített, Rubin azonban azonnal válaszolt. Aztán Szita másodpercei következtek, egy gól után remek védekezéssel megakadályozta a riválist a gólszerzésben (19-25).

A meccs kétharmadánál aztán újra lehetett reménykedni, előbb Imre, majd Rosta, aztán Bóka talált be, ez három gól, és közben újra a megszokott, éppen optimálisan agresszív védekezést láthattuk, és Palasics is kezdett formába lendülni.

Fazekas nem igazán játszott jól, de a 44. percben, a legjobbkor lőtt hét méterről remek gólt, ezzel már 25-23, azaz csak kétgólos volt Svájc előnye.

Hungary's centre back #24 Gergo Fazekas passes the ball during the men's EHF Euro 2026 main round handball match Switzerland v Hungary in Malmoe, Sweden, on January 23, 2026. (Photo by Andreas Hillergren/TT / various sources / AFP) / Sweden OUT
Fazekas Gergő a meccs kétharmadától talált igazán magára
Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NEWS AGENCY

A 45. percben a meccs védést mutatta be Palasics, Küttel ziccerét elképesztő reflexszel hárította, így a svájciak végképp beragadtak 25 gólon. 

Ha pedig egy üzlet beindul, Fazekas egy remek csel után mattolta a svájci kapus emberelőnyben, ezzel már 25-24 volt csak oda.

Mintegy 7 perces svájci gólcsend után aztán újra betalált az ellenfél egy szerencsés góllal, de semmi nem volt veszve (26-24).

Miközben Svájc vezetett, abszolút benne volt a levegőben a magyar fordítás, védekezésben és támadásban egyaránt 180 fokos fordulatot vett a magyarok játéka.

Sipos kapott az orrára egy óriási ütést, Rubin továbblendülő keze landolt Adriánon. Földre került a védekezésünk bástyája, ez minden szempontból óriási probléma, Chema Rodríguez üveges szemekkel figyelte a történteket.

Bodó zicceres kapufája nagyon rosszkor jött, jó ideig nem dobott gólt egyik csapat sem.

Ezek a közjátékok megzavarták Magyarországot, Rubin 15 lövéséből a hetedik gólját is bedobta, szerencsére Bodó azonnal reagált rá (25-28).

Bóka ziccere kimaradt, majd ugyanő nem sokkal később javítani tudott, aztán Imre Bence hetesből 28-27-re felhozta a mieinket (Rubint le is küldték két percre), ez fantasztikus széria.

Sipos pedig visszatért, mit neki egy orrsérülés! 55:42-nél aztán csoda történt: Fazekas Gergő kiegyenlített (28-28)!

Svájc ekkor már hat perce nem szerzett gólt, és Bodó labdaszerzése után Ligetvári majdnem egész pályás, üres kapus góljával átvettük a vezetést.

 

Megtört a svájci jég, egyenlítettek, Bóka jobb kézzel jobbról nem tudott gólt szerezni, így döntetlenről indultak neki a felek az utolsó két percnek.

Palasics védett egy nagyot (a tizennegyediket a meccs során), a másik oldalon elvesztettük a labdát. 7 a 6 ellen támadtak, Sipos megint kapott egy nagyot, de kétkezes lökés miatt Ónodit kiküldték. Ekkor 24 másodperc volt hátra.

Belemenés miatt hozzánk került a labda, időt kért Chema Rodríguez, négy másodpercünk maradt a győzelem kiharcolására. De az első passzunkat elütötték, a labda visszakerült, Bóka még dobott egyet távolról, de a lövését könnyedén blokkolták.

A vége így 29-29 lett, az egyik szemünk sír, a másik nevet. Ami megdöbbentő: az első félidőben 20, a másodikban 9 gólt kapott a magyar válogatott. A meccs legjobbjának a mieink kapusát, Palasicsot választották.

Eredmény, középdöntő, 1. forduló, II. csoport:
Magyarország - Svájc 29-29 (14-20)
Malmö, v.: D. Accoto Martins, R. Accoto Martins (portugálok)
Magyarország: Palasics - Rodríguez 2, Ilic, Rosta 5, Fazekas 3, Szita 3, Krakovszki B. 2, cserék: Sipos 1, Ligetvári 1, Bodó 3, Ónodi-Jánoskúti 3, Hanusz, Bóka 3, Imre 3, Bartucz
lövések/gólok: 50/29, illetve 51/29
gólok hétméteresből: 1/1, illetve 3/3
kiállítások: 4, illetve 8 perc

A két csapat negyvenedik egymás elleni meccsén 12 svájci és 25 magyar siker mellett ez volt a harmadik döntetlen.

Jöhet Szlovénia vasárnap

Magyarország ellenfele vasárnap Szlovénia, kedden a társházigazda Svédország, szerdán pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország lesz. A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

