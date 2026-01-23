Magyarország kézilabda-válogatottja az Eb csoportkörében Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzte, majd 24-23-ra kikapott Izlandtól, így a kristianstadi csoport második helyén végzett. Svájc a csoportkörben végül pontosan akkora különbségű győzelmet aratott, amekkorára a továbbjutáshoz szüksége volt: Montenegrót 43-26-ra verte, vagyis 17 góllal nyert, és ezzel az utolsó fordulóban harcolta ki a továbbjutást. Előtte 28-28-as döntetlent játszott a Feröer-szigetekkel, majd 38-35-re kikapott Szlovéniától egy szoros meccsen. A középdöntőbe egyik csapat sem vitt pontot magával.

Ónodi szerezte a meccs talán legszebb gólját kínai figurából a kézilabda-Eb középdöntőjében

Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NEWS AGENCY

Kézilabda-Eb: Magyarország számított esélyesebbnek

Chema Rodríguez szövetségi kapitány a Svájc elleni mérkőzés előtt azt mondta: mindent jól kell csinálnia a magyar férfi kézilabda-válogatottnak, ha le szeretné győzni Svájcot az Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában. Ez egyszerűen hangzik, de tényleg ez volt a legfontosabb tennivaló.

A magyarok 1-0-ra, majd 2-1-re is vezettek, majd hetesből egyenlített, aztán fordított is az ellenfél, sőt 4-2-re elhúzott. Gino Steenaerts megsérült, és sántikálva kellett elhagynia a pályát. A mieink Pedro szélről belőtt remek góljával szépítettek, de Palasics egyelőre nem indította be a bravúrhengert (3-5), de Krakovszki szép átlövésgóljával újra feljöttünk emberelőnyben egy gólra.

A svájciak 7 a 6 ellen jöttek a nyolcadik percben, és bejött a húzás (6-4), ráadásul emberelőnybe került az ellenfél, Schlumpf egy egyéni betörés után növelte a svájci előnyt (4-7).

A lövési hatékonyságot tekintve 70 százalékkal dobtak a svájciak, 40-nel a mieink, ez érzékelhető is volt. 7-5-nél felzúgott a lelátóról a „Ria, Ria, Hungária", de ez sem segített, a háromgólos svájci fór miatt szomorkodhattak a magyar drukkerek.

Portner remekelt a svájci kapuban, Rosta tartotta a lelket a mieinkben

És miközben Palasics nem védte ki Laube ziccerét, Portner remekel a rivális kapujában. Rosta azért túljárt az eszén a 12. percben 10-6.

Miközben a magyar válogatott a meccs előtt az Eb legjobban védekező csapatának mondhatta magát, most ez nem igazán volt látható. Bodó bombagólja ezzel együtt óriási tapsot érdemelt (7-10).