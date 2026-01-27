A magyarok - akiknek a legjobb nyolc közé kerülés a céljuk - két győzelemmel és egy döntetlennel jutottak tovább a csoportkörből a kézilabda Európa-bajnokságon a malmői középdöntőbe, ahol pénteken döntetlent játszottak Svájccal, vasárnap pedig 35-32-re kikaptak Szlovéniától. Kedden a társházigazda Svédország következett. A mieink tudták, csakis egy győzelemmel tarthatják életben helyosztós álmaikat.
Remekül kezdődött a meccs, Palasics védése után Ilic góljával vezetéshez jutott Magyarország. A svédek ezek után két gyors góllal fordítottak, Imre hetesével azonban ismét döntetlen lett az állás (2-2). Potyogtak a gólok, de nem tudott meglépni Svédország, Rosta egalizált, majd Palasics az Eb-n a hetedik alkalommal is hétméterest hárított, fej fej mellett haladt a két csapat (4-4).
A kőkemény Rostát hárman tudták csak megállítani, de szabálytalanul, a megítélt hetest ismét magabiztosan gólra váltotta Imre Bence. A jó hír? Vezetéshez jutott Magyarország.
Bodó Richárdról éppen a mostani meccs előtt adtuk hírül, hogy nála távolabbról senki nem mer lőni az egész mezőnyt figyelembe véve, és a szegedi játékos dobott is egy parádés gólt a bal alsóba, természetesen jó messziről (5-7).
Ezek után egy átlövésgól és két magyar labdavesztés után pillanatok alatt fordított Svédország (8-7).
És ami nagyon nem kellett, Palicka könnyedén megfogta Imre harmadik hetesét. Ráadásul nem sokkal később Sipos egy brutális ziccert is elhibázott.
Kézilabda-Eb: szoros első félidő végén kétgólos magyar vezetés
Bodót kiküldték két percre, a jobb szélről érkezett is a kilencedik svéd gól. Imre pedig kijavította a hibáját, szintén jobbszélről kegyetlenül bevarrta, 8-9 oda.
A magyar csapat támadásban nem volt rossz, megtalálta a rést a pajzson, a korábbi meccseken tapasztalt, nagyon precíz védekezéssel viszont nem sikerült előrukkolni, ezt kihasználva vezettek 1-2 góllal folyamatosan a svédek.
A különbséget Imre Bence jelentette, aki a 18. percben már az ötödik gólját szerezte, ekkor labdaszerzés után lőtt az üres kapuba (10-10).
Nagyon szoros volt a meccs, és Palasics kis híján hetest hárított, Rosta révén pedig maradt továbbra is a döntetlen (12-12).
A felek bombázói ekkor úgy érezték, eljött az idejük, de mindkét oldalon hibáztak az átlövők.
Aztán Sipos Adrián a földön maradt, az előző meccsen orrba vágták, most újra, így ápolni kellett.
A félidő vége előtt 6-8 perccel belassult a gólszüret, de semmi sem volt veszve, hiszen az állás jó ideig döntetlen volt.
De megérte várni a következő gólra, egy elképesztően látványos kínai figurával szerzett vezetést a mieinknek Ilic Fazekas passza után, 13-12 ide.
A játékrész hajrájában visszaállt a világ rendje, a csapatok felváltva szerezték a gólokat, de aminek kifejezetten örülhettünk: Fazekas parádés, a kapu bal oldalába zúduló labdájával 15-14-re mi vezettünk.
Majd Palasics tett arról egy léc alá tartó löket fantasztikus hárításával, hogy maradjon is ez az eredmény.
Aztán újra ünnepelhettek a magyar drukkerek, mivel Rosta szokásos, beállóból szerzett góljával kétgólos előnnyel vonulhatott ki szünetre a magyar csapat. Ez a nagyon szoros első játékrészt látva parádés eredmény.
Második félidő
Két Bodó-lövéssel kezdődött a játékrész, az egyiket a kapus védte, a másik mellé ment. Lefordulás után Ligetvári nem hibázott, a 17-14 már egész jól nézett ki. Ezt Palasics megfejelte egy újabb bravúrral.
Az elős 3,5 percben csak az az egy Ligetvári-gól esett, aztán a keményen betörő, és a hatosról eredményes Claar megtörte a svéd jeget (15-17). Sőt, labdaszerzés után tovább csökkent a magyar előny. Beindult a gólhenger, Fazekas szép gólja után bevették az üres kapunkat a svédek, majd egy újabb gólváltás után Petterson ismét üreskapus gólt szerzett, ezzel újra döntetlen (19-19).
Claar svéd vezetést jelentő gólja után Chema Rodríguez időt kért, és megérte, mert Bodó ismét egyenlített (20-20).
A magyarok egy pillanatra többen voltak a pályán, szabálytalan csere miatt Imre kapott kétperces büntetést. Ezért kár volt.
Az igazi büntetés azonban nem ez volt, hanem Claar kínai figurából szerzett álombólja, 21-20 oda.
A magyarok ekkor két beállóssal, Imre távollétében jobbszélső nélkül játszottak. Ilicet ez nem zavarta, éppen a jobbszélső helyéről dobott tuti gólt.
És mint megszokhattuk, a jó eredményhez kell egy jó Palasics, újabb óriási védéssel tartotta a 21-21-et. Bodó-Lagergreen gólváltás után ki másnak írhatnánk le a nevét, mint Palasicsét, aki a remeklő magyar blokkal együtt eredményesen védekezett ezekben a percekben (22-22).
Claar egy remek betörés után már a nyolcadik gólját szerezte, ha valakit, hát őt meg kellene állítani valahogy, 23-22 oda). Nekünk viszont volt egy Szitánk, aki nem hibázott középről (23-23).
A fegyelmezett támadásokat vezető magyarok szerencsére minden egyes svéd gólra válaszolni tudtak, így negyed órával a vége előtt továbbra is fej fej mellett haladtak a felek.
A 47 percben Claar négy blokkoló magyar kéz mellett elképesztő gólt lőtt a léc alá, Palasics nem is láthatta a kapufás gólt. Rosta egyenlített, de nem sokáig örülhetett ennek (26-26).
Rosta hét kísérletéből hét gólt szerzett, ő volt ekkor a magyar csapat legeredményesebb játékosa.
A meccs ezen szakaszában egyik csapat sem tudott elhúzni két góllal, így teljesen megjósolhatatlan volt, hogy mi lesz a vége.
A magyar szurkolók talpon, egy emberként kiabálták a rigmusokat, és ezt jó volt hallani úgy, hogy a meccset Svédországban rendezték.
A biztatásnak meg is lett az eredménye, Imre simán bedobta a büntetőjét, újra vezetésez jutott Magyarország, 28-27 ide.
Claar átlövésből már a 10. gólját szerezte az 53. percben, ezzel természetesen újra döntetlen.
54:19-nél kikérte a harmadik idejét is Chema Rodríguez, de indokolt volt, hiszen újra vezetéshez jutott Svédország, miközben a mieinknek több elpuskázott támadás is volt.
Rosa talán először hibázott beállóból, 5 perccel a vége előtt, és ez csak azért volt óriási probléma, mert Wanne kettőre növelte a hazai előnyt.
A svédek üresen hagyták a kapujukat, Palasics védett, Imre megindult, és a kapuba visszarohanó Palicka már nem tudta hárítani a parádésan játszó magyar szélső (30-30).
A kapufa megmentette Palasics kapuját az újabb svéd góltól, 7 az 5 ellen mentünk előre, és Sipos a beálló helyéről kegyetlen gólt dobott a svéd kapuba, 31-30 ide.
Aztán kött a feketeleves, a túl keményen védekező Pergel is két percet kapott, így ma már nem lesznek heten a pályán a mieink egy másodpercig sem. A jobbszélről jött a svédek egyenlítése, de a labda nálunk volt.
Egy perc sem volt már hátra. És mi történt? Rosta emberrel a nyakán bevágta!
És honnan indult a meccs?
Időkérés után azonnal gólt szereztek (32-32).
Szita a végén nagy nehezen dobóhelyzetet csikart ki magának, de a lövését védte a kapus. A svédek még egy egészpályás dobást el tudtak engedni, de egy méterrel elkerülte a kaput a labda.
Videobíróval még vizsgálták Szita esetét, talán hetest is kaphattunk volna, de ez elmaradt.
A vége 32-32, döntetlen. Hogy ez mire lesz elég? A nyolc közé jutás nem jött sajnos össze.
Eredmények, középdöntő, 3. forduló, II. csoport:
Svédország - Magyarország 32-32 (14-16)
Malmö, v.: Schulze, Tönnies (németek)
lövések/gólok: 48/32, illetve 46/32
gólok hétméteresből: 3/2, illetve 5/4
kiállítások: 4, illetve 8 perc
Magyarország: Palasics - Fazekas 2, Bodó 3, Ligetvári 1, Sipos 1, Ilic 4, Imre 8, cserék: Bóka 2, Rosta 8, Szita 3, Pergel.
A magyarok két győzelemmel és egy vereséggel zártak a csoportkörben, ahonnan pont nélkül jutottak tovább. A középdöntőben 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, 35-32-re kikaptak Szlovéniától, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárják szereplésüket, mivel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak tovább, és nem érhetik el céljukat, a nyolc közé kerülést.
