A magyarok - akiknek a legjobb nyolc közé kerülés a céljuk - két győzelemmel és egy döntetlennel jutottak tovább a csoportkörből a kézilabda Európa-bajnokságon a malmői középdöntőbe, ahol pénteken döntetlent játszottak Svájccal, vasárnap pedig 35-32-re kikaptak Szlovéniától. Kedden a társházigazda Svédország következett. A mieink tudták, csakis egy győzelemmel tarthatják életben helyosztós álmaikat.

Imre Bence egy büntetőt elrontott, de ezt leszámítva parádézott az első játékrészben a kézilabda-Eb magyar-svéd mérkőzésn

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Remekül kezdődött a meccs, Palasics védése után Ilic góljával vezetéshez jutott Magyarország. A svédek ezek után két gyors góllal fordítottak, Imre hetesével azonban ismét döntetlen lett az állás (2-2). Potyogtak a gólok, de nem tudott meglépni Svédország, Rosta egalizált, majd Palasics az Eb-n a hetedik alkalommal is hétméterest hárított, fej fej mellett haladt a két csapat (4-4).

A kőkemény Rostát hárman tudták csak megállítani, de szabálytalanul, a megítélt hetest ismét magabiztosan gólra váltotta Imre Bence. A jó hír? Vezetéshez jutott Magyarország.

Bodó Richárdról éppen a mostani meccs előtt adtuk hírül, hogy nála távolabbról senki nem mer lőni az egész mezőnyt figyelembe véve, és a szegedi játékos dobott is egy parádés gólt a bal alsóba, természetesen jó messziről (5-7).

Ezek után egy átlövésgól és két magyar labdavesztés után pillanatok alatt fordított Svédország (8-7).

És ami nagyon nem kellett, Palicka könnyedén megfogta Imre harmadik hetesét. Ráadásul nem sokkal később Sipos egy brutális ziccert is elhibázott.

Kézilabda-Eb: szoros első félidő végén kétgólos magyar vezetés

Bodót kiküldték két percre, a jobb szélről érkezett is a kilencedik svéd gól. Imre pedig kijavította a hibáját, szintén jobbszélről kegyetlenül bevarrta, 8-9 oda.

A magyar csapat támadásban nem volt rossz, megtalálta a rést a pajzson, a korábbi meccseken tapasztalt, nagyon precíz védekezéssel viszont nem sikerült előrukkolni, ezt kihasználva vezettek 1-2 góllal folyamatosan a svédek.

A különbséget Imre Bence jelentette, aki a 18. percben már az ötödik gólját szerezte, ekkor labdaszerzés után lőtt az üres kapuba (10-10).