Szombaton este több mérkőzést is játszottak a tornán, most a szerb-német összecsapással foglalkozunk. A férfi kézilabda-Eb egyik legszebb védését mutatta meg Andreas Wolff a szerbek ellen, amelyet az EHF később külön is kiemelt a közösségi oldalán.

Fordulatos mérkőzést játszottak szombaton este a szerbek a németekkel a férfi kézilabda-Eb csoportkörében. Az első félidőben a németek 17-13-as előnnyel vonultak el a szünetre, aztán a fordulást követően Andreas Wolff hiába védett hétméterest is, a szerbek megfordították a meccset és végül 30-27-re győztek.

A német kapus óriási bravúrt mutatott be a kézilabda-Eb csoportmeccsén
Fotó: SINA SCHULDT / DPA

A kézilabda-Eb egyik legszebb mozdulata volt eddig

Mondjuk nekünk, magyaroknak, maximum a második legszebb lehetett, mert Palasics Kristóf a lengyelek ellen mind a négy hetest kivédte, amivel lényegében megbabonázta az ellenfél lövőit. A magyar válogatott egyébként vasárnap este 20:30-tól az olasz csapattal játszik az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.

 

