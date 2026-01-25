Torbjørn Bergerud, a norvégok válogatott kapusa a Németország elleni kézilabda-Eb középdöntős mérkőzést követően ezt mondta a németek hálóőréről: „Andi Wolff majdnem Istenként védett ma este.” Ennél többet nem kell, azt hiszem, hogy írjunk Andreas Wolff teljesítményéről, aki óriási segítséget nyújtott abban, hogy a csapata 17-15-ös, kétgólos félidei hátrányát követően végül 30-28-ra nyerjen, így továbbra is hibátlan mérleggel álljon a csoportjuk élén három kört követően.

Andreas Wolff ihletett formában véd a férfi kézilabda-Eb-n

Fotó: SINA SCHULDT / DPA

A német kapus nagyot megy a kézilabda-Eb-n

Wolff kapcsán már egy hete is írtunk itt az Origón, akkor is a védései miatt. Akkor arról számoltunk be, hogy a férfi kézilabda-Eb egyik legszebb hárítását mutatta meg a szerbek ellen, amelyet az EHF később külön is kiemelt a közösségi oldalán.

Most pedig az EHF a norvégok elleni egyik bravúrját mutatta meg külön a Facebook-oldalán: