Nem mindennapi esemény borzolta a kedélyeket a kézilabda Eb-n, amikor iPaden hallgatta le az ellenfél időkérését a portugálok sztárja, Miguel Neves.

Miguel Neves nem csak a pályán bizonyított: iPaden hallgatta el a norvégokat a kézilabda Eb-n

Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Kézilabda Eb: hogy értette az iPaden hallgatózó Miguel Neves a norvégokat?

Ami a meccset illeti, a portugáloknál Luis Frade 11 gólt lőtt, Diogo Valerio 12 lövést védett. A norvégoknál August Baskar Pedersen tíz, Patrick Helland Anderson kilenc alkalommal talált be, Torbjorn Bergerud 12, Robin Paulsen Haug hat védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.

Viszont nem emiatt maradt emlékezetes a meccs: iPaden hallgatta le ugyanis a portugál játékos a norvégok utolsó percekben kért időkérését. De hogyan?

Három évig játszottam Norvégiában (Bergenben), és norvég barátnőm van, ezért beszélem és értem a norvég nyelvet. Megpróbáltam egy kis előnyhöz jutni, kideríteni, mit akarnak csinálni, hogy fel tudjam készíteni a védekezést"

– mondta Miguel Neves.

Az eset több országban is címlapokra került, és ennek következtében őt – norvég barátnőjével együtt – valósággal elárasztották a megkeresések. A portugál válogatott sajtófőnöke ezért közös üzenetben kérte a norvég médiát, hogy „hagyjanak fel Miguel és barátnője zaklatásával”.

A közleményben azt írja, hogy az újságírók telefonon is keresték a párt, majd hozzáteszi: „semmi értelme őket keresni”.