Elísson, az izlandi válogatott balszélsője, a Telekom Veszprém játékosa ugyan kihagyta a helyzetet, a végén ő mégis örülhetett a kézilabda-Eb utolsó csoportmeccsén. A magyar kapus összesen 11 védéssel zárta a találkozót, ám a mérkőzést végül Izland nyerte meg 24–23-ra, elsősorban az ellenfél kapusa, Viktor Hallgrímsson parádés teljesítményének köszönhetően. Az izlandi hálóőr 18 lövést hárított.

Palasicsot edzésen a két labda sem zavarja meg, most sem volt baj a reflexeivel, de végül a magyarok a bravúrjai ellenére is kikaptak Izlandtól a kézilabda-Eb-n

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Palasics Kristóf a mérkőzés után sportszerűen az ellenfél kapusát emelte ki, amikor az Origo Sportnak értékelt: „Ennyi védés önmagáért beszél – nagyon nehéz nyerni, ha a másik oldalon ennyi hárítás van.

Pont nélküli továbbjutás a kézilabda-Eb-n

A magyar válogatott a szoros vereség ellenére továbbjutott, de a középdöntőt Izland két ponttal, Magyarország pont nélkül kezdi.