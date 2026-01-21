Bravúr a javából. Az EHF EURO hivatalos Facebook-oldala is kiemelte Palasics Kristóf egyik látványos védését a magyar–izlandi mérkőzésről: a magyar kapus remek mozdulattal hárította az izlandi balszélső, a 8-as mezszámú Bjarki Már Elísson ziccerét a kézilabda-Eb-n.
Elísson, az izlandi válogatott balszélsője, a Telekom Veszprém játékosa ugyan kihagyta a helyzetet, a végén ő mégis örülhetett a kézilabda-Eb utolsó csoportmeccsén. A magyar kapus összesen 11 védéssel zárta a találkozót, ám a mérkőzést végül Izland nyerte meg 24–23-ra, elsősorban az ellenfél kapusa, Viktor Hallgrímsson parádés teljesítményének köszönhetően. Az izlandi hálóőr 18 lövést hárított.
Palasics Kristóf a mérkőzés után sportszerűen az ellenfél kapusát emelte ki, amikor az Origo Sportnak értékelt: „Ennyi védés önmagáért beszél – nagyon nehéz nyerni, ha a másik oldalon ennyi hárítás van.
Pont nélküli továbbjutás a kézilabda-Eb-n
A magyar válogatott a szoros vereség ellenére továbbjutott, de a középdöntőt Izland két ponttal, Magyarország pont nélkül kezdi.
