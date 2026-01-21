Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Leszállni kényszerült az Air Force One – veszélyben van Trump?

Érdekes

Ha ez a tünet kíséri a hányingert, kötelező azonnal orvoshoz fordulni

Link másolása
Vágólapra másolva!
Bravúr a javából. Az EHF EURO hivatalos Facebook-oldala is kiemelte Palasics Kristóf egyik látványos védését a magyar–izlandi mérkőzésről: a magyar kapus remek mozdulattal hárította az izlandi balszélső, a 8-as mezszámú Bjarki Már Elísson ziccerét a kézilabda-Eb-n.

Elísson, az izlandi válogatott balszélsője, a Telekom Veszprém játékosa ugyan kihagyta a helyzetet, a végén ő mégis örülhetett a kézilabda-Eb utolsó csoportmeccsén. A magyar kapus összesen 11 védéssel zárta a találkozót, ám a mérkőzést végül Izland nyerte meg 24–23-ra, elsősorban az ellenfél kapusa, Viktor Hallgrímsson parádés teljesítményének köszönhetően. Az izlandi hálóőr 18 lövést hárított.

Palasicsot edzésen a két labda sem zavarja meg, most sem volt baj a reflexeivel, de végül a magyarok a bravúrjai ellenére is kikaptak Izlandtól a kézilabda-Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség
Palasicsot edzésen a két labda sem zavarja meg, most sem volt baj a reflexeivel, de végül a magyarok a bravúrjai ellenére is kikaptak Izlandtól a kézilabda-Eb-n
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Palasics Kristóf a mérkőzés után sportszerűen az ellenfél kapusát emelte ki, amikor az Origo Sportnak értékelt: „Ennyi védés önmagáért beszél – nagyon nehéz nyerni, ha a másik oldalon ennyi hárítás van.

Pont nélküli továbbjutás a kézilabda-Eb-n

A magyar válogatott a szoros vereség ellenére továbbjutott, de a középdöntőt Izland két ponttal, Magyarország pont nélkül kezdi.

  • Még több cikk

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!