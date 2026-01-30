Hétvégén véget érnek a küzdelmek a férfi kézilabda-Eb-n, amellyel kapcsolatban legutóbb arról számoltunk be, hogy nem kapott több megbízást a tornán a Tobias Tönnies–Robert Schulze német játékvezető-páros. Az EHF végjátékra kiadott bíróküldéseiben nem szerepelnek sem a helyosztókon, sem az elődöntőkön, sem a bronzmérkőzésen, sem a döntőben. Az Európai Kézilabda Szövetség nem indokolta a döntést, ám annak időzítése valószínűsíti, hogy a magyar-svéd legvégén történtek miatt nem kérnek a bírópáros munkájából. De legyen is elég ennyi a bírókból, most jöjjön egy kellemesebb téma, méghozzá a svéd-portugál csata péntek délután az ötödik helyért.

Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

A gólokban gazdag meccset végül a portugálok nyerték meg a svédek ellen 36-35-re egy kiélezett 60 perc végén, így ezzel ők lettek az ötödikek, a svédek pedig a hatodikak a megmérettetésen.

A találkozó bővelkedett szép jelenetekben, az EHF a lenti hetesvédést külön is kiemelte a Facebook-oldalán. Gustavo Capdeville, a portugálok kapusa elképesztően magasra emelte a lábát és védte a lövést az első félidő derekán, 8-8-as állásnál.