A férfi kézilabda-válogatott az első csoportmeccsén kiváló teljesítménnyel 29-21-re verte Lengyelország legjobbjait. A kézilabda-Eb magyar nyitánya után a főszereplők értékeltek az M4 Sport kamerái előtt.

Chema Rodríguez csapata az első félidőben Palasics Kristóf bravúrjaira alapozva épített ki magabiztos előnyt, majd a folytatásban Bodó Richárd góljaival valósággal kiütöttük a lengyeleket. A kézilabda-Eb csoportkörének második fordulójában Olaszország lesz a mieink ellenfele. A sikeres nyitány után elsőként Rosta Miklós értékelt, akit nem kíméltek a lengyelek a meccsen: „Keményen védekeztek, ütöttek, vágtak, de erre számítottunk, ismertük a két belső védőjüket, erre készültünk, a szankciók megvoltak erre, nem sajnáltam, hogy kiállították a játékosukat. A védekezésünk az egész meccsen nagyon jól működött, Palasics mögöttünk remekül védett. A második félidőben gyorsabban tudtuk felvinni a labdát, így nem kellett annyit egy-egyezni, illetve erőlködni a nagy védőfaluk előtt.”

Rosta Miklós remekül állta a sarat a kézilabda-Eb első csoportmeccsén
Rosta Miklós remekül állta a sarat a kézilabda-Eb első csoportmeccsén
Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

Bodó Richárd, aki a mezőny legeredményesebb játékosa volt öt szerzett góllal, így értékelt a meccset követően: Úgy gondolom, hogy ahogy a Chema mondta, a kapusteljesítmény és a védekezés volt a legfontosabb, mint mindig, és elöl fel tudtuk törni ezt a kemény lengyel falat, és ez sikerült is. Meccsről-meccsre megyünk, most öt perc örülés van, és annak különösen örülök, hogy sikerült a csapatnak és nekem is jól játszanom. Tudtuk, hogy fontos, hogy az első meccs jól sikerüljön, mert az első meccsek az ilyen tornákon döcögősek tudnak lenni. Nekem a Chema az, aki önbizalmat ad, mert mindig azt mondja, hogy egy család vagyunk, itt azért dolgozik mindenki, az edzők, a gyúrók, mindenki, hogy jobban tudjunk játszani.

Chema Rodríguez, szövetségi kapitány így zárta az értékelők sorát: Számomra ez egy nagyon nehéz meccs volt, nem volt könnyű felkészülni, ahogy láthattuk is, néha 7 a 6-ot játszottak, néha teljesen mást, de a srácok fantasztikusak voltak, Kristóf a kapuban, mindenki hozzátett valamit, mindenki együtt harcolt, hogy megnyerjék a meccset. Mindig mondom, hogy az első meccset fontos megnyerni az ilyen tornán. Ha valamit el akarunk érni, akkor a védelem a legfontosabb, de néha volt problémánk az egyensúllyal, de nagyon boldog vagyok a védelemmel, Ligetvári és Sipos fantasztikus védőpáros, harcolnak, mint az őrült, végig harcoltak, de a többiek is, Bodó, Rosta is ha kellett, ott álltak a védelemben, mindenki fantasztikus volt. Palasics pedig egyszerűen fantasztikus volt a kapuban.

 

