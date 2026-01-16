A címvédő Franciaország 42-28-ra legyőzte Csehországot a férfi kézilabda Európa-bajnokság első játéknapján a norvégiai Fornebuban – a Veszprémben szereplő Yanis Lenne két góllal járult hozzá a sikerhez, a túloldalon a tatabányai Matej Havran egyszer talált be. A dániai Herningben eközben a spanyolok 29-27-re nyertek a szerbek ellen, itt a szegedi Lazar Kukics egy, míg a veszprémi Dragan Pechmalbec két gólt lőtt a vesztes csapatban. A Spanyolország-Szerbia találkozó más miatt is különleges nyitányt biztosított a kézilabda Eb-nek.

Az EHF a szerbek kárára súlyos tévedéssel kezdte a kézilabda Eb-t

Fotó: X

Az Európa-bajnokságot szervező EHF a félidőben a hivatalos közösségi oldalán úgy írta ki az eredményt, hogy a szerb helyett a cseh zászlót ábrázolta – Szerbiában érthető módon felháborodtak a súlyos, azóta korrigált tévedésen.

A találkozón a Lamine Yamal-hasonmás Marcos Fis is remekelt, a 18 éves játékos helyett mégis csapattársa, Ian Tarrafeta Serrano lett megválasztva a mérkőzés legjobbjának. A spanyolok hősének díja egy minilabda is volt, amelyet aláírt, majd kidobott a közönségnek – a lelátón egy szurkolót fejbe dobott vele.

Az Eb csütörtök esti programjában az olimpiai ezüstérmes Németország 30-27-re nyert Ausztria ellen Herningben – a mezőny legeredményesebb játékosa a Szeged osztrák balszélsője, Sebastian Frimmel volt kilenc góllal. A norvégok 17 góllal verték az ukránokat Fornebuban, ezt a mérkőzést a Kiss Olivér, Bíró Ádám kettős vezette.