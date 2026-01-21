A svédek számára fontos volt a győzelem, hiszen így két pontot vihettek magukkal a középdöntőbe, amelynek meccseit Malmőben rendezik majd. A svédek mellett a szlovénok és Izland vittek még két pontot a középdöntős csoportba, ahol a magyarok, Svájc és Horvátország pont nélkül indulnak majd. A mieink pénteken kezdik majd a kézilabda-Eb következő szakaszát, Svájc ellen.

A svédek jutottak hibátlan teljesítménnyel a kézilabda-Eb következő szakaszába

Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT News Agency

A kézilabda-Eb nagy rangadójának indult, sima svéd siker lett belőle

A svédeknél a Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egy góllal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren hat védéssel járult hozzá a vártnál is simább sikerhez. Michael Apelgren szövetségi kapitány - a Szeged vezetőedzője - egyszer sem kért időt a győztes csoportrangadón, amelyen együttese egyszer sem volt hátrányban.

A túloldalon a szegedi Mario Sostaric egy, Marin Jelinic kettő, a veszprémi Luka Cindric egy, Ivan Martinovic két góllal zárt.

A svédek hőse a cserekapus, Andreas Palicka volt, aki két gólt szerzett, miközben rengeteg védést is bemutatott, egészen pontosan 45 lövésből kilencet védett.

Ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott pénteken Svájccal, vasárnap Szlovéniával, kedden Svédországgal, szerdán pedig Horvátországgal találkozik Malmőben. A kezdési időpontokat szerda este, vagy csütörtök reggel hozza nyilvánosságra az európai szövetség.

A középdöntő II. csoportjának állása: 1. Svédország 2 pont (33-25), 2. Szlovénia 2 pont (38-35), 3. Izland 2 (24-23), 4. Magyarország 0 (23-24), 5. Svájc 0 (35-38), 6. Horvátország 0 (25-33)

A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.