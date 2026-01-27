A 192 centiméter magas Mikael Appelgren 2025 nyarán igazolt a Veszprém csapatához. A több mint százszoros svéd válogatott kapus ismerős arcokkal nézhet szembe a kézilabda-Eb középdöntőjének harmadik fordulójában, hiszen a magyar válogatott lesz a társházigazda svédek következő ellenfele (20.30, tv: M4 Sport).

Mikael Appelgrennel farkasszemet nézhetnek majd a magyarok a férfi kézilabda-Eb középdöntőjében

Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT News Agency/TT NYHETSBYRÅN

A kézilabda-Eb rutinos kapusa már nem épít több izmot

Az Európa-bajnok svéd kapus elárulta, hogy tavaly ősz óta visszafogta a nehéz súlyzós edzéseket, mert már 117 kilót nyomott, ami nagyon soknak bizonyult. Appelgrennek mindig is könnyen ment az izmok építése, de egy kézilabdakapus számára nem minden a méret, hiszen az agilitás, a gyorsaság és a koordináció legalább olyan fontos.

– Mindig is azzal a gondolattal éltem, hogy ha erősebb leszek, akkor jobb, de vannak határok. Úgy kell gondolkodnom, hogy a kézilabdapályán kell jól teljesítenem.

Nem szabad túltolni az izomépítést. Amíg meg tudom csinálni a spárgát és a lehető legmagasabbra tudom emelni a lábam, addig minden rendben van”

– mondta a most 114 kilós kapus, aki a 20-as éveiben elszenvedett sérülései miatt döntött úgy, hogy komolyan elkezd izmot építeni.

A Veszprém svéd kapusát, Mikael Appelgrent jól ismerhetik a magyarok a kézilabda Eb-n

Fotó: ANDREAS HILLERGREN / TT NEWS AGENCY

A magyarok ellen lendülne újra formába a svédek kapusa

Az Eb utóbbi két meccsén nem ment igazán a védés Appelgrennek, akit a mezőnyből 20 kapus is megelőz a védési hatékonyságot illetően. A svédek kisebb meglepetésre két napja simán, 35-27-re kikaptak a továbbra is hibátlan Izlandtól a középdöntőben.

„Egy kicsit frusztrált leszel, amikor látod, hogy sokszor nagyon közel vagy a célhoz. Aztán hárítasz pár labdát, és azt gondolod, hogy most már minden rendben.

Magasabb követelményeket támasztok magammal szemben, tudom, mekkora potenciál rejlik bennem. Remélem és hiszem, hogy talpra állok majd, ahogyan az egész csapat”

– üzent a magyarok elleni meccs előtt a Veszprém kapusa.

A svédek egy győzelemmel és egy vereséggel rajtoltak a malmői középdöntőben, míg a magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé kerülés a céljuk – előbb 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, majd 35-32-re kikaptak Szlovéniától.

Chema Rodríguez együttese kedden 20.30-tól játszik a társházigazda Svédországgal,

majd szerdán 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátország vár rá. A csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.