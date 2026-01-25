Live
A magyar férfi kézilabda-válogatott 35-32-re kikapott a szlovén csapattól a dán, norvég, svéd közös rendezésű kontinenstornán. A kézilabda-Eb középdöntőjében elszenvedett vereség legfőbb oka Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint is a második félidőben mutatott visszaesés volt.

A 2026 férfi kézilabda-Eb középdöntőjében a magyar válogatott 29-29-es döntetlennel kezdett Svájc ellen. Ezt követően a csapatból többen is hangsúlyozták, hogy újabb hiba már nem fér bele, azonban Szlovénia ellen nem sikerült a bravúr, a nemzeti együttes 35-32-re kikapott, így nehéz helyzetbe került a folytatást illetően.

A magyar válogatott keményen küzdött a szlovénok ellen, de vereséget szenvdett a kézilabda-Eb középdöntőjében
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A második félidő volt az oka a kézilabda-Eb-n elszenvedett vereségnek

„A második félidőben nem úgy mentünk bele a meccsbe, mint az elsőbe, csak futottunk az eredmény után. Nem tudok mit mondani, sajnálom a vereséget, mert küzdöttünk, nem adtuk fel. Van még két meccsünk, ezekből a hibákból próbálunk tanulni. 

A vereség kulcsa az volt, hogy nem tudtunk gólt lőni a második félidő elején, 

mi viszont könnyű gólokat szedtünk be” – mondta a négy gólig jutó Ilic Zoran a szlovénok elleni vereséget követően.

„Nem tudom, mi történt a második félidőben. Elhibáztunk pár lövést, és hátul se volt jó a védekezésünk, ott is vétettünk hibákat. Végül átbillent a mérleg a szlovénok javára. Még korai ezt a vereséget elemezni, van két meccsünk. 

Most nem szabad lehajtani a fejünket, ezeket szeretnénk megnyerni” 

– nyilatkozta a meccs után Ónodi-Jánoskuti Máté.

„Az első félidő végén négy góllal vezettünk, aztán elkezdtünk kapkodni. A másodikat rosszul kezdtük, de volt lehetőség feljönni, aztán megint kapkodtunk. Nehéz kimondani, de megérdemelten nyerték meg a meccset a szlovénok” – értett egyet a társaival Imre Bence.

Ilic Zoran négy gólt szerzett Szlovénia ellen
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Chema Rodríguez szerint ilyen sok hibával nem lehet meccset nyerni

A játékosokhoz hasonlóan Chema Rodríguez is úgy vélte, a magyar csapat teljesítménye visszaesett a második játékrészben.

„Nagyon más volt a második félidő, a gond a lövésekkel adódott. Helyzeteink voltak, de nem lőttük be őket, a kapusuk is elkezdett jól védeni. Amikor kiegyenlíthettünk volna, megint hibáztunk. Így nagyon nehéz egy ilyen erős rivális ellen. 

Lehet, hogy nincs igazam, de voltak tiszta helyzeteink, meg tudtuk lepni őket, de túl sok könnyű gólt kaptunk. 35 kapott góllal nem tudtunk győzni. Ennyi hibával nem lehet meccset nyerni. 

A 7 a 6 elleni taktika szerintem jól működött, volt, amikor ők is ezt próbálták játszani. Talán senki nem lőtt annyi gólt 7 a 6-ból, mint mi, de szinte mindent tökéletesen kellett volna csinálnunk a győzelemhez, ám ez sajnos nem így történt” – értékelt a magyarok szövetségi kapitánya.

Malmö, 2026. január 25. Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában, a II. csoportban játszott Szlovénia - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 25-én. MTI/Hegedüs Róbert
Chema Rodríguez szerint ennyi hibával nem lehet meccset nyerni
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A magyar férfi kézilabda-válogatott a szlovénok elleni vereségnek köszönhetően már biztosan lemarad az elődöntőről. A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk – kedden 20.30-tól a társrendező Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak az Eb-n.

