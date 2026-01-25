Live
Vasárnap délután Szlovénia ellen lépett pályára a magyar férfi kézilabda-válogatott. A dán, norvég, svéd közös rendezésű kézilabda-Eb középdöntőjének második fordulójában Chema Rodríguez együttese remek első félidőt hozott a szlovénok ellen, a második félidőben azonban visszaesett a teljesítménye, és végül 35-32-es vereséget szenvedett.

A férfi kézilabda-Eb középdöntőjének második fordulójában a szlovén csapat volt a magyar válogatott ellenfele. Chema Rodríguez együttese pénteken 29-29-es döntetlent játszott a svájciakkal, több botlás azonban már nem fért bele ahhoz, hogy a nemzeti csapat elérje fő célját, a legjobb nyolc közé kerülést.

A magyarok a hajrában mentettek pontot svájc ellen a kézilabda-Eb-n
A magyarok a hajrában mentettek pontot svájc ellen a kézilabda-Eb-n
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A magyar csapat jól kezdett Szlovénia ellen a kézilabda-Eb-n

A meccs első gólját az kézilabda-Eb egyik leghatékonyabban támadó csapata szerezte, Ilic azonban gyorsan egyenlített, majd Ligetvári kapott kétperces kiállítást. Öt perc után 3-3 volt az eredmény, Ilic már a második gólját szerezte, aztán egy sikeres védekezés után Rosta révén először vezettünk a meccsen. 

A magyar csapat 9 perc elteltével először vezetett két góllal, a válogatott jobbátlövője már negyedszer volt eredményes, 

majd nem sokkal később már három volt közte a mieink javára. Két eladott labdát leszámítva az első 11 perc csodásan alakult a magyar csapat számára. 

Malmö, 2026. január 25. Ilic Zoran (k) és a szlovén Borut Mackovsek (b) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában, a II. csoportban játszott Szlovénia - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 25-én. MTI/Hegedüs Róbert
Ilic Zoran remekül kezdte a szlovénok elleni meccset
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Uros Zorman együttese villámgyorsan lendült akcióba, a háromgólos hátrányt le is dolgozta, a 17. percben 10-10 volt az állás. Rosta egymás után két hasonló gólt lőtt, mindkét alkalommal remekül lépett ki középen, és a kapussal szemben nem hibázott, majd Ligetvári mutatott be egy fontos blokkot. A 22. percben a torna legjobb 7-es védője, Palasics egy újabb büntetőt fogott meg, a szép védést Imre Bence tetszetős gólja követte – ekkor kettővel vezetett a magyar csapat. 

A 26. percben egy Bodó-Ligetvári összjáték után hetest harcolt ki a válogatott, amely újra háromgólos előnyre tett szert Imre Bence zsinórban harmadik találatával. A jobb szélről Imre újabb gólt szerzett, két perccel a félidő vége előtt néggyel ment Chema Rodríguez együttese, majd Sipos Adriánnak kellett két percre kiállnia egy balszerencsés könyökös miatt. 

A félidőt emberhátrányban fejezte be a magyar csapat, amely végül kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre (17-15).

Malmö, 2026. január 25. Rosta Miklós (j) és a szlovén Borut Mackovsek a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában, a II. csoportban játszott Szlovénia - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 25-én. MTI/Hegedüs Róbert
Rosta Miklósék két góllal vezettek a félidőben Szlovénia ellen
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Második félidő

Újabb üreskapus góllal kezdte Szlovénia a második félidőt, majd Janc hatodik góljával egyenlített a rivális. Novak révén a vezetést is átvették a szlovénok, a magyarok az első játékrész végét is beleszámítva hosszú percek óta nem szereztek gólt. 

Chema Rodríguez szövetségi kapitány időt is kért, mindenképpen változtatásra volt szükség, mert a második félidő nagyon nem indult jól 

– a négygólos magyar fórból egygólos hátrány lett. A rossz szériát Szita találata törte meg, aki négy kíserletből négyszer volt eredményes. A 40. percben először vezettek két góllal a szlovénok, a magyar csapat látványosan szenvedett támadásban. Két perccel később a szlovén csapat legjobbja, Janc maradt lenn a földön, miután saját csapattársa térdébe fejelt bele. A videózás után úgy ítélték meg a bírók, hogy Ligetvári lökött, a Veszprém játékosát kétperces kiállítással büntették meg.

Malmö, 2026. január 25. Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában, a II. csoportban játszott Szlovénia - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 25-én. MTI/Hegedüs Róbert
Chema Rodríguez már a második félidő elején időt kért
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Az emberelőnyt könnyű gólra váltották a szlovénok, majd tőlük is leküldtek a pályáról egy embert, Henigmant, aki szintén kétperces büntetést kapott. A 44. percben három góllal ment Szlovénia, Bartucz nem tudta hárítani az ellenfélnek megítélt hetest, az idő pedig csak egyre fogyott. Janc a folytatásban is brillírozott, a Barcelona sztárja volt a szlovénok legjobbja, a magyar csapatnak futnia kellett az eredmény után, de nem igazán tudott faragni a hátrányából. 

10 perccel a vége előtt is három volt közte, de megvolt a lehetőség arra, hogy egy gólra zárkózzunk, ám kulcshelyzetben jött az újabb hiba, melyet újabb szlovén gól követett. Két-három gólnál nem tudtunk közelebb kerülni Uros Zorman együtteséhez, de emberelőnyben sikerült feljönni egy találatra az 56. perc végén. Hiába a magyar gólok, Janc ismét húzott egy váratlant, majd Chema Rodríguez kapott sárgát reklamálásért. Az utolsó percekben már hatalmas bravúrra volt szükség, mert visszaállt a háromgólos különbség. 

A végjáték azért így is tartogatott izgalmakat, de nem sikerült az egyenlítés, 

a magyar válogatott 35-32-re elveszítette második középdöntős mérkőzését. 

Malmö, 2026. január 25. Hanusz Egon (b2) és Ligetvári Patrik (j), valamint a szlovén Borut Mackovsek (b) és Kristjan Horzen a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában, a II. csoportban játszott Szlovénia - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 25-én. MTI/Hegedüs Róbert
A magyar válogatott keményen küzdött a szlovénok ellen
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A nehéz helyzetben lévő magyar együttes – amelynek a legjobb nyolc közé kerülés a célja – kedden 20.30-tól a társházigazda Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal játszik.

Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

