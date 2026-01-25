A férfi kézilabda-Eb középdöntőjének második fordulójában a szlovén csapat volt a magyar válogatott ellenfele. Chema Rodríguez együttese pénteken 29-29-es döntetlent játszott a svájciakkal, több botlás azonban már nem fért bele ahhoz, hogy a nemzeti csapat elérje fő célját, a legjobb nyolc közé kerülést.

A magyarok a hajrában mentettek pontot svájc ellen a kézilabda-Eb-n

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A magyar csapat jól kezdett Szlovénia ellen a kézilabda-Eb-n

A meccs első gólját az kézilabda-Eb egyik leghatékonyabban támadó csapata szerezte, Ilic azonban gyorsan egyenlített, majd Ligetvári kapott kétperces kiállítást. Öt perc után 3-3 volt az eredmény, Ilic már a második gólját szerezte, aztán egy sikeres védekezés után Rosta révén először vezettünk a meccsen.

A magyar csapat 9 perc elteltével először vezetett két góllal, a válogatott jobbátlövője már negyedszer volt eredményes,

majd nem sokkal később már három volt közte a mieink javára. Két eladott labdát leszámítva az első 11 perc csodásan alakult a magyar csapat számára.

Ilic Zoran remekül kezdte a szlovénok elleni meccset

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Uros Zorman együttese villámgyorsan lendült akcióba, a háromgólos hátrányt le is dolgozta, a 17. percben 10-10 volt az állás. Rosta egymás után két hasonló gólt lőtt, mindkét alkalommal remekül lépett ki középen, és a kapussal szemben nem hibázott, majd Ligetvári mutatott be egy fontos blokkot. A 22. percben a torna legjobb 7-es védője, Palasics egy újabb büntetőt fogott meg, a szép védést Imre Bence tetszetős gólja követte – ekkor kettővel vezetett a magyar csapat.

A 26. percben egy Bodó-Ligetvári összjáték után hetest harcolt ki a válogatott, amely újra háromgólos előnyre tett szert Imre Bence zsinórban harmadik találatával. A jobb szélről Imre újabb gólt szerzett, két perccel a félidő vége előtt néggyel ment Chema Rodríguez együttese, majd Sipos Adriánnak kellett két percre kiállnia egy balszerencsés könyökös miatt.

A félidőt emberhátrányban fejezte be a magyar csapat, amely végül kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre (17-15).

Rosta Miklósék két góllal vezettek a félidőben Szlovénia ellen

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Második félidő

Újabb üreskapus góllal kezdte Szlovénia a második félidőt, majd Janc hatodik góljával egyenlített a rivális. Novak révén a vezetést is átvették a szlovénok, a magyarok az első játékrész végét is beleszámítva hosszú percek óta nem szereztek gólt.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány időt is kért, mindenképpen változtatásra volt szükség, mert a második félidő nagyon nem indult jól

– a négygólos magyar fórból egygólos hátrány lett. A rossz szériát Szita találata törte meg, aki négy kíserletből négyszer volt eredményes. A 40. percben először vezettek két góllal a szlovénok, a magyar csapat látványosan szenvedett támadásban. Két perccel később a szlovén csapat legjobbja, Janc maradt lenn a földön, miután saját csapattársa térdébe fejelt bele. A videózás után úgy ítélték meg a bírók, hogy Ligetvári lökött, a Veszprém játékosát kétperces kiállítással büntették meg.