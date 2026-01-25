A magyar férfi kézilabda-válogatott számára érzelmileg és szakmailag is nehéz mérkőzést hozott a Svájc elleni találkozó az Európa-bajnokság malmői középdöntőjében. A 29–29-es döntetlen úgy született meg, hogy a magyar csapat az első félidőben hatgólos hátrányba került, és végig az eredmény után futott. A mérkőzés másnapján már a folytatás volt fókuszba, hiszen ma Szlovénia ellen jön a második középdöntős összecsapás a kézilabda-Eb-n. Fazekas Gergő elárulta mi kell a magyar győzelemhez.
Fazekas Gergő szerint ezért maradt el a győzelem a kézilabda-Eb-n
Fazekas Gergő szerint a magyar csapat legnagyobb problémája az volt, hogy a svájciak elleni első harminc percben nem akadt olyan periódus, amelyből lendületet lehetett volna meríteni. Hiába voltak kivédekezett akciók, ezek sorra kihagyott helyzetekkel párosultak, így a különbség nem csökkent. A második félidőben viszont már megjelent az a dinamika, amely visszahozta a csapatot a mérkőzésbe, és végül reális esély nyílt a győzelemre is a Malmőben rendezett találkozón.
Nem volt könnyű elaludni, mert nem úgy zártuk a meccset, ahogy azt szerettük volna. Egy ilyen világversenyen az a legfontosabb, hogy gyorsan, negyedóra alatt átbeszéld a dolgokat, és utána menni kell pihenni, figyelni kell a regenerációra, mert tudjuk, hogy holnap megint mérkőzés van, készen kell állnunk.
Tanulságok és kapaszkodók a folytatásra
A válogatott számára az egyik legfontosabb pozitívum a kapusteljesítmény volt, amely ismét stabil hátteret adott. Palasics Kristóf védései nélkül aligha maradt volna esély a pontszerzésre, ugyanakkor a mezőnyjátékban nem fér bele egyetlen rövidebb kihagyás sem ezen a szinten. A magyar kapus egyébként négy forduló után a legjobb mutatóval rendelkezik a torna kapusai között, ráadásul az egyik védését a forduló legszebbjének választotta az EHF.
Nyilván, amit tovább kell vinni a Palának a jó szereplése, a kapusteljesítmény megint jó volt, támogatott minket hátulról. De azt gondolom, hogy ami a legfontosabb az, hogy nem szabad öt percre sem kicsit kikapcsolni, mert ha kikapcsolsz, akkor elbukhatod a mérkőzést.
– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban Fazekas Gergő.
Szlovénia ellen nincs hibázási lehetőség
Szlovénia már az első középdöntős mérkőzésén megmutatta erejét: sokáig vezetett a házigazda Svédország ellen, de végül 35–31-re kikaptak. Bár vasárnapi ellenfelünk két ponttal érkezett a középdöntőbe, az első elveszített mérkőzés után nem hibázhatnak, ha tovább akarnak jutni a csoportból. De ugyanez igaz a magyarokra is. Egy újabb pontvesztés szinte biztossá teszi, hogy nem juthatnak továb a csoportból sem az elődöntőbe, de még az ötödik helyért sem játszhatnak.
Uros Zorman, a szlovénok szövetségi kapitánya ennek tükrében nyilatkozott az esélyekről.
Ez most újabb döntő lesz a számunkra. Ahogy múlnak a napok, egyre fáradtabbak leszünk, éppen ezért mentálisan kell nagyon rendben lenni, mert egy ilyen meccset a fejekkel lehet megnyerni. Arra kell törekedni, hogy gyorsabb kézilabdát tudjunk játszani, mert a nagy sebesség nem kedvez a magyaroknak.
A vasárnapi programban a magyar szlovén meccs lesz az első 15.30-kor, majd 18.00 órakor kezdődik Izland és Svédország ézaki rangadója, a napot 20.30-kor a svájci-horvát összecsapása zárja.
