A magyar férfi kézilabda-válogatott számára érzelmileg és szakmailag is nehéz mérkőzést hozott a Svájc elleni találkozó az Európa-bajnokság malmői középdöntőjében. A 29–29-es döntetlen úgy született meg, hogy a magyar csapat az első félidőben hatgólos hátrányba került, és végig az eredmény után futott. A mérkőzés másnapján már a folytatás volt fókuszba, hiszen ma Szlovénia ellen jön a második középdöntős összecsapás a kézilabda-Eb-n. Fazekas Gergő elárulta mi kell a magyar győzelemhez.

Fazekas Gergő egy nappal a svájciak elleni döntetlen után már a szlovénok elleni mérkőzésre fókuszált, ott már nem hibázhat a válogatott a kézilabda-Eb-n

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Fazekas Gergő szerint ezért maradt el a győzelem a kézilabda-Eb-n

Fazekas Gergő szerint a magyar csapat legnagyobb problémája az volt, hogy a svájciak elleni első harminc percben nem akadt olyan periódus, amelyből lendületet lehetett volna meríteni. Hiába voltak kivédekezett akciók, ezek sorra kihagyott helyzetekkel párosultak, így a különbség nem csökkent. A második félidőben viszont már megjelent az a dinamika, amely visszahozta a csapatot a mérkőzésbe, és végül reális esély nyílt a győzelemre is a Malmőben rendezett találkozón.

Nem volt könnyű elaludni, mert nem úgy zártuk a meccset, ahogy azt szerettük volna. Egy ilyen világversenyen az a legfontosabb, hogy gyorsan, negyedóra alatt átbeszéld a dolgokat, és utána menni kell pihenni, figyelni kell a regenerációra, mert tudjuk, hogy holnap megint mérkőzés van, készen kell állnunk.

Palasics Kristófra eddig is kulcsszerep hárult a magyar válogatottban, és ez a szlovénok ellen sem lesz másképp

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Tanulságok és kapaszkodók a folytatásra

A válogatott számára az egyik legfontosabb pozitívum a kapusteljesítmény volt, amely ismét stabil hátteret adott. Palasics Kristóf védései nélkül aligha maradt volna esély a pontszerzésre, ugyanakkor a mezőnyjátékban nem fér bele egyetlen rövidebb kihagyás sem ezen a szinten. A magyar kapus egyébként négy forduló után a legjobb mutatóval rendelkezik a torna kapusai között, ráadásul az egyik védését a forduló legszebbjének választotta az EHF.

Nyilván, amit tovább kell vinni a Palának a jó szereplése, a kapusteljesítmény megint jó volt, támogatott minket hátulról. De azt gondolom, hogy ami a legfontosabb az, hogy nem szabad öt percre sem kicsit kikapcsolni, mert ha kikapcsolsz, akkor elbukhatod a mérkőzést.

– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban Fazekas Gergő.