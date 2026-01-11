Az Európai Kézilabda-szövetség közleményben erősítette meg, hogy visszavonta Slave Nikolov és Gjorgji Nacsevszi jelölését, így a két észak-macedón játékvezető nem utazhat el a január 15. és február 1. között Dániában, Svédországban és Norvégiában megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra.

Kitiltotta az EHF a csaló bírókat a kézilabda-Eb-ről

A szövetség indoklásából kiderült, hogy az Eb-re való felkészülés részeként minden bírópárosnak kötelező részt vennie kondicionáló edzéseken, és egy erőnléti teszten, ami a fizikai alkalmasság biztosítására szolgál. A bíróknak nyolc, illetve négy héttel a torna kezdete előtt videófelvételekkel kell bizonyítaniuk, hogy megfelelnek a torna teljesítménykövetelményeinek, amiket aztán az EHF fitneszpartnere, a Fitgood Pro értékelt ki.

Az Európai Kézilabda Szövetséget december végén arról tájékoztatták, hogy a két játékvezető, Nikolov és Nacsevszki által benyújtott videókat manipulálhatták. A szövetség ezt követően vizsgálatot indított.

„A mélyreható elemzés arra utaló jeleket tárt fel, hogy a videókat nagy valószínűséggel manipulálták. A rendelkezésre álló bizonyítékok fényében és a bajnokság integritásának védelme érdekében az Európai Kézilabda Szövetség a torna szervezőivel folytatott belső konzultációt követően úgy döntött, hogy visszavonja Slave Nikolov és Gjorgji Nacsevszki jelölését” – közölte az EHF.

Minden idők egyik legnagyobb kézilabdabotrányát is ők okozták

A Nikolov-Nacsevszki duót nem először vádolták meg csalással, de mindeddig megúszták. Szinte napra pontosan három évvel ezelőtt, 2023. január 16-án robbant ki az a fogadási botrány, amelyet a dán TV2 hozott nyilvánosságra. A 2018-ban készült jelentés szerint a botrányokkal nyolc bírópáros is kapcsolatba volt hozható. A Sportradar elemzőcég szerint 2016 szeptembere és 2017 novembere között összesen 26 mérkőzésen történtek furcsa fogadások, – többek között a Kielce–Veszprém BL-mérkőzésen – amelyek során gyanúsan nagy összegeket tettek félidei és végeredményekre, főleg döntetlenekre.

A nyolc páros között volt Nikolov és Nacsevszki is, akik a három évvel ezelőtti dán-francia vb-döntőben is bíráskodtak. Bár felmerült a gyanú, egy évvel később mégis ott lehettek a 2024-es Európa-bajnokságon, ahol a torna legnagyobb bíróbotrányát okozták – írja a Magyar Nemzet. A Svédország–Franciaország elődöntőben ugyanis azzal váltak főszereplővé, hogy lépéshiba miatt elvették a svéd Jim Gottfridsson szabályosnak tűnő gólját, majd vitatott ítéletként megadták Elohim Prandi időn túli, de szabálytalan szabaddobásból szerzett találatát. A szerencsétlen svéd csapat óvást nyújtott be, amit azonnal elutasítottak.