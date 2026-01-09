A magyar férfi kézilabda-válogatott egyetlen hivatalos felkészülési mérkőzéssel fut neki a január 15-én (a mieink számára egy nappal később) kezdődő Európa-bajnokságnak. Ezt az egy meccset pedig helyenként kifejezetten jó játékkal nyerte meg Győrben a szintén Eb-szereplő Románia ellen.

Chema Rodriguez és Sipos Adrián is tudja, hogy van még mit gyakorolni a kézilabda-Eb kezdetéig

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A tízgólos siker után Chema Rodríguez szövetségi kapitány, illetve a két beálló, Sipos Adrián és Rosta Miklós nyilatkozott.

„Az eredmény nagyon jó, de mindig szeretnénk fejlődni, védekezésben ez ma sikerült.

23 gólt kaptunk, többet is akkor, amikor már eldőlt a meccs. Sikerült gyakorolnunk, volt ritmusa a játékunknak. Teljesen elégedett vagyok a látottakkal.

Nem akartunk titkokat megmutatni az ellenfeleinknek, az alapjátékunkat játszottuk, azt pedig már úgyis mindenki ismeri. Tudtunk tanulni, fejlődni, előre lépni, mindenki elvégezte a feladatát. A kapusaink remekül védtek, egyre jobban összeszoknak a védelemmel” – értékelt röviden Chema Rodríguez.

A kézilabda-Eb-re ennél több kell

A második félidőben a csuklóját fájlaló Sipos Adrián ápolása okozott némi riadalmat, de a kőkemény beálló, akinek kulcsszerepe van a védekezésben, mindenkit megnyugtatott.

Nem hiszem, hogy teljesen készen állunk, kell még egy kicsit dolgozni. Jó úton haladunk, de az Eb-n ennél még több kell szerintem. Lehet még húzni többet a védekezésen, bár a kapusaink ma is extra formában védtek. Ha a kisebb figyelmetlenségeket ki tudjuk javítani, akkor jó lesz ez.

Figyelni kell, hogy ne kapjunk lerohanás gólokat, mert sok csapat játékának ez az alapja. A csuklóm per pillanat most rendben van, egy kisebb sérüléssel tértem haza Melsungenből. Biztos, hogy a következő meccsen is fájni fog, de bírható” – mondta Sipos.

Poszttársa, a hat góljával a magyar csapat legeredményesebb játékosa, Rosta Miklós nem lepődött meg, hogy a szegedi Bánhidi Bence hiányában több szerepet kap a meccsen.

„Tudtam, hogy ma több lehetőségem lesz, mert Bence nem áll még készen a játékra. Nagyon örülök a nagy különbségű győzelemnek, de biztos, hogy az Eb-n ennél még jobban kell játszani, hogy tovább tudjunk jutni. Van még egy hét az Eb-ig, azon leszünk, hogy a hibákat kijavítsuk.

A célkitűzés a nyolc közé kerülés, de mindenkinek megvannak az egyéni és a csapatszintű álmai. 10-12 válogatottnak van esélye, hogy az első 6-ba kerüljön, reméljük, hogy a szerencse is mellettünk lesz egy kicsit

– mondta a Dinamo Bukarest játékosa.