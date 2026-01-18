Live
Vasárnap este 20:30-tól a magyar férfi kézilabda-válogatott az olasz csapattal játszik az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint Hanusz Egon, Fazekas Gergő és Lukács Péter is kulcsember lehet a találkozón, és azt is elárulta, hogy háromféle tervvel készül a mérkőzésre.

A férfi kézilabda-válogatott pénteken 29-21-re legyőzte a lengyel csapatot, de erről a spanyol edző szombaton már csak annyit mondott, hogy jó mérkőzést játszottak, ami már a múlt, vasárnap pedig újabb nehéz meccs vár rájuk.

A magyar kézilabda-válogatott remek győzelemmel kezdte az Eb-t
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

„Az olasz és a lengyel teljesen különböző csapat, különböző stílussal, de ehhez kell alkalmazkodnunk” – vélekedett a szövetségi kapitány, aki hangsúlyozta, erős válogatottnak tartja az olaszt, amely nagyon magasra feltolt, nyitott védekezést alkalmaz, ezzel igyekszik folyamatosan nyomás alatt tartani ellenfelét. 

Kézilabda-válogatott kapitányának háromféle terve van

Chema Rodríguez arról is beszélt, hogy az olaszok támadásban nagyon keményen játszanak egy az egy ellen, de reményei szerint csapata az alapos felkészülésnek köszönhetően készen áll majd a mérkőzésre.

Ha támadásban egy az egy ellen játszol, védekezésben pedig három-hármas felállásban, szinte ugyanazokkal a játékosokkal, akkor általában elfáradsz a meccs során, de nem mindig van így. Fizikálisan nagyon jók az olaszok, de reméljük, hogy valamikor elfáradnak majd” 

– idézi az MTI Chema Rodríguezt.

Pénteken az olaszok 39-26-ra kikaptak Izlandtól. A magyarok spanyol edzője szerint némileg irreális volt a találkozó, mert az északi szigetország együttese hét-nyolc gólt szerzett egymás után, ilyenkor pedig nehéz megőrizni a motivációt a folytatáshoz. Amikor viszont szoros egy mérkőzés, kevésbé érződik a fáradtság, ezért nagyon nehéz mérkőzésre számít vasárnap.

Magyarország - Franciaország, kézilabda VB, kézilabdaVB2025, 29. férfi kézilabda-világbajnokság, 2025-ös férfi kézilabda-világbajnokság, középdöntő, Varasd Aréna, Horvátország, 2025.01.21.
Chema Rodríguez együttesének vasárnap kötelező a győzelem
Fotó: Mirkó István 

Chema Rodríguez elmondta, mindig legalább háromféle terve van egy meccsre, és szerencsére olyan tehetséges játékosok állnak rendelkezésére, akiket különböző helyzetekben bevethet.

„Egy az egy elleni játékra számítunk, de a játékosaink közül Hanusz Egon, Fazekas Gergő és Lukács Péter is nagyon jó a szabaddá váló területek kihasználásában” – tette hozzá a kapitány.

Bodó Richárd, a magyar válogatott átlövője az Origónak adott videóinterjúban elmondta, bár papíron a csoport leggyengébb csapata az olaszoké, a játékstílusuk miatt cseppet sem számítanak könnyű ellenfélnek.

Teljesen máshogy kell készülnünk, mert az olaszok nem úgy védekeznek, mint mondjuk a lengyelek vagy az izlandiak. Nincs klasszikus, kemény hatos fal, nincs 5–1-es védekezés, hanem ez a nagyon káoszos, 3–3-as rendszer, amihez nehéz elsőre alkalmazkodni. Nem játszanak klasszikus beállóval, de erre már a felkészülés alatt elkezdtünk készülni, most pedig a meccsig átismételjük ezeket a dolgokat”

 – vélekedett a Szeged játékosa. 

A magyarok vasárnap 20.30-tól mérkőznek Olaszországgal, kedden 20.30-tól pedig Izlanddal találkoznak. A középdöntőbe az első két helyezett jut. A magyarok vasárnap biztosítják továbbjutásukat, ha győznek, Izland pedig nem kap ki.

