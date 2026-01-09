Január 15-én Svédországban, Norvégiában és Dániában indul az a torna, ahol gyorsan lesz ünnepből kijózanodás, és ahol nincs idő javítani. A magyar kézilabda-válogatott Eb-múltjából három olyan állomást idézünk fel, amelyek teljesen más hangulatúak, mégis ugyanarra figyelmeztetnek: az Európa-bajnokság nem bocsát meg: egy megingás, és vége a sztorinak.

A korábbi nagy meccsek felidézéséből a Bánhidi Bence vezérelte kézilabda-válogatott is sokat tanulhat

Fotó: Csudai Sándor

1998: kézilabdahorror Bolzanóban

Az 1998-as olaszországi Eb eleje inkább rémálomszerűen kezdődött: vereség a spanyoloktól, vereség az oroszoktól, és az érzés, hogy eltűnt a korábbi lendület. Aztán jött Bolzano, a regnáló olimpiai bajnok Horvátország – és egy olyan 28–27-es mérkőzés amelyre tökéletesen illik a „kézilabdahorror” szó.

Csoknyai István (j) elképesztő labdaszerzése magyar győzelmet eredményezett

Fotó: PATRICK HERTZOG/AFP

A magyar válogatott Éles József nélkül játszott, mégis megvolt benne a vállalkozó szellem és a bátorság. Pásztor István 12 gólig jutott, a félidőben 13-10-re vezettünk, majd a második játékrészben minden szétcsúszott. 17-17-nél új meccs kezdődött. A végjátékban volt minden: vitatott ítéletek, kiállítások, emberhátrány, horvát üres kapus támadás – és Csoknyai István utolsó pillanatos labdaszerzése, ami eldöntötte a meccset Magyarország javára.

Szép kézilabda? Nem mindig.

Értékes győzelem? Nagyon.

Tanulság a rajt előtt: az Eb-n nem mindig az nyer, aki végig kontrollál, hanem az, aki a végén is tud egyetlen jó döntést hozni. A pánik és a pontszerzés között gyakran egyetlen megfontolt mozdulat a különbség.

2008: két óriás elleni győzelem

A 2008-as norvégiai Eb az egyik legkegyetlenebb magyar emlék. Bergenben 35-28-ra legyőztük Spanyolországot, Trondheimben pedig 31-28-ra Franciaországot. Papíron ez akár elődöntőt is érhetett volna. A középdöntőben viszont Svédország ellen csak 27-27 lett, és ezzel már előre beszűkült a hibahatár. A korábbi két bravúr így a valóságban nem ért semmit.

Az igazi fordulópont egy másik trondheim-i este volt: a 36-28-as vereség Izland ellen. Az a meccs, amikor minden félrement, és amelyről utólag kiderült: a magyarok jobb gólkülönbsége is elég lett volna ahhoz, hogy teljesen más legyen a végkimenetel. De az Eb nem ismeri a „majdnemet”.