Január 15-én Svédországban, Norvégiában és Dániában indul az a torna, ahol gyorsan lesz ünnepből kijózanodás, és ahol nincs idő javítani. A magyar kézilabda-válogatott Eb-múltjából három olyan állomást idézünk fel, amelyek teljesen más hangulatúak, mégis ugyanarra figyelmeztetnek: az Európa-bajnokság nem bocsát meg: egy megingás, és vége a sztorinak.
1998: kézilabdahorror Bolzanóban
Az 1998-as olaszországi Eb eleje inkább rémálomszerűen kezdődött: vereség a spanyoloktól, vereség az oroszoktól, és az érzés, hogy eltűnt a korábbi lendület. Aztán jött Bolzano, a regnáló olimpiai bajnok Horvátország – és egy olyan 28–27-es mérkőzés amelyre tökéletesen illik a „kézilabdahorror” szó.
A magyar válogatott Éles József nélkül játszott, mégis megvolt benne a vállalkozó szellem és a bátorság. Pásztor István 12 gólig jutott, a félidőben 13-10-re vezettünk, majd a második játékrészben minden szétcsúszott. 17-17-nél új meccs kezdődött. A végjátékban volt minden: vitatott ítéletek, kiállítások, emberhátrány, horvát üres kapus támadás – és Csoknyai István utolsó pillanatos labdaszerzése, ami eldöntötte a meccset Magyarország javára.
Szép kézilabda? Nem mindig.
Értékes győzelem? Nagyon.
Tanulság a rajt előtt: az Eb-n nem mindig az nyer, aki végig kontrollál, hanem az, aki a végén is tud egyetlen jó döntést hozni. A pánik és a pontszerzés között gyakran egyetlen megfontolt mozdulat a különbség.
2008: két óriás elleni győzelem
A 2008-as norvégiai Eb az egyik legkegyetlenebb magyar emlék. Bergenben 35-28-ra legyőztük Spanyolországot, Trondheimben pedig 31-28-ra Franciaországot. Papíron ez akár elődöntőt is érhetett volna. A középdöntőben viszont Svédország ellen csak 27-27 lett, és ezzel már előre beszűkült a hibahatár. A korábbi két bravúr így a valóságban nem ért semmit.
Az igazi fordulópont egy másik trondheim-i este volt: a 36-28-as vereség Izland ellen. Az a meccs, amikor minden félrement, és amelyről utólag kiderült: a magyarok jobb gólkülönbsége is elég lett volna ahhoz, hogy teljesen más legyen a végkimenetel. De az Eb nem ismeri a „majdnemet”.
Itt derült ki igazán, mennyire könyörtelen ez a műfaj: nem a legnagyobb skalpok számítanak, hanem az, hogy nem szabad összeomlani.
Tanulság a rajt előtt: egy tornán nem a rangadó a legveszélyesebb, hanem az a 15–20 perc, amikor elhiszed, hogy „ez már megvan”. Az Eb a fegyelem versenye – és a tabella nem emlékszik a bravúrokra.
2012: mikor Újvidéken minden összeállt
A 2012-es szerbiai Eb egyik legszebb magyar emléke a Franciaország elleni 26-23-as diadal Újvidéken. A meccs elején a franciák gyorsan 3-0-ra elhúztak, és minden a papírforma felé ment. Aztán jött Fazekas Nándor estéje.
A magyar kapus sorra védte a francia helyzeteket, amivel önbizalmat adott a csapatnak. Nyolcezer néző, olimpiai bajnok ellen megnyert mérkőzés, eufória – az a ritka este, amikor tényleg elhiszed, hogy bármi lehetséges.
Csakhogy az Eb mindig hozzáteszi a maga mellékmondatát: egy nagy győzelem önmagában még nem érem. A bravúrt meg kell ismételni – egyszer nem elég.
Tanulság a rajt előtt: kell egy olyan este, amikor valaki kilép a sorból, és a hátán viszi a csapatot – akár a kapuban, akár a mezőnyben játszik. De az igazi célhoz ezt nem egyszer kell megcsinálni, hanem többször. Az Eb-n a bravúr csak akkor ér valamit, ha megismételhető.
