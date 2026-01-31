Simon Haldot fejsérülés miatt kórházba szállították, így nem jó előjelekkel készülnek a dánok a németek elleni Eb-döntőre.
Kórházban a dánok sztárja
A dánok az utóbbi években páratlan dominanciát mutattak: megnyerték a párizsi olimpiát és sorozatban négy világbajnokságot. Mégis hiányérzetük van, hiszen Európa-bajnoki címet utoljára 2012-ben szereztek. A hazai közönség előtt most minden energiájukkal arra készülnek, hogy megtörjék ezt a tizennégy éves szünetet.
Ám nem feltétlenül jó előjelekkel készülnek a meccsre, bár egy piros lapot korábban már megúsztak:
négy perc telt el a Dánia–Izland-elődöntőből, amikor Magnus Saugstrup keményem ütközött az izlandi Ellidi Vidarssonnal. A játékvezetők videózták a jelenetet, és reális esély volt rá, hogy a dánok egyik legfontosabb védője piros lapot kap. Végül „csak” két percre küldték le, ami óriási megkönnyebbülést jelentett a hazaiaknak - írja a Magyar Nemzet.
Összekulcsolt kézzel álltam
– ismerte el Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány. – Ha Saugstrup piros lapot kap, sokkal nehezebb helyzetbe kerülünk."
A dán csapatkapitány maga sem volt biztos a dolgában. Elismerte, hogy vállal eltalálta az ellenfelét, és kívülről valóban brutálisnak tűnhetett az eset, amit itt lehet megtekinteni. A jelenet nem törte meg: végigjátszotta a mérkőzést, és fontos szerepet vállalt a 31-28-as győzelemben, amellyel Dánia bejutott a döntőbe.
Miközben Saugstrup megúszta a kiállítást, a dánok másik kulcsfigurája, Simon Hald sokkal rosszabbul járt. A beálló már az első félidőben több kemény ütést kapott a fejére, és bár kezdetben nem tűnt súlyosnak a helyzet, a szünet után nem tért vissza a pályára.
A dán szövetségi kapitány később elárulta:
Hald rosszul érezte magát, ezért elővigyázatosságból kórházba szállították kivizsgálásra. A hírek szerint az állapota stabil, de egyelőre kérdéses, hogy vasárnap vállalhatja-e a játékot. Hiánya különösen fájó lenne, hiszen a második félidőben nélküle Saugstrup maradt az egyetlen hadra fogható dán védőspecialista.
A dánoknak rémálommal érne fel, ha Saugstrupot és Haldot is elveszítették volna a németek elleni döntőre.
A németek viszont harcra készen érkeznek, noha legutóbbi aranyukat a 2016-os Eb-n nyerték. Izlandi edzőjük, Alfred Gíslason nemcsak taktikailag, hanem mentálisan is próbálja felkészíteni csapatát a dán gépezet ellen – ő maga személyesen nézte végig Dánia elődöntőjét Izland ellen.
A döntő előtt tehát minden Dánia mellett szól, ám a kézilabdában gyakran éppen az ilyen mérkőzéseken borul a papírforma. Vasárnap este kiderül, hogy a favorit érvényesíti-e erejét, vagy a németek több mint tíz év után újra történelmet írnak.