Simon Haldot fejsérülés miatt kórházba szállították, így nem jó előjelekkel készülnek a dánok a németek elleni Eb-döntőre.

Kórházban a dánok sztárja

A dánok az utóbbi években páratlan dominanciát mutattak: megnyerték a párizsi olimpiát és sorozatban négy világbajnokságot. Mégis hiányérzetük van, hiszen Európa-bajnoki címet utoljára 2012-ben szereztek. A hazai közönség előtt most minden energiájukkal arra készülnek, hogy megtörjék ezt a tizennégy éves szünetet.

Ám nem feltétlenül jó előjelekkel készülnek a meccsre, bár egy piros lapot korábban már megúsztak:

négy perc telt el a Dánia–Izland-elődöntőből, amikor Magnus Saugstrup keményem ütközött az izlandi Ellidi Vidarssonnal. A játékvezetők videózták a jelenetet, és reális esély volt rá, hogy a dánok egyik legfontosabb védője piros lapot kap. Végül „csak” két percre küldték le, ami óriási megkönnyebbülést jelentett a hazaiaknak - írja a Magyar Nemzet.

Összekulcsolt kézzel álltam

– ismerte el Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány. – Ha Saugstrup piros lapot kap, sokkal nehezebb helyzetbe kerülünk."

A dán csapatkapitány maga sem volt biztos a dolgában. Elismerte, hogy vállal eltalálta az ellenfelét, és kívülről valóban brutálisnak tűnhetett az eset, amit itt lehet megtekinteni. A jelenet nem törte meg: végigjátszotta a mérkőzést, és fontos szerepet vállalt a 31-28-as győzelemben, amellyel Dánia bejutott a döntőbe.

Miközben Saugstrup megúszta a kiállítást, a dánok másik kulcsfigurája, Simon Hald sokkal rosszabbul járt. A beálló már az első félidőben több kemény ütést kapott a fejére, és bár kezdetben nem tűnt súlyosnak a helyzet, a szünet után nem tért vissza a pályára.

A dán szövetségi kapitány később elárulta:

Hald rosszul érezte magát, ezért elővigyázatosságból kórházba szállították kivizsgálásra. A hírek szerint az állapota stabil, de egyelőre kérdéses, hogy vasárnap vállalhatja-e a játékot. Hiánya különösen fájó lenne, hiszen a második félidőben nélküle Saugstrup maradt az egyetlen hadra fogható dán védőspecialista.

A dánoknak rémálommal érne fel, ha Saugstrupot és Haldot is elveszítették volna a németek elleni döntőre.