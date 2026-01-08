Live
Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Gyász

Meghalt Sergio J. Ramos

Mindössze 18 éves, de már most történelmet ír a kínai Csang Ce-jü (Zhang Ziyu). A 226 centiméter magas kosárlabdázó a hétvégén lenyűgözően mutatkozott be a női kínai bajnokságban (WCBA).

A fiatal kosárlabdázó vasárnap debütált a Shandong Shijiazhuang csapatában a Hebei Win Power elleni mérkőzésen, ahol együttese 106–93-ra győzött.

A 226 centis kosárlabdázó, Csang Ce-jü már 18 éves sztár lett
A 226 centis kosárlabdázó, Csang Ce-jü már 18 éves sztár lett
Fotó: WANG SONG / XINHUA

Milyen jövő vár a 226 centiméteres kínai kosárlabdázóra?

A center Csang Ce-jü mindössze tizenkét percet töltött a pályán, de 

ez is elég volt ahhoz, hogy hat mezőnykosarat dobjon kilenc kísérletből, megszerezzen hat lepattanót, és összesen 15 ponttal járuljon hozzá a sikerhez.

Csang Ce-jü nemcsak teljesítményével, hanem termetével is túlnőtt mindenkin: 

226 centiméteres magasságával és több mint 100 kilogrammos súlyával jelenleg ő a világ legmagasabb aktív női kosárlabdázója. Összehasonlításképp: a férfi NBA legmagasabb játékosa, Victor Wembanyama is „csak” ugyanilyen magas, és a valaha volt csúcstartók, Gheorghe Mureșan és Manute Bol mindössze öt centivel voltak nála magasabbak.

Csang  tehetsége már korán megmutatkozott. A 2024-es női U18-as Ázsia-kupán Indonézia ellen 19 pontot szerzett 13 perc alatt, majd a nyáron a kínai felnőtt válogatottban is bemutatkozott Bosznia és Hercegovina ellen, ahol 18 pontot dobott mindössze 12 perc játékidő alatt.

Shandong vezetőedzője, Hou Bing elégedetten nyilatkozott újonc játékosáról:  

Csang Ce-jü gyorsan alkalmazkodott, erős debütálása volt, de időre lesz szüksége, hogy teljesen felvegye a WCBA ritmusát.

A kínai válogatott szövetségi kapitánya, Gong Luming szintén nagy jövőt jósol neki:  

„Az olyan tehetségek, mint Csang Ce-jü, a ligában tanulják meg a legfontosabb dolgokat – tapasztalatot szereznek és fejlődnek, hogy a jövőben meghatározó szerepet töltsenek be a kínai női kosárlabdában.”

Mindössze 18 évesen Csang már most a sportág egyik legígéretesebb alakja. Ha fejlődése így folytatódik, nemcsak Kína, hanem a teljes nemzetközi női kosárlabda egyik új sztárja lehet.

