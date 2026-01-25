A magyar olimpiai csapat tagjai (akiket a lenti képen is látni lehet) Tóth Zita, Úry Bálint (alpesi sí), Kim Minseok (gyorskorcsolya), Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei (műkorcsolya), Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel (rövidpályás gyorskorcsolya), Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám (sífutás). A 15 sportoló a köztársasági elnök, Dr. Sulyok Tamás előtt tette le az esküjét a nagy verseny előtt.

A köztársasági elnök előtt tett esküt a magyar csapat

Fotó: Peter Szalmas / Team Hungary

A köztársasági elnök várta az olimpikonokat

Ahogy Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök is írta a Facebook-posztjában:

„A Sándor-palotában tettek fogadalmat a XXV. Téli Olimpiai Játékokon részt vevő magyar olimpikonok.

Felkészültségük, akaraterejük és kitartásuk alapján Ők már most példaképek, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szép eredményeket is láthatunk tőlük a milánói-cortinai játékokon.

Hajrá, Magyarok!”