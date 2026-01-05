A klub közölte, nem él a szerződésben szereplő opciós joggal, vagyis nem hosszabbítja meg az olimpiai és kétszeres világbajnoki bronzérmes, illetve kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes Kristina Jörgensen lejáró megállapodását.

Kristina Jörgensen nyáron visszatér a Metz csapatához

Fotó: gyorietokc.hu

Kristina Jörgensennel egyeztetett az ETO, mégis távozik

A 27 éves Jörgensen 2024-ben csatlakozott az ETO-hoz. Korábban a Skanderborg, a Viborg HK és a francia Metz HB együttesét erősítette, a mostani idényt követően pedig visszatér a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató Metzhez.

Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője elmondta: a dán irányító személyében kiváló játékost, példamutató sportolót és nagyszerű embert ismertek meg, azonban az egyeztetések során olyan jövőbeli elképzelések körvonalazódtak, amelyek alapján az tűnt a legjobb megoldásnak, ha más csapatban folytatja pályafutását.

A dán irányító távozása azért is érdekes, mert a 2025-ös női kézilabda-világbajnokságon, közvetlenül a Magyarország-Dánia középdöntős rangadó előtt nyilatkozott arról, mennyit kapott Győrben. Jörgensen akkor így fogalmazott: „Rengeteget fejlődtem azzal, hogy Győrbe igazoltam. Új képességekre tettem szert – a pályán és mentálisan is.”

A győri sikerek – BL-győzelem, magyar bajnoki cím – mellett megtalálta belső egyensúlyát is, amely korábban hiányzott neki. A válogatottban most már stabil vezér, aki nyugodtan irányít és dönt, mondta akkor, most pedig úgy döntött, távozik Győrből.