A szerdai csatában a tavaly Magyar Kupa-bronzérmes házigazdák fej fej mellett haladtak az Euroligában is érdekelt Diósgyőrrel. Az idény során odahaza még veretlen Pécs főként a cseh válogatott Julia Reisingerova révén 47-42-es előnyben volt a nagyszünetben, az első félidő a várt nagy küzdelmet hozta, és az összes statisztikai mutatóban szinte egyformán álltak a felek.

Egy hazai szurkoló rárontott a játékvezetőre a kupameccs második negyedében

Fotó: M4 Sport

Botrányos jelenet a kupameccsen

A második negyedben egy közjáték miatt néhány percre megállt a játék. Történt ugyanis, hogy egy hazai szurkolót ki kellett vezetni a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokból, miután egy általa hibásnak vélt ítélet után magából kikelve meglökte Nagy Viktor játékvezetőt.

Térfélcsere után a miskolciak a litván Monika Grigalauskyte, a csapatkapitány Kányási Veronika és a nemrég honosított Kathryn Westbeld kosaraival tartották a lépést az NKA-val, az utolsó negyed viszont pécsi fölénnyel indult, két perccel a vége előtt már 77-66 volt az állás. Innen már nem volt visszaút a címvédő számára, amely így csak a lelátóról követheti a saját csarnokában sorra kerülő Final Fourt.