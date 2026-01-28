A Fradi magyar válogatott sztárja, Neszmély Boglárka nagy Lionel Messi-rajongó.

Neszmély Boglárka Lionel Messiről is beszélt

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Miért épp Lionel Messi Neszmély Boglárka kedvence?

A Fradiban valamit nagyon tudnak a kapusedzők, hiszen pár napja a férfiak belgrádi kontinensversenyén Vogel Soma, a női vízilabda Eb-n pedig hétfőn a zöld-fehérek kapusa, Neszmély Boglárka remekelt.

Az FTC játékosa 23 spanyol próbálkozásból 17 lövést hárított, főszerepe volt az olimpiai aranyérmes válogatott elleni kétgólos sikerünkben.

Mivel az Eb-színhely a portugáliai Funchal, Cristiano Ronaldo szülővárosa, a Bors kikérte a kapus véleményét a portugál futballistáról.

Inkább Messi-párti vagyok, Ronaldót hihetetlen akaratereje miatt példás sportembernek tartom. Viszont a labdarúgásnál jobban kedvelem a kézilabdát,

ezért ültünk a lányokkal a tévékészülék elé, amikor Fazekas Gergőék a svédekkel játszottak a skandináviai Eb-n" – árulta el a kapus.