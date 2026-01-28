Live
Ki ne tudná már, hogy a női vízilabda-válogatottunk 9-7-re legyőzte az olimpiai bajnok Spanyolországot, sőt, azóta 28-3-ra Romániát is. Előbbi meccsen a Fradi kapusa, Neszmély Boglárka parádézott, akiről kiderült, hogy Lionel Messi-rajongó.

A Fradi magyar válogatott sztárja, Neszmély Boglárka nagy Lionel Messi-rajongó.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Miért épp Lionel Messi Neszmély Boglárka kedvence?

A Fradiban valamit nagyon tudnak a kapusedzők, hiszen pár napja a férfiak belgrádi kontinensversenyén Vogel Soma, a női vízilabda Eb-n pedig hétfőn a zöld-fehérek kapusa, Neszmély Boglárka remekelt.  

Az FTC játékosa 23 spanyol próbálkozásból 17 lövést hárított, főszerepe volt az olimpiai aranyérmes válogatott elleni kétgólos sikerünkben.

Mivel az Eb-színhely a portugáliai Funchal, Cristiano Ronaldo szülővárosa, a Bors kikérte a kapus véleményét a portugál futballistáról.

Inkább Messi-párti vagyok, Ronaldót hihetetlen akaratereje miatt példás sportembernek tartom. Viszont a labdarúgásnál jobban kedvelem a kézilabdát, 

ezért ültünk a lányokkal a tévékészülék elé, amikor Fazekas Gergőék a svédekkel játszottak a skandináviai Eb-n" – árulta el a kapus. 

