A csütörtökön kezdődő és február 1-ig tartó, dán-svéd-norvég közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott az F csoportba került. A csoportmeccseknek a svédországi Kristianstad ad otthont, sorrendben Lengyelország, Olaszország és Izland lesznek Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttesének ellenfelei.

A magyar válogatott a lengyelek ellen kezdi meg Eb-szereplését

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

A magyar válogatott előrelépett

Chema Rodríguez együttese a 2024-es tornán az ötödik helyen zárt, ezzel minden idők legjobb Eb-szereplését érte el. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) is felidézte az elmúlt évek eredményeit, megítélése alapján ezúttal a nyolcadik helyre várja a magyar válogatottat.

Magyarország teljesítménye az elmúlt években egyértelműen javult:

ötödik hely a 2024-es Eb-n, a 2025-ös vb-n egy balszerencsés negyeddöntős kiesés a házigazda Horvátország ellen és nyolcadik hely, majd veretlenség az Eb-selejtezőn” – idézte a Magyar Nemzet az EHF várakozását.

A szövetség úgy véli, a magyar csapat egyik legnagyobb erénye a védekezés lehet, a legkeményebb csoportellenfél pedig minden bizonnyal Izland lesz,

amely a szakírók szerint a kontinenstornán óriási meglepetést okozhat.

A magyar válogatott remek eredménnyel zárhatja a kézilabda-Eb-t

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Dánia a torna esélyese

A Handball Planet portál a hatodik helyre várja a magyar csapatot, ami azt jelentené, hogy a középdöntőben a harmadik lenne, majd az ötödik helyért vívott meccsen vereséget szenvedne a franciáktól. A torna fő esélyese a vb-címvédő Dánia, az EHF a legutóbbi Eb-győztes franciákat, míg a kézilabda-szakoldal a németeket várja rajtuk kívül a fináléba.

A magyarok pénteken kezdenek a lengyelek ellen, továbbjutás esetén Malmőben a D csoport (Feröer-szigetek, Szlovénia, Svájc, Montenegró) és az E csoport (Svédország, Horvátország, Georgia, Hollandia) két-két továbbjutójával találkoznak.