A dán-svéd-norvég közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott pénteken kezdi meg szereplését Lengyelország ellen. Az Európai Kézilabda-szövetség közzétette erősorrendjét, az EHF a magyar csapattól pozitív szereplést vár.

A csütörtökön kezdődő és február 1-ig tartó, dán-svéd-norvég közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott az F csoportba került. A csoportmeccseknek a svédországi Kristianstad ad otthont, sorrendben Lengyelország, Olaszország és Izland lesznek Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttesének ellenfelei.

Győr, 2026. január 9. Szilágyi Benjámin (k) és Andrei Buzle (j2), a román válogatott játékosa a Magyarország - Románia felkészülési férfi kézilabda-mérkőzésen a győri Audi Arénában 2026. január 9-én. MTI/Krizsán Csaba
A magyar válogatott a lengyelek ellen kezdi meg Eb-szereplését
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

A magyar válogatott előrelépett

Chema Rodríguez együttese a 2024-es tornán az ötödik helyen zárt, ezzel minden idők legjobb Eb-szereplését érte el. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) is felidézte az elmúlt évek eredményeit, megítélése alapján ezúttal a nyolcadik helyre várja a magyar válogatottat.

Magyarország teljesítménye az elmúlt években egyértelműen javult: 

ötödik hely a 2024-es Eb-n, a 2025-ös vb-n egy balszerencsés negyeddöntős kiesés a házigazda Horvátország ellen és nyolcadik hely, majd veretlenség az Eb-selejtezőn” – idézte a Magyar Nemzet az EHF várakozását.

A szövetség úgy véli, a magyar csapat egyik legnagyobb erénye a védekezés lehet, a legkeményebb csoportellenfél pedig minden bizonnyal Izland lesz, 

amely a szakírók szerint a kontinenstornán óriási meglepetést okozhat.

Győr, 2026. január 9. Lukács Péter (b) és Szász András, a román válogatott játékosa a Magyarország - Románia felkészülési férfi kézilabda-mérkőzésen a győri Audi Arénában 2026. január 9-én. MTI/Krizsán Csaba
A magyar válogatott remek eredménnyel zárhatja a kézilabda-Eb-t
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Dánia a torna esélyese

A Handball Planet portál a hatodik helyre várja a magyar csapatot, ami azt jelentené, hogy a középdöntőben a harmadik lenne, majd az ötödik helyért vívott meccsen vereséget szenvedne a franciáktól. A torna fő esélyese a vb-címvédő Dánia, az EHF a legutóbbi Eb-győztes franciákat, míg a kézilabda-szakoldal a németeket várja rajtuk kívül a fináléba. 

A magyarok pénteken kezdenek a lengyelek ellen, továbbjutás esetén Malmőben a D csoport (Feröer-szigetek, Szlovénia, Svájc, Montenegró) és az E csoport (Svédország, Horvátország, Georgia, Hollandia) két-két továbbjutójával találkoznak.

