Varga Zsolt magyar szövetségi kapitány az utolsó csoportmérkőzésre Nagy Ádámnak adott pihenőt a 15 fős keretből, a kapu előtt pedig először az Eb-n Vogel Soma tempózott, akinek még a rajt előtti utolsó edzésen kaptak bele a szemébe, ezért a szakvezetés nem kockáztatta a szereplését a franciák és a montenegróiak elleni meccseken.

Könnyedén verte Máltát a magyar vízilabda-válogatott

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Esélyt sem adott a magyar válogatott Máltának

Az első negyedet támadásban elég "rozsdásan" kezdte a magyar csapat, Vogelt pedig "belőtték" a máltaiak, akik csak kétgólos hátrányban voltak nyolc perc után (4-2).

A második felvonás elején került először emberelőnybe a magyar együttes - Varga Zsolt előzetesen bízott abban, hogy tudják majd gyakorolni ezeket a helyzeteket -, Batizi fejezte be az akciót. A túloldalon a rivális szakvezetője a mérkőzés korai szakaszában sem sajnálta kikérni az idejét egy fór előtt, tanítványai pedig szép gólt szereztek.

A második magyar előny kimaradt, de Nagy Ákos már akcióból, a támadó idő lejártakor szépen pattintott a hálóba. Manherczék a negyed végét "megnyomták", így a nagyszünetben 11-4-et mutatott az eredményjelző

- írja az MTI.

A fordulást követően ismét a negyed első felében volt közel egyenrangú partner az ellenfél, amely többször is létszámelőnyben támadhatott és kétszer ki is használta a lehetőséget (16-6).

A zárónegyedben, bő két perccel a befejezés előtt született meg a huszadik magyar gól, ezt a periódust pedig kapott gól nélkül tudta lehozni az együttes.

Fontos cél volt az is, hogy a lehető legkevesebb energiával hozzuk le a meccset. A stabil védekezés volt a lényeg, hogy nyugodt legyen a találkozó. Volt, amiket meg tudtunk csinálni, volt, amiket nem és még gyakorolnunk kell. Az összecsapás jól nézett ki, összességében elégedett vagyok

- mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány az M4 Sport kamerája előtt.

Varga Zsolt együttese a középdöntőbe a maximális hat pontot viszi magával, a folytatásban pedig a címvédő és világbajnok spanyolokkal, a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel és a hollandokkal találkozik. A középdöntős csoportból az első két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.