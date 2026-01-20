Hétfőn este rangadót rendeztek az Egyetemi Bajnokság Keleti-csoportjának 16. fordulójában, hiszen a listavezető Debreceni Egyetem a második helyen álló egri Eszterházy Károly katolikus Egyetemet fogadta. A találkozón 153-110-es hazai győzelem született, ám az összecsapás nem a szokatlanul magas ponttermésről, hanem egy nem mindennapi egyéni teljesítményről marad emlékezetes, egészen konkrétan egy magyar kosaras kereken 100 pontot dobott.

A magyar kosaras kereken 100 pontot dobott

Fotó: DEAC Kosárlabda

A magyar kosaras őrült rekordot állított be

Az már rögtön a mérkőzés elején látszott, hogy Neuwirth Bencének nagy napja lesz, csapata első 20 pontjából 17-et ő jegyzett, ráadásul ehhez összesen három percre volt szüksége. A hátvéd a folytatásban sem lassított, a csapattársai pedig látván a nem mindennapi dobóformát tömték is labdákkal, így az első negyed végére már 35 pont állt a neve mögött. Egy ilyen első tíz perc után törvényszerű lenne a visszaesés, na de nem Neuwirthnál, aki érezhetően nagy kedvvel játszva továbbra is futószalagon dobálta a hárompontosokat, melynek köszönhetően a félidőben már 66 egységnél járt.

A fordulás után Nagy Lajos vezetőedző egy párperces pihenővel jutalmazta meg játékosát, aki ezt követően újult energiával folytatta a kosárszerzést, csapata századik pontjának megszerzése után két újabb hárompontossal jelentkezett, így ő maga 74 ponton állt a záró felvonás kezdetén. Itt már nem volt megállás, s mivel a bedobó hamar átlépte a nyolcvan, majd a kilencven pontos határt is, a hátralévő időben már egyértelműen Wilt Chamberlain legendás 100 pontos csúcsának beállítása volt a cél. Ez bő három perccel a vége előtt két büntető formájában be is következett, ezzel le is zárta élete meccsét a játékos, aki örökre beírta magát a kosárlabda történetébe. Az elmúlt héten a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán Pénzügy és számvitel szakon diplomázó kosaras 100 pontja már önmagában is legendás, teljesítményét tovább növeli, hogy mindezt 20 hárompontos kíséretében tette, melyre szintén nem nagyon van példa a történelemben.