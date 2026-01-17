A magyar válogatott számára jól indult az Európa-bajnokság, a csapat magabiztos játékkal, stabil védekezéssel és fegyelmezett támadásokkal 29–21-re legyőzte Lengyelországot a csoportkör első fordulójában Kristianstadban. A magyar csapatban három játékos átlag feletti teljesítménnyel rukkolt elő: Palasics Kristóf a kapuban parádézott, Rosta Miklós remekül pótolta Bánhidi Bencét, Bodó Richárd a magyarok legeredményesebb játkosa volt öt góllal.

Rosta Miklósra nagy feladat várt, a sérülés miatt hiányzó Bánhidi Bencét kellett pótolnia, amit sikerült megoldania

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

A magyar csapat végig türelmes maradt

A védekezés tengelyében és támadásban is fontos szerepet játszott Rosta Miklós, aki sérülten is végigküzdötte a mérkőzést. A meccs után kiemelte, hogy a csapat akkor sem kapkodott, amikor a lengyelek közelebb zárkóztak. A magyar csapat beállója remekül oldotta meg Bánhidi Bence pótlását, és bár voltak hibái, összességében játéka az egyik kulcsa volt a sikernek.



A kapitány a meccs előtt azt kérte tőlünk, hogy bárhogyan is alakuljon a találkozó, maradjunk nyugodtak és türelmesek, mert működni fog a taktika. Akkor sem kapkodtunk, amikor egymás után kaptunk gólokat, és végül ennek lett meg az eredménye.

– mondta a beálló.

A magyar csapat legeredményesebb játékosa az öt gól szerző Bodó Richárd volt Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Lékai üzenete plusz erőt adott

A legeredményesebb magyar mezőnyjátékos Bodó Richárd volt, aki öt gólt szerzett. Elmondása szerint a válogatottságtól visszavonult Lékai Máté szavai külön motivációt adtak neki a torna előtt. A szegedi átlövőnek szüksége is volt rá, mert klubcsapatában, az OTP Bank-Pick Szegedben nem kapta meg a bizalmat ősszel, és csak kevés játéklehetőséget kapott.

Mindig azt mondta, hogy imádott velem játszani, és én is nagyon szerettem vele együtt lenni a pályán. Most, amikor Győrben elbúcsúztattuk őket, odajött hozzám, és azt mondta: tudod, Ricsi, ha elindulsz, téged nem fog meg senki. Ez bennem maradt, és próbáltam élni a bizalommal, amit kaptam.

– fogalmazott a Szeged balátlövője.

Több, mint egy tucat védés és egy gól

A mezőny legjobbja Palasics Kristóf lett 13 védéssel, négy kivédett hétméteressel és egy góllal. A kapus szerint a siker kulcsa a szervezett védekezés volt, így neki is könnyebb dolga volt a kapuban.

A kapusok és a védekezés együtt dolgozott jól, de nálunk mindig az az alap, hogy a saját rendszerünk működjön. Abból tudunk támadásokat építeni, és még ha vannak is apró hibák, ezekből is lehet tanulni, mert ez egy nagyon fontos győzelem volt.

– értékelt a meccs emberének választott kapus.