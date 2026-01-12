Ez azt jelenti, hogy ha a magyar válogatott nyer a 15.15 órakor kezdődő Montenegró elleni összecsapáson, akkor csoportelsőként, a maximális hat ponttal jut a középdöntőbe. Varga Zsolt együttese a tornát magabiztos sikerrel kezdte, a máltaikat legyőző franciákat szombaton 15-7-re múlta felül.

A magyar csapat az első fordulóban magabiztosan legyőzte a franciákat

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A magyar válogatott egy győzelemre a középdöntőbe jutástól

A csoportkör után az A és a C, illetve B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak – adta hírül az MTI.

Férfi Európa-bajnokság (Belgrád), 2. forduló:

A csoport:

Franciaország-Málta 22-13 (6-4, 5-2, 6-3, 5-4)

A magyar férfi vízilabda-válogatott hétfőn 15.15 órától csap össze Montenegróval, majd szerdán Málta ellen zárja a csoportkör küzdelmeit a belgrádi Eb-n.

