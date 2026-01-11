A sorozatban ötödik kiírásban csoportkörös magyar 3-1-gyel kezdte a mérkőzést, az első negyedóra után pedig 7-7 állt az eredményjelzőn. A címvédő egy 3-0-s sorozattal tudott eltávolodni (9-12), a házigazda 13-13-nál egyenlített ki.

A 22 éves Kukely Anna szenzációsan játszott a magyar csapatban

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Sőt, a szünetre a vezetést is átvette a Mosonmagyaróvár, amely a középső posztokon több játékosát is nélkülözte sérülés miatt.

Szenzációs magyar győzelem az EL-ben

Az MTI azt írja, hogy a második félidő eleje is szorosan alakult, az utolsó negyedórához érve azonban két találat volt a különbség Dragan Adzic csapata javára (27-25). Hat perccel a vége előtt, 32-31-es vezetésnél a nézőtérről felhangzott a "harcoljatok, harcoljatok!" rigmus, annak reményében, hogy a mosonmagyaróvári alakulat bravúrt érhet el.

A Thüringert kulcsjátékosa, Johanna Reichert szinte egyszemélyben tartotta meccsben, a végjátékban így is 35-32-re távolodott a házigazda. Hét a hat elleni játékra váltott a Thüringer, ám ez is csak arra volt elég, hogy az utolsó percben egy gólra közelített, egyenlíteni nem tudott.

Faragó Luca háromszor, Szabó Anna kétszer volt eredményes a vendégeknél, akiknél az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge nem szerzett gólt, míg Johanna Reichert 16-szor (!) talált be. Hazai részről Laetitia Quist nyolc, a végeredményt beállító Kukely Anna hat góllal járult hozzá a két pont otthon tartásához.

Női Európa-liga, csoportkör, 1. forduló, A csoport:

Motherson Mosonmagyaróvári KC-Thüringer HC (német) 36-34 (16-15)

lövések/gólok: 48/36, illetve 51/34

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 7/6

kiállítások: 8, illetve 6 perc



