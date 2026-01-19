Kemény csatára számított a magyar férfi kézilabda-válogatott az olaszok ellen a dán–svéd–norvég közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, és nem is tévedett. Az Európa-bajnokságon másodszor szereplő Olaszország nagy küzdelemre késztette a magyar csapatot, amelynek csak a hajrában sikerült magabiztossá tennie a különbséget a 32–26-ra megnyert összecsapáson. A magyar válogatott a kapuban nyerte meg a meccset.

A magyar válogatott olaszok elleni sikerének egyik kulcsa Bartucz László parádés teljesítménye volt Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A magyar válogatott hattal nyert, Bartucz hatszor védett

Bartucz László a 42. percben váltotta a kapuban az addig nyolc lövést hárító Palasics Kristófot. A második játékrészt döcögősen kezdő magyarok ugyan nem engedték ki a vezetést a kezükből, de sokáig nem tudták leszakítani ellenfelüket. Bartucz a padról beállva három gólt kapott, ezt követően azonban „lehúzta a rolót”, és egymás után hat lövést is megfogott. Ez jelentette azt a fordulópontot, amely végül megadta a kellő lendületet a csapatnak, és izgalommentessé tette a hajrát.

A mentális felkészültségünket és a válogatott jó karakterét mutatja, hogy egy feljövő csapatot, amely mindig vissza tud jönni a mérkőzésbe, kordában tartottunk. Végig kontroll alatt tartottuk a meccset, nem hagytuk, hogy átvegyék a vezetést, vagy felőröljenek minket a rakkolós játékukkal. Ha 42 percet ül az ember a kispadon, egyrészt elgémberedik, másrészt utána fel kell vennie a mérkőzés ritmusát. Gyorsan kaptunk három gólt, aztán én is rendeztem a soraimat, bemelegedett az izomzatom, és teljesen máshogy tudtam odaállni a lövésekhez

– fogalmazott a lefújás után a magyar kapus.

Kőkeményen meg kellett küzdeni minden labdáért és minden gólért a szívósan küzdő olasz válogatott ellen Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Csalódottan mentek szünetre a magyarok

Az első félidőben többször is lehetősége volt a magyar válogatottnak növelni az előnyét, ám az olaszok szívósan küzdöttek, és rendre visszazárkóztak. Olyannyira, hogy a szünetben „csak” egy gól volt a különbség.

Tudtuk, hogy nagyon kellemetlen ellenfél az olasz válogatott, és ezt be is bizonyították. A félidőben volt bennünk némi csalódottság, mert nagyobb előnyt is kialakíthattunk volna. Ugyanakkor a második félidőben összeálltunk, pontosabbak lettek a lövéseink, a védekezésünk is javult, a kapuban pedig Bartucz Laci hozzátette az extrát, ami végül meghozta a sikert

– értékelt a mérkőzés után Ligetvári Patrik.