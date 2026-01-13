Az A-csoportos U18-as jégkorong-világbajnokság mezőnyébe tavaly feljutott magyar válogatott szombaton Svédország ellen 4-1-re kapott ki, majd magyar idő szerint keddre virradó éjjel a címvédő és házigazda Kanada volt Fodor Zoltán szövetségi edző együttesének ellenfele. Az észak-amerikai együttes hamar magához ragadta a kezdeményezést, és az első harmadban négy, a másodikban hét, majd a harmadikban három gólt szerezve 14-0-s győzelmet aratott.



Az U18-as női magyar válogatott két vereséggel kezdett a jégkorong-világbajnokságon

Fotó: IIHF/Andre Ringuette

Megjegyzendő, hogy Kanada 74-szer találta el a kaput, azaz a vendégcsapat összesen 60(!) védéssel zárt – a túloldalon ez a szám 11. A kanadaiak tavaly a vb-negyeddöntőben 17-0-ra győzték le Japánt, így a közelmúltból sem ez a legnagyobb különbségű győzelmük.

Magyarország U18-as gárdája közép-európai idő szerint szerda hajnalban a szintén két vereséggel, 0-12-es gólkülönbséggel álló Svájc ellen zárja a csoportkört, a bennmaradási esélyek továbbra is életben vannak.