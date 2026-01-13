Az A-csoportos U18-as jégkorong-világbajnokság mezőnyébe tavaly feljutott magyar válogatott szombaton Svédország ellen 4-1-re kapott ki, majd magyar idő szerint keddre virradó éjjel a címvédő és házigazda Kanada volt Fodor Zoltán szövetségi edző együttesének ellenfele. Az észak-amerikai együttes hamar magához ragadta a kezdeményezést, és az első harmadban négy, a másodikban hét, majd a harmadikban három gólt szerezve 14-0-s győzelmet aratott.
Megjegyzendő, hogy Kanada 74-szer találta el a kaput, azaz a vendégcsapat összesen 60(!) védéssel zárt – a túloldalon ez a szám 11. A kanadaiak tavaly a vb-negyeddöntőben 17-0-ra győzték le Japánt, így a közelmúltból sem ez a legnagyobb különbségű győzelmük.
Magyarország U18-as gárdája közép-európai idő szerint szerda hajnalban a szintén két vereséggel, 0-12-es gólkülönbséggel álló Svájc ellen zárja a csoportkört, a bennmaradási esélyek továbbra is életben vannak.
Az U18-as magyar válogatott női jégkorong-vb-kerete:
Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Majoros Emma (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)
Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Görbe Liza (Lehel HC/BJA), Gyula Rebeka (BJA), Hajdu Lili (HKB), Haraszt Lorina (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)
Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Kerkovits Réka (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE/BJA), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Sághy Lara (BJA), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas/MAC Budapest), Temesi Blanka (MAC Budapest), Vass Szonja (BJA), Weiler Krisztina (OHA, kanadai), Zsobrák Hanna (Rampage)