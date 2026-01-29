A magyar válogatott a Horvátország elleni vereséggel zárta az Európa-bajnokságot. A magyar szövetség (MKSZ) alapvető elvárása a középdöntőbe jutás, a célkitűzése pedig a legjobb nyolc közé kerülés volt. Utóbbit nem sikerült elérni, de három magyar játékosnak még van esélye a legjobbak közé kerülni. Imre Bence a góllövőlistán, Palasics Kristóf a kapusok, Sipos Adrián pedig a védekező játékosok rangsorában áll előkelő helyen a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntője után.

Palasics Kristóf kapus (b) és Sipos Adrián (b2) a magyar válogatott Izland elleni mérkőzésén

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A magyar válogatott három játékosa is az élmezőnyben

Imre Bence 57 lövésből 46 gólt lőtt a magyar válogatott hét mérkőzésén, vagyis 80,7 százalékos hatékonysággal zárta tornát és a góllövőlista hatodik helyén áll a döntő hétvége előtt. A THW Kiel jobbszélsője büntetőből viszont a harmadik legeredményesebb az egész mezőnyben, ugyanis 25 hétméterese közül 21-et gólra váltott. A magyar csapat második legeredményesebb játékosa Rosta Miklós volt, aki 41 kísérletből 29 alkalommal talált a hálóba, Fazekas Gergő pedig 34/23-as mutatóval zárt.

A 12 középdöntős csapat közül egyébként a magyar szerezte a legkevesebb gólt: 326 lövésből 202-t. A 62 százalékos hatékonyságnál csak a svájciak produkáltak gyengébbet (61,6).

Ami a védekezést illeti, a csapatkapitány Sipos Adrián két mutatóban is az első helyen áll: ő sáncolta a legtöbbet (12) az egész mezőnyben, és ő kapta a legtöbb kétperces kiállítást (9). A magyar válogatott összesen 22 lövést blokkolt, ez a franciákkal együtt a legtöbb a torna eddigi szakaszában.

Palasics Kristóf 206 lövésből 62-t védett - ami 30,1 százalékos hatékonyságot jelent -, ezzel jelenleg ötödik a posztján. Van olyan rangsor, amelyben a német MT Melsungen kapusa áll az élen, ugyanis 22-ből hét büntetőt hárított.

A kapus kereken 5 órát töltött a pályán ezen a kontinenstornán, ezzel ő volt a magyar együttes legfoglalkoztatottabb tagja, a mezőnyjátékosok közül pedig Ilic Zoran 4 óra 44 perccel.

Büntetőből kevés eredményesebb játékos van, mint Imre Bence

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Imre, Palasics és Sipos is bekerülhet az Eb álomcsapatába

A jelöltek listáját egy szakértői csoport állította össze, benne az európai szövetség (EHF) két képviselőjével, illetve az egyaránt Bajnokok Ligája-győztes Vid Kavticnikkel és Andrea Lekiccsel. A kilenc kategóriában 14 nemzet játékosai kaptak helyet, az előző, 2024-es kontinenstorna álomcsapatából hatan is: Andreas Wolff, Martim Costa, Juri Knorr, Mathias Gidsel, Ludovic Fabregas és Magnus Saugstrup. A középdöntő után búcsúzó és így a tizedik helyen végzett magyar válogatottban remek teljesítményt nyújtó Imrére a jobbszélsők, Palasicsra a kapusok, míg Siposra a védőjátékosok között lehet szavazni az EHF "Home of Handball" nevű applikációjában szombaton 23 óra 59 percig.