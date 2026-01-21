Hatalmas küzdelemben, egy góllal, 24–23-ra kikapott a férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában a magyar válogatott Izlandtól. Ezzel az északiak megnyerték a csoportot, és két ponttal kezdik a malmői középdöntőt, míg válogatottunk pont nélkül jutott tovább.

Hiába védekezett kiemelkedően a magyar válogatott Izland ellen, a támadásban sok hiba csúszott, ami megbosszulta magát Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A magyar válogatott pontot érdemelt volna

A magyar csapat legeredményesebb játékosa a kilenc lövésből hét gólt szerző Imre Bence volt. A jobbszélső a lefújás után csalódottan nyilatkozott, ugyanakkor kiemelte, hogy taktikailag és játékban is egyenrangú partnerei voltak az Európa-bajnokság egyik legerősebb válogatottjának.

Nagyon pici dolgokon múlt. Talán a végén már nem tudtuk azokat az egy-egyeket megoldani, kicsit elfáradtunk, támadásban pedig elfogytak a lövéseink. Már nem volt bennük akkora erő és energia, ami kellett volna. Nagyon sajnálom, mert ismét közel voltunk egy bravúrhoz, és úgy gondolom, megérdemeltünk volna legalább egy pontot. Ha megnézzük az izlandi keretet, erősebbek nálunk, de mi csapatként és taktikailag megint remekül fel voltunk készítve, és végig jól küzdöttünk. Nagyon sajnálom, hogy ez a végén nem ért pontot

– fogalmazott lapunknak adott videóinterjújában Imre Bence.

Az Imre Bencével készült teljes beszélgetést itt tudja megnézni.

Palasics Kristóf büszke a magyar csapatra

A mérkőzésen tizenegy védést bemutató Palasics Kristóf szerint az egyik döntő különbséget az izlandi kapus, Viktor Hallgrímsson tizennyolc hárítása jelentette.

Ennyi védés önmagáért beszél. Nagyon nehéz meccset nyerni, ha a másik oldalon ennyi védés van.

A magyar kapus hozzátette, az első félidőben volt egy olyan szakasz, amikor könnyű gólokat kapott a válogatott, és bár nem kerültek nagy hátrányba, a felzárkózás sok energiát kivett a csapatból.

Kaptunk néhány könnyű gólt, és utána egy ilyen csapat ellen futottunk az eredmény után, ami nagyon sok energiát vett ki belőlünk. Nagyon nehéz visszajönni egy ilyen ellenféllel szemben, de még így is végig mérkőzésben voltunk, ami komoly teljesítmény. Fizikális, védekezésorientált találkozó volt, de büszke vagyok a csapatra, hogy ezt együtt végigküzdöttük.

A Palasics Kristóffal készült videóinterjút itt tudja megnézni.