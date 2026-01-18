Magabiztos és helyenként könnyed játékkal nyerte meg első csoportmérkőzését a magyar férfi kézilabda-válogatott a dán–svéd–norvég közös rendezésű Európa-bajnokságon. A lengyelek elleni 29–21-es győzelem kitűnő alapja lehet egy jó magyar szereplésnek, és ehhez az első lépést akár már ma megteheti a magyar válogatott, ha megnyeri a második mérkőzését Kristianstadban, Olaszország ellen.

A magyar válogatottnak keményen kellett küzdeni a lengyelek ellen a győzelemért, ma este az olaszok sem adják könnyen a sikert

Fotó: MKSZ

A magyar válogatott mellett ma Izlandnak is szurkolni kell

A csoport mai első mérkőzésén Izland találkozik Lengyelországgal. Az északiak az első fordulóban tizenhárom góllal, 39–26-ra nyertek Olaszország ellen, így ha ma győznek, akkor jöhetnek nekünk szurkolni a saját meccsük után.

Merthogy a csoport két favoritja akkor léphet tovább vasárnap este a középdöntőbe, ha mindketten nyernek.

A nagyszámú izlandi szurkolósereg és a szépszámú magyar szurkolótábor egészen biztos, hogy mindkét meccsen szurkol majd egymás csapatának, hogy aztán kedden már a csoportelsőségről döntő mérkőzésen egymás ellen tehessék ezt meg.

Az olasz válogatott nem tartozik a legyőzhetetlen csapatok sorába. Legutóbb huszonhat évvel ezelőtt jártak Európa-bajnokságon, 1998-ban, amikor házigazdaként léphettek pályára. Hosszú évek után most kezd éledezni a sportág és a válogatott is az országban.

A tavalyi világbajnokságon úgy zártak a 16. helyen, hogy két esélyesebb afrikai csapatot, Tunéziát és Algériát is legyőzték, majd a középdöntőben hét góllal nyertek a csehek ellen. Az Eb-selejtezőkön is hoztak egy meglepetést, amikor hazai pályán egy góllal verték Szerbiát, és „fél” meglepetés volt az is, hogy a spanyoloktól csak egy góllal kaptak ki.

Az 1998-as Eb-n ennél is nagyobb bravúrt mutattak be az akkor a világ legjobbjának tartott svédek ellen, akiket egy góllal legyőztek – erről a Magyar Nemzet cikkében olvashat bővebben.

Chema Rodríguez már a felkészülés alatt átvette az olaszok elleni taktikát a csapattal, amit tegnap ismét gyakoroltak, vasárnap pedig élesben kell megmutatniuk

Fotó: MKSZ

Teljesen más taktika kell az olaszok ellen

Az olaszok szövetségi kapitánya, Bob Hanning olyan taktikával küldi harcba a válogatottját, amellyel szemben nagyon nehéz védekezni, és a támadásokat is okosan kell építeni. Nincs klasszikus beállójuk, négy irányítóval játszanak, gyorsak, ugyanakkor kevés a minőségi játékosuk, így többen is szinte végig pályán vannak a mérkőzéseken, ezért gyorsan elfáradnak. Erről beszélt Chema Rodríguez, a magyarok szövetségi kapitánya egy nappal a találkozó előtt.

Ez egy teljesen más meccs lesz. Az olaszok ellen mindig nehéz játszani, mert nagyon nyitott védekezést alkalmaznak, négy első vonalas játékossal. Sok az egy az egy elleni szituáció, ami fizikailag rendkívül megterhelő. Folyamatos védekezést igényel, ami rengeteg energiát elvesz. Támadásban is nagy a nyomás, minden párharcért meg kell küzdeni. Készültünk erre a mérkőzésre, majd meglátjuk, működik-e a tervünk. Ha igen, folytatjuk, ha nem, alkalmazkodnunk kell. Bízunk benne, hogy az ellenfél a találkozó során elfárad, hiszen néhány játékosuk támadásban és védekezésben is szinte végig pályán van. Ha magas tempót tudunk diktálni, az a mi javunkra válhat

– fogalmazott a spanyol szakember.